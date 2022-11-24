Зимние приключения в Карелии

Экскурсия в питомник хаски. Мастер-класс по изготовлению калиток.

Завтрак в ресторане отеля шведский стол. Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Стоимость экскурсии: (2900 руб/взр; 1300 руб. /дети до 7-14 лет / бесплатно дети 0-6 лет лет, только при условии сопровождения одного родителя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте). Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. -Сдача снаряжения, переодевание. -Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук -Чаепитие у костра с печеньем.

Возвращение в Петрозаводск. Обед в ресторане. Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом. Чаепитие с калитками. Трансфер в гостиницу. Отдых.