Зимние хиты Карелии

Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров, вещи оставляем в камере хранения отеля.

Переезд в горный парк Рускеала на ретро-поезде.

Экскурсия в горном парке Рускеала.

Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мрамора, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.

Свободное время.

Переезд в г. Петрозаводск (260 км). По пути остановка на водопадах «Ахинкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Обед в кафе, в пути.

По прибытии в г. Петрозаводск размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.