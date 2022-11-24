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Зимнее очарование Карелии 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Настоящая снежная зима в Карелии! Вы сможете насладиться всей красотой заснеженной Карелии, испытать давно забытые ощущения из детства. Посетить остров Кижи на судне на воздушной подушке и увидеть это уникальное зрелище зимой, покататься в снежном лесу на собачьей упряжке с настоящими пушистыми, голубоглазыми хаски.

Вас ждёт:

  • заповедник и водопад Кивач
  • программа активного отдыха «В гостях у хаски»
  • остров Кижи - обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»; дополнительная тематическая экскурсия; чаепитие в крестьянском доме с традиционной выпечкой
  • размещение на загородной базе отдыха Шишки

Программа тура

День 1
Заповедник и водопад Кивач+хаски

Встреча на жд вокзале Петрозаводска. 07.50 - прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А. Встреча группы с табличкой Карельские каникулы у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на автобусную экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.

Переезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В гостях у хаски».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах. Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. Сдача снаряжения, переодевание.

Чаепитие в саамском чуме.

Трансфер на базу «Шишки». Размещение.

Ужин.

День 2
Отдых на базе. За доп. плату - катание на снегоходах

Завтрак, обед в ресторане.

Отдых на базе.

Для желающих есть возможность организации за дополнительную плату поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж». Продолжительность программы: 2 часа. Продолжительность катания: 1 час.

Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов. Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку. 

В стоимость катания на снегоходе входит: работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.

День 3
Музей-заповедник Кижи

Завтрак.

Освобождение номеров. Трансфер в Петрозаводск на ж.д. вокзал (вещи сдаются в камеру хранения).

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера. Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Общая продолжительность поездки до 6 часов.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.

Включено в программу: проезд по маршруту: г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск; обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»; дополнительная тематическая экскурсия; чаепитие в крестьянском доме с традиционной выпечкой.

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в кафе.

Трансфер на ж.д. вокзал. Отправление домой.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание на базе отдыха Шишки - 2 ночи
  • транспортные услуги по программе
  • экскурсионные услуги по программе
  • входные билеты в музей
  • питание по программе - 3 завтрака, 1 обед, 1 ужин
  • программа катания на собачьих упряжках В гостях у хаски

Оплачивается отдельно

  • жд билеты
  • программа катания на снегоходах «Снегоходный вираж». Стоимость катания: будет известна в январе

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