Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Джип туры на Кольский полуостров : 0
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Прошедшие Джип туры на Кольский полуостров : 7
Ближайший заезд:
c 14 ноября по 15 ноября
2 дня 1 ночь
от 20000 ₽
Джип-тур на Кольский полуостров
Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 41000 ₽
Охота на северное сияние
Попасть на дебютное представление – это бесценно. Представляем Осенний сезон Северного Сияния на берегу Баренцева моря.
Ближайший заезд:
c 31 октября по 03 ноября
4 дня 3 ночи
от 48000 ₽
Шторма Северного Ледовитого
Узнать богатейшую историю этого края и древние саамские легенды. Свежий воздух Арктики, бескрайняя ржавая тундра, разноцветные мхи, укрытый первым снегом горный перевал...
Ближайший заезд:
c 02 ноября по 04 ноября
3 дня 2 ночи
от 48000 ₽
Джип тур "Терский берег Белого моря - Хибины"
Путешествие по Терскому берегу Белого моря. Во время отливов мы будем двигаться прямо по кромке прилива – там, где только что было море! Посещение «Кандалакшского лабир...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 48500 ₽
Ближайший заезд:
c 30 июня по 06 июля
7 дней 6 ночей
от 82500 ₽
Краски Кольского, осенний фототур
Какие фотографии вы обычно привозите из путешествий? Сделанные на бегу, в автоматическом режиме? Хотите научиться снимать лучше? Отправляйтесь с нами на Кольский полуос...
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 06 сентября
4 дня 3 ночи
от 85000 ₽
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