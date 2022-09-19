Джип-тур на Кольский полуостров
Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова.
На специально экипированных джипах вам предстоит поездка прямо по дну Белого моря после отлива, незабываемый подъем на Умбозерский перевал в Хибинах, осмотр древних поморских рыболовецких факторий, дегустация приготовленной особым образом красной рыбы — семги, а также ночёвка прямо у морского берега
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Посещение лабиринта в Кандалакше Подробный инструктаж по базовый навыкам вождения джипа при езде по бездорожью.
День 2
Путешествие по исторической дороге Путешествие по исторической дороге, протянувшейся вдоль всего Терского берега до дельты Варзуги.
День 3
Терский берег Белого моря Дальнейшее путешествие вдоль Терского берега Белого моря.
День 4
Умбозерский перевал Выезд на трассу в сторону Кировска.
День 5
Пейзажи Хибинских гор Путь на внедорожниках на Умбозерский перевал, высота которого составляет 480 метров над уровнем моря.
Стоимость
Включено в стоимость
- аренда автомобилей (японские внедорожники 4х4, расходы на топливо),
- опытный водитель-инструктор,
- входные билеты для посещения достопримечательностей
- персональные сертификаты и индивидуальные подарки для всех туристов
Оплачивается отдельно
- Проезд до места начала программы (г. Кандалакша)
- Проезд от места окончания программы (г. Апатиты)
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