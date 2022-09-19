Джип тур "Терский берег Белого моря - Хибины"
На туре вас ждет небольшой мастер-класс по основам управления внедорожником. Знакомство с внедорожным оборудованием. Инструктаж по технике безопасности на маршруте. Теперь клиенты могут сами сесть за руль внедорожников. Инструкторы присутствуют в каждой машине и следят за безопасностью на маршруте.
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- внедорожники (автомобиль, топливо, водитель-гид - в каждой машине)
- проживание в отелях по программе
- питание по программе на всём протяжении маршрута
- входные платы и экскурсии
Оплачивается отдельно
- Проезд до места начала программы (г. Кандалакша)
- Проезд от места окончания программы (г. Апатиты)
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