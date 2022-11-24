Зимние забавы в Карелии 2022

Что может быть лучше, чем поваляться в пушистых сугробах, погулять по зимнему лесу, устроить скоростной спуск с горки, попариться в жаркой баньке? А совместить все эти удовольствия с интересными экскурсиями?

Тур Зима по-карельски - прекрасный вариант поездки в Карелию для всей семьи. Будет интересно и взрослым, и детям:

размещение в уютном загородном комплексе Верховье

поездка в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко

общение с дружелюбными хаски и северными оленями

настоящий поход на снегоступах к живописным скалам

катание на ватрушках

поездка к водопаду Кивач

посещение шаманского чума

Мнение эксперта: тур сочетает в себе спокойный загородный отдых наравне с активной частью - походом и экскурсиями. Все активности подобраны так, чтобы семьям с детьми было комфортно, а главное интересно проводить время. В туре нет долгих переездов, объекты подобраны с учетом детских интересов.