Зимние приключения в Карелии
Вас поразит мир карельской природы, зимнее безмолвие Онежского озера, прелесть зимнего леса по которому Вы помчитесь на собачьей упряжке, красота величественного водопада Кивач! Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск поездами №018. Встреча группы с гидом у центрального входа в вокзал, со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18). Завтрак в ресторане. Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад. Размещение в гостинице «Фрегат». Свободное время.
Завтрак в ресторане отеля шведский стол. Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Стоимость экскурсии: (2900 руб/взр; 1300 руб. /дети до 7-14 лет / бесплатно дети 0-6 лет лет, только при условии сопровождения одного родителя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте). Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. -Сдача снаряжения, переодевание. -Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук -Чаепитие у костра с печеньем.Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом. Чаепитие с калитками. Трансфер в гостиницу. Отдых.
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. Посещение городского выставочного центра музея-заповедника Кижи. Программа «Северные святки» с участием фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи».Обед в ресторане. Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко». Талви Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично! В программе:
- посещение питомника ездовых собак
- прогулка по оленьей ферме
- посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»
- посещение подворья с домашними животными
- управление финскими санями
- интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой)
- чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра
- знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд вечерними поездами в Москву, СПб.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в гостинице 3 дня / 2 ночи
- питание по программе
- транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- работа гида-экскурсовода
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- посещение питомника собак хаски (2900 руб/взр; 1300 руб. /дети до 7-14 лет / бесплатно дети 0-6 лет лет, только при условии сопровождения одного родителя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
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