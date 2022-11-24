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Зимние приключения в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

 Вас поразит мир карельской природы, зимнее безмолвие Онежского озера, прелесть зимнего леса по которому Вы помчитесь на собачьей упряжке, красота величественного водопада Кивач! Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Экскурсия на водопад Кивач.

Прибытие в г. Петрозаводск поездами №018. Встреча группы с гидом у центрального входа в вокзал, со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18). Завтрак в ресторане. Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.

Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.  Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад. Размещение в гостинице «Фрегат». Свободное время.

День 2
Экскурсия в питомник  хаски. Мастер-класс по изготовлению калиток.

Завтрак в ресторане отеля шведский стол. Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Стоимость экскурсии: (2900 руб/взр; 1300 руб. /дети до 7-14 лет / бесплатно дети 0-6 лет лет, только при условии сопровождения одного родителя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте). Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. -Сдача снаряжения, переодевание. -Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук -Чаепитие у костра с печеньем.

Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом. Чаепитие с калитками. Трансфер в гостиницу. Отдых.

День 3
<strong>Экскурсия в выставочный центр музея-заповедника Кижи. Поездка в гости к Талви Укко.</strong>

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. Посещение городского выставочного центра музея-заповедника Кижи.  Программа «Северные святки» с участием фольклорно-этнографического театра музея-заповедника «Кижи».

Обед в ресторане. Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талви Укко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко».

Талви Укко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. Сам Талви Укко будет Вас ждать, чтобы поздравить Вас лично! В программе:

  • посещение питомника ездовых собак
  • прогулка по оленьей ферме
  • посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»
  • посещение подворья с домашними животными
  • управление финскими санями
  • интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой)
  • чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра
  • знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь

Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд вечерними поездами  в Москву, СПб.

Стоимость

Включено в стоимость

  • размещение в гостинице 3 дня / 2 ночи
  • питание по программе
  • транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
  • входные билеты в музеи
  • работа гида-экскурсовода

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
  • посещение питомника собак хаски (2900 руб/взр; 1300 руб. /дети до 7-14 лет / бесплатно дети 0-6 лет лет, только при условии сопровождения одного родителя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

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