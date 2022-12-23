Зимние активные выходные
Исследуйте Ладожские шхеры, прогуливаясь пешком или на лыжах по одному из островов авторской тропой, рассекая на аэросанях ледовые просторы Ладоги, управляя снегоходом. Все это днем, а вечерами вас ждут уютные номера глэмпинга, откуда вы можете смотреть, как солнце уходит готовиться к новому дню, а ему на смену приходит Большая медведица и другие небесные обитатели.
Зимняя лесная сказка и тишина вдали от шумного города станут отличными декорациями вашего путешествия, и уж точно не оставят вас равнодушными.
Приезжайте проверить!
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак в уютном кафе.
Отправляемся к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути).
Подбираем и переодеваемся в специальную экипировку, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на снегоходах начинается.
Вас ждет увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B, маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья).
Снегоходный маршрут занимает около 5 часов. Мы увидим заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады. А кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где мы обязательно делаем памятные фотографии на фоне огромных глыб мрамора.
В пути останавливаемся посреди зимней сказки, чтобы перекусить бутербродами и согреться горячим чаем.
После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на аэролодках нас доставят на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер. Дорога займет 15-20 минут.
Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.
После ужина остаемся смотреть кино или играть в настолки.
Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении зимнего соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.
В сопровождении гида на лыжах, снегоступах или пешком (зависит от снежного покрова) отправляемся вглубь острова Хавус. Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т.п.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров нам открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры. В дороссийские времена здесь была расположена смотровая площадка, которую любили посещать финны во время своего отдыха. На кольцевом маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов.
Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы только-только запеченой карельской форелью и знаменитыми карельскими пирожками – калитками. Пробуем новые рецепты, наслаждаемся природными богатствами края и согреваемся кружкой ароматного глинтвейна в прекрасной компании.
Обратно до базы идем по побережью Ладожского озера или непосредственно по льду. У нас еще остается свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать походить на снегоступах, освоить финские сани или спокойно посидеть у камина.
К нашему возвращению ужин от шеф-повара уже будет ждать нас в глэмпинге.
При желании (за дополнительную плату) можно устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера. Да-да, зимой!
После завтрака в глэмпинге мы отправляемся в кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам.
Зимой Ладога особенно прекрасна. Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками. На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время прогулки на аэросанях выходим на один из островов и поднимаемся на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами. С них открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде). Мы увидим мысы острова Хонкасало, живописные узкие проливы Ладожских шхер и несколько маяков. Готовим фотоаппараты!
На одной из вершин останавливаемся, чтобы немного отдохнуть и сделать паузу на горячий обед. Потрясающие карельские пейзажи и вкусная еда – что может быть лучше?!
К вечеру возвращаемся в глэмпинг. Пришла пора разъезжаться по домам.
Отправляемся в г. Сортавала к вечерним поездам.
Стоимость
Глэмпинг Лаго Ладога
-
очередность дней может поменяться - нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы
-
встреча группы в г. Сортавала
-
детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10% при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются
-
мини-группы 8-16 человек
Размещение: глэмпинг “Лаго Ладога” на берегу Ладожского Озера:
Купольный глэмпинг — автономный лесной отель с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
-
панорамный шатер-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми
-
10 уютных купольных шатров, рассчитанных на двух-четырех человек. В каждом из них — две удобные нижние кровати (800х2000) и дополнительное спальное место наверху — двуспальная кровать (1400х2000) с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки и биотуалет
-
душевые на берегу Ладожского озера и фурако — подогреваемая открытая деревянная купель
-
костровая зона с местами для сидения
Включено в стоимость
- двухместное размещение на острове в глэмпинге (2 ночи)трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- трансферы по программе
- аренда аэролодок, снегоходов, снегоступов и лыж
- организация снегоходного, пешего / лыжного маршрутов и маршрута на аэролодках
- работа персонала глэмпинга, инструкторов и гидов
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты в Сортавала и обратно в Москву / Санкт-Петербург
- посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. / сеанс - до 4-х чел.)
- одноместное размещение в шатре: + 15 000 руб. / чел. (по желанию)
- одноместное размещение на снегоходе: + 10 000 руб. / чел. (по желанию)
- сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Февральские праздники в Карелии
Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 25 февраля
3 дня 2 ночи
от 16900 ₽
Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Kinfolk in Karelia зима
Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
В Карелию на 4 дня зима
Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Лыжная история
Легендарные маршруты вокруг оз. Сямозеро – это красота пейзажей и познавательная начинка! Устройте себе маленькое путешествие. Отдохните в теплой компании на базе отдых...
Ближайший заезд:
c 20 января по 22 января
3 дня 2 ночи
от 32000 ₽
Зимние каникулы на берегах карельского озера
Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 32300 ₽
Зимние Бренды Карелии
Этот тур создан для тех, кто хочет совместить отдых на природе с посещением экскурсионных Брендов Карелии. Туристический комплекс Шишки находиться на берегу озера Сунд...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 33400 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽