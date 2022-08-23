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Кольский полуостров
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Джип туры на Кольский полуостров : 0

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Прошедшие Джип туры на Кольский полуостров : 7

Кольский полуостров

Тур на квадроциклах по Кольскому полуострову «Квадро-Хибины»

Ближайший заезд:

c 14 ноября по 15 ноября

2 дня 1 ночь

от 20000 ₽

Кольский полуостров

Джип-тур на Кольский полуостров

Данный тур специально создан для Транскарельской трофи-экспедиции и в ходе него туристы могут ознакомиться со всеми самыми интересными местами юга Кольского полуострова

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 41000 ₽

Кольский полуостров

Охота на северное сияние

Попасть на дебютное представление – это бесценно. Представляем Осенний сезон Северного Сияния на берегу Баренцева моря.

Ближайший заезд:

c 31 октября по 03 ноября

4 дня 3 ночи

от 48000 ₽

Кольский полуостров

Шторма Северного Ледовитого

Узнать богатейшую историю этого края и древние саамские легенды. Свежий воздух Арктики, бескрайняя ржавая тундра, разноцветные мхи, укрытый первым снегом горный перевал...

Ближайший заезд:

c 02 ноября по 04 ноября

3 дня 2 ночи

от 48000 ₽

Кольский полуостров

Джип тур "Терский берег Белого моря - Хибины"

Путешествие по Терскому берегу Белого моря. Во время отливов мы будем двигаться прямо по кромке прилива – там, где только что было море! Посещение «Кандалакшского лабир...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 48500 ₽

Кольский полуостров

Притяжение Кольского

Ближайший заезд:

c 30 июня по 06 июля

7 дней 6 ночей

от 82500 ₽

Кольский полуостров

Краски Кольского, осенний фототур

Какие фотографии вы обычно привозите из путешествий? Сделанные на бегу, в автоматическом режиме? Хотите научиться снимать лучше? Отправляйтесь с нами на Кольский полуос...

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 06 сентября

4 дня 3 ночи

от 85000 ₽

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