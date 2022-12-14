Зимние Бренды Карелии
Туристический комплекс "Шишки" находиться на берегу озера Сундозеро, близь заповедника Кивач.
Сосновый бор, чистый лесной воздух и гладь озера восстановят равновесие и покой, после городской суеты.
Ресторан Вилла Шишки сможет побаловать настоящих гурманов блюдами русской и карельской кухни из экологически чистых продуктов.
При желании, Вы сможете добавить экскурсии за дополнительную плату, если экскурсионной программы включенной в тур Вам покажется мало.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы с табличкой "Карельские каникулы" у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).
Завтрак в ресторане. Автобусная экскурсия «Из истории г. Петрозаводска» с посещением частной художественной галереи «Дом куклы», знакомство с экспозицией «Кижские домовые».
По предварительной заявке, за дополнительную плату, в период с мая по октябрь возможна организация поездки на остров Кижи - экскурсия по историко-архитектурному и этнографическому музею «Кижи»: знакомство с традиционной культурой русских Заонежья, посещение Покровской церкви, а также одного из крестьянских домов.
Время в пути – 1 час 15 мин в одну сторону, продолжительность экскурсии – 2 часа. Стоимость уточнять при заказе тура.
C февраля доставка на остров Кижи осуществляется на судах на воздушной подушке. Трансфер на базу отдыха «Шишки». Размещение, отдых. Ужин в ресторане на базе.
Внимание! В зависимости от времени года, за дополнительную плату и по предварительному бронированию, классическую программу тура можно дополнить:
Весь год экскурсия в Горный парк «Рускеала» с посещением Тохминских водопадов.
Весь год экскурсия в Свято-Троицкий мужской монастырь Александра Свирского, расположенный на берегу живописнейшего Рощинского озера. Возможность увидеть нетленные мощи преподобного Александра Свирского и испить воды из святого источника.
Весь год поездка в загородный развлекательный центр на программу «В гостях у хаски». В Центре знакомство с ездовыми собаками разных пород: Сибирской Хаски, Чукотской и Таймырской Ездовой, Аляскинский Маламут. Возможность покататься на собачьих упряжках.
Весь год экскурсия в историческую деревню Кинерма.
Катание на снегоходах / квадроциклах, 2-часовая программа.
Стоимость экскурсий необходимо уточнять при бронировании тура. Оплата за экскурсии производится на месте! Заказ экскурсий производится при заказе тура! Отправка на экскурсии производится из Петрозаводска. Трансфер до места отправки на экскурсию оплачивается отдельно!
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр рощи карельской березы.
Возвращение в г. Петрозаводск.Ужин в кафе.Трансфер на ж/д вокзал, отправление домой.
Стоимость
База отдыха Шишки
Включено в стоимость
- Размещение
- Питание по программе тура
- транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Работа гида по программе тура
Оплачивается отдельно
- Дополнительные экскурсии прописанные в программе тура
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