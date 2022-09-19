Джип-тур на Кольский полуостров

Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова.

На специально экипированных джипах вам предстоит поездка прямо по дну Белого моря после отлива, незабываемый подъем на Умбозерский перевал в Хибинах, осмотр древних поморских рыболовецких факторий, дегустация приготовленной особым образом красной рыбы — семги, а также ночёвка прямо у морского берега