Зимние хиты Карелии
Приглашаем провести 3 незабываемых дня в Карелии. Самые известные достопримечательности Карелии в одном туре! Вас ждёт г. Сортавала и горный парк Рускеала, Петрозаводск и водопад Кивач, а также много другое. Возможность проехать на уникальном в России ретро-поезде на паровозной тяге, который ежедневно курсирует между г. Сортавала и горным парком Рускеала.
Удобные даты заезда - по пятницам.
Маршрут: г. Сортавала - музеи - ретро-поезд - горный парк Рускеала - водопад Ахинкоски - г. Петрозаводск - водопад Кивач
Особенности и преимущества тура:
- тур начинается в Северном Приладожье в г. Сортавала
- посещение музеев Сортавалы: музея «Северного Приладожья», музея частной коллекции «Кронида Гоголева», музея живой истории викингов «Бастион»
- уникальная возможность проехать на ретро-поезде на паровозной тяге, билеты на который включены в стоимость тура
- 1 длительный переезд (270 км.) уже после экскурсионной программы второго дня
- экскурсии по горному парку Рускеала и на водопад Кивач включены в стоимость тура
- размещение на выбор в одной из лучших гостиниц г. Петрозаводска 4*: Фрегат или Северная, в г. Сортавала - размещение в гостинице Сеурахуоне
Вас ждет:
Программа тура
08:24 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москва/из г.Санкт-Петербурга)
Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала - осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку, на горе Кухавуори (по погодным условиям).
Посещение музея «Северного Приладожья».
Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева».
Обед в кафе города.
Посещение музея живой истории викингов «Бастион» - реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера. Попав сюда, Вы оторветесь от реальности. Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница. Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.
Возвращение в г. Сортавала.
Размещение в гостинице, номера с удобствами.
Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров, вещи оставляем в камере хранения отеля.
Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде.
Экскурсия в горном парке Рускеала.
Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мрамора, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.
Свободное время.
Переезд в г. Петрозаводск (260 км). По пути остановка на водопадах «Ахинкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Обед в кафе, в пути.
По прибытии в г. Петрозаводск размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров, выезд с вещами.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе, в пути.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал к 18:00 (если в группе есть туристы уезжающие Ласточкой в г. Санкт-Петербург, либо улетающие на самолете в Москву – просьба сообщить заранее!).
Стоимость
Гостиница Северная + гостиница Сеурахуоне
Гостиница Фрегат + гостиница Сеурахуоне
- Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00
- Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Включено в стоимость
- проживание в выбранных гостиницах Петрозаводска (1 ночь) и в гостинице Сеурахуоне в Сортавале (1 ночь)
- питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
- экскурсионное обслуживание
- транспортное обслуживание
- работа гида
- входные билеты
- проезд на ретро-поезде
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- доп. услуги в парке Рускеала: по ценам парка
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