Зимние забавы в Карелии 2022
Что может быть лучше, чем поваляться в пушистых сугробах, погулять по зимнему лесу, устроить скоростной спуск с горки, попариться в жаркой баньке? А совместить все эти удовольствия с интересными экскурсиями?
Тур Зима по-карельски - прекрасный вариант поездки в Карелию для всей семьи. Будет интересно и взрослым, и детям:
- размещение в уютном загородном комплексе Верховье
- поездка в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко
- общение с дружелюбными хаски и северными оленями
- настоящий поход на снегоступах к живописным скалам
- катание на ватрушках
- поездка к водопаду Кивач
- посещение шаманского чума
Мнение эксперта: тур сочетает в себе спокойный загородный отдых наравне с активной частью - походом и экскурсиями. Все активности подобраны так, чтобы семьям с детьми было комфортно, а главное интересно проводить время. В туре нет долгих переездов, объекты подобраны с учетом детских интересов.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск с поезда № 018 Москва - Петрозаводск.
Отправление в отель «Верховье». Размещение в уютных номерах со всеми удобствами.
Завтрак.
Свободное время, отдых на территории базы: подышите морозным сосновым воздухом, покатайтесь на ватрушках с горки.
Обед.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии!
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России. Посетим экспозицию «Времена года» и прогуляемся по тропе «Мир Калевалы». На мастер-классе изготовим оригинальную игрушку и попьем чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.
Поездка в Вотчину Талвиукко - настоящая сказка для детей и взрослых!
В свободное время по желанию (за доп.плату) предлагаем зимние развлечения (по ценам парка):
- Катание на собачьей упряжке 500 м (дети до 12-ти лет) - 800 руб./чел.
- Катание на собачьей упряжке 500 м (взрослые) - 1 200 руб./чел.
- Катание на собачьей упряжке 1000 м (дети до 12-ти лет) - 1 000 руб./чел.
- Катание на собачьей упряжке 1000 м (взрослые) - 1 500 руб./чел.
- Катание на оленьей упряжке (дети до 12 лет)- 1 500 руб/чел, взрослые- 2 000 руб/чел.
Внимание! Без снежного покрова катание на собачьей упряжке - на карте.
Возвращение в Верховье.
Ужин. Свободное время.
Завтрак.
Прогулка к Шуйским скалам по зимнему лесу. Для того чтобы насладиться красотой и тишиной нетронутой зимней природы приглашаем вас в поход на снегоступах, финишной точкой которого станут удивительные Шуйские скалы. Такой поход не требует специальной физической подготовки и будет очень интересен как детям, так и взрослым.
Снегоступы - древнее приспособление для передвижения по снегу. В отличие от лыж, снегоступы не скользят, на них перемещаются шагом. Поэтому снегоступы может надеть любой человек и сразу же уверенно в них пойти.
Обед.
Отдых, свободное время.
Ужин. Прощальный вечер.
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Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в коттеджном комплексе «Верховье» - 3 дня/2 ночи
- охраняемая автостоянка
- питание по программе
- транспортное обслуживание
- экскурсионное обслуживание
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- баня
- зимние развлечения в вотчине Талвиукко - по ценам парка
Отзывы
Куда поехать в отпуск, чтобы и не особо далеко и было интересно? Свой выбор остановила на Карелии благодаря тур фирме alem-tour, которая предлагает разнообразные экскурсии, программы и туры. Определилась на программе Зимние забавы,на 5 дней, что включала несколько экскурсий, мастер класс по национальному блюду Карелии, проживание в прекрасной загородной турбазе Верховье. Заповедник и водопад Кивач. Природа здесь просто завораживает,невозможно наглядеться на эту снежную красоту. Особенно удивил водопад, что даже в - 22 играет своими водами. Поездка к хаскам. Милые, умные, добрые животные. А катание в упряжке с ними - весело и задорно. База отдыха Верховье. Очень хорошее место для отдыха как семьёй, так и одному,- разобраться в своих мыслях, отдохнуть от шума и насладиться сдешней красотой. Большая благодарность Анне, нашему Экскурсовод. Очень интересно и со всей душой проводила экскурсии. Человек своего дела!!! Также, благодарность персоналу базы Верховье: всё сделано для уюта и душевного отдыха, отзывчивые, приветливые администраторы Татьяны. Обязательно буду рекомендовать - замечательное место.Наталия Шаповал. Отдых с 21 по 25 января
Мы отдыхали с сыном, все было просто замечательно. Во-первых, приятно удивило то, что нам разрешили заехать вне обозначенного в рекламе графика. Такая гибкость у тур-операторов встречается нечасто. Во-вторых, мы чувствовали себя на хутора Верховье как дома. Персонал оказал всем гостям очень радушный прием. За 5 дней нашего пребывания блюда в меню не повторились ни разу! За что отдельное спасибо повару Виталию. Все блюда были очень вкусные. Нашего экскурсовода Анну хочется поблагодарить отдельно - очень душевный человек, вблюленный в свой родной край. И эту свою любовь она сумела привить и нам к этому чудесному краю под названием Карелия. Посещение художественной студии Маленькая страна - это что-то незабываемое. Единственное, немного разочаровала поездка на собаках. Начиная с того, что в упряжке были не сибирские хаски, а карельские, которые очень сильно напоминали дворняжек, и заканчивая тем, что все катание ограничилось одним кругом продолжительностью 3-4 минуты. В итоге, мне пришлось свой талончик на поездку отдать сыну. А во всем остальном - все просто замечательно. Теперь постараемся выбраться в Карелию летом
В целом нам очень понравилось. Единственное пожелание - загрузить побольше мероприятиями один день, когда у нас были мастер-классы. Надеемся приехать к вам летом. Спасибо.
Очень все понравилось, очень довольна.Анна, Андрей ( администратор ВЕРХОВЬЯ), обслуживающий персонал, повара - всё было отменно, вкусно, учтиво, вежливо!Повара просто отменные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!мы всей группой радовались их поварскому мастерству!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО огромное всем и поварам особенно!Собачьи упряжки -это просто драйв, кайф............................и все самые лучшие эпитеты!Природа и погода были просто прелесть -не было сильных морозов и было очень комфортно!Лично я осенью планирую приехать на петроглифы -там я еще не была........
Отдыхали с Алем-Туром с 1 по 5 февраля в "Верховье" - ВСЕ СУПЕР! Отличный отдых, позитивный персонал, вкуснейшая еда и уютные домики! Всем советую побывать в Карелии! Отдельное спасибо Елене Николаевне, админу Андрею и Евгению Лазареву)
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