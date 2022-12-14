Зимние Бренды Карелии

Завтрак в ресторане, свободное время, отдых.



Внимание! В зависимости от времени года, за дополнительную плату и по предварительному бронированию, классическую программу тура можно дополнить:



Весь год экскурсия в Горный парк «Рускеала» с посещением Тохминских водопадов.



Весь год экскурсия в Свято-Троицкий мужской монастырь Александра Свирского, расположенный на берегу живописнейшего Рощинского озера. Возможность увидеть нетленные мощи преподобного Александра Свирского и испить воды из святого источника.



Весь год поездка в загородный развлекательный центр на программу «В гостях у хаски». В Центре знакомство с ездовыми собаками разных пород: Сибирской Хаски, Чукотской и Таймырской Ездовой, Аляскинский Маламут. Возможность покататься на собачьих упряжках.



Весь год экскурсия в историческую деревню Кинерма.

Катание на снегоходах / квадроциклах, 2-часовая программа.



Стоимость экскурсий необходимо уточнять при бронировании тура. Оплата за экскурсии производится на месте! Заказ экскурсий производится при заказе тура! Отправка на экскурсии производится из Петрозаводска. Трансфер до места отправки на экскурсию оплачивается отдельно!