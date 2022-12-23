Зимние активные выходные

Завтрак.



В сопровождении гида на лыжах, снегоступах или пешком (зависит от снежного покрова) отправляемся вглубь острова Хавус. Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.



Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т.п.



Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров нам открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры. В дороссийские времена здесь была расположена смотровая площадка, которую любили посещать финны во время своего отдыха. На кольцевом маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов.



Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы только-только запеченой карельской форелью и знаменитыми карельскими пирожками – калитками. Пробуем новые рецепты, наслаждаемся природными богатствами края и согреваемся кружкой ароматного глинтвейна в прекрасной компании.



Обратно до базы идем по побережью Ладожского озера или непосредственно по льду. У нас еще остается свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать походить на снегоступах, освоить финские сани или спокойно посидеть у камина.



К нашему возвращению ужин от шеф-повара уже будет ждать нас в глэмпинге.



При желании (за дополнительную плату) можно устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера. Да-да, зимой!