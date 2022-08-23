Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Какие фотографии вы обычно привозите из путешествий? Сделанные на бегу, в автоматическом режиме? Хотите научиться снимать лучше? Отправляйтесь с нами на Кольский полуос...

Путешествие по Терскому берегу Белого моря. Во время отливов мы будем двигаться прямо по кромке прилива – там, где только что было море! Посещение «Кандалакшского лабир...

Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова

✈ Джип туры на Кольский полуостров с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы