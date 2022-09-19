Джип тур "Терский берег Белого моря - Хибины"

На туре вас ждет небольшой мастер-класс по основам управления внедорожником. Знакомство с внедорожным оборудованием. Инструктаж по технике безопасности на маршруте. Теперь клиенты могут сами сесть за руль внедорожников. Инструкторы присутствуют в каждой машине и следят за безопасностью на маршруте.

Вас ждет:

Групповая сборная, на автобусе

Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

Группа до 30 человек Место начала тура Петрозаводск

Место начала тура Петрозаводск Место конца тура Петрозаводск 2 дня 1 ночь

2 дня 1 ночь Бесплатная отмена за 48 часов