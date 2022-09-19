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Джип тур "Терский берег Белого моря - Хибины"

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
На туре вас ждет небольшой мастер-класс по основам управления внедорожником. Знакомство с внедорожным оборудованием. Инструктаж по технике безопасности на маршруте. Теперь клиенты могут сами сесть за руль внедорожников. Инструкторы присутствуют в каждой машине и следят за безопасностью на маршруте.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • внедорожники (автомобиль, топливо, водитель-гид - в каждой машине) 
  • проживание в отелях по программе
  • питание по программе на всём протяжении маршрута
  • входные платы и экскурсии

Оплачивается отдельно

  • Проезд до места начала программы (г. Кандалакша)
  • Проезд от места окончания программы (г. Апатиты)

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