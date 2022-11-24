Зима по-карельски 2022
Что может быть лучше, чем отправиться в Карелию зимой и поваляться в пушистых сугробах, погулять по зимнему лесу, устроить скоростной спуск с горки, попариться в жаркой баньке? А совместить все эти удовольствия с интересными экскурсиями? Тур Зима по-карельски - прекрасный вариант поездки в Карелию для всей семьи. Будет интересно и взрослым, и детям.
Вас ждёт:
- размещение в уютном загородном комплексе Верховье
- поездка в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко
- общение с дружелюбными хаски и северными оленями
- катание на ватрушках
- поездка на горнолыжную базу LUMI
- посещение старинных карельских деревень Мунозеро, Тереки, Готнаволок
- знаменитый водопад Кивач
Мнение эксперта: тур сочетает в себе спокойный загородный отдых наравне с активной частью - поездкой на горнолыжную базу и экскурсиями. Все активности подобраны так, чтобы семьям с детьми было комфортно, а главное интересно проводить время. В туре нет долгих переездов, объекты подобраны с учетом детских интересов.
Группа: до 6 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 07.50 с поезда № 018 Москва - Петрозаводск.
Трансфер в отель «Верховье». Размещение в уютных номерах со всеми удобствами.
Завтрак.
12.00 Поездка в Вотчину Талвиукко - настоящая сказка для детей и взрослых.
Здесь вы посетите Резиденцию карельского Деда Мороза, увидите рабочий кабинет, в котором он заключает погодные договоры, Сказочную приемную и лабораторию чудес.
А еще в Резиденции расположилось просторное жилище, в котором дружно живут все четыре времени года.
Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, и пообщаетесь с этими чудесными животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России - энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски.
* Катание на собачьих упряжках предлагается за дополнительную плату.
Возвращение в Верховье.
16.00 Обед.
Свободное время. Отдых, катание на ватрушках. По желанию баня на дровах за дополнительную плату.
19.00 Ужин и вечер знакомств. Поделимся первыми впечатлениями, наслаждаясь вкусом ароматного глинтвейна.
9.00 Завтрак.
10.00 Трансфер на Горнолыжную базу LUMI (40 км.)
По пути Вас ждёт трассовая экскурсия о старинных карельских деревнях Мунозеро, Тереки, Готнаволок.
Горнолыжная база LUMI расположена в одном из самых живописных уголков Карелии в окрестностях озера Мунозеро Кондопожского района. Здесь вы можете как покататься, так и просто погулять. Виды - завораживающие!
Перекус на горнолыжной базе.
Посещение заповедника и водопада Кивач. Водопад Кивач - один из главных символов Карелии, воспетый поэтами. Зимой он по-своему красив - мощные потоки воды среди искрящегося снега и льда.
Возвращение в Верховье.
19.00 Ужин.
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Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в загородном отеле Верховье (2 ночи)
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина, 1 перекус на горнолыжной базе)
- посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко
- прокат снаряжения (снегоступы)
- трассовая экскурсия в окрестности старинных карельских деревень Мунозеро, Тереки, Готнаволок
- посещение водопада и одноименного заповедника Кивач
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- Москва – Петрозаводск и обратно
- Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- баня
- развлечения в вотчине Талвиукко (катание на собачьих упряжках) - по ценам парка
- прокат снаряжения (лыжи, ботинки) на горнолыжной базе LUMI
- трансфер из аэропорта Бесовец
Отзывы
Тур очень понравился. Программа мероприятий была неперенасыщена поездками, что позволяло нам насладиться и красотами Карелии и просто отдохнуть.В наш тур был включен водопад Кивач, Талви Уко, мастер-класс по калиткам, экскурсия по Петрозаводску и поход к Шуйским скалам.Больше всех, конечно, понравился водопад. очень красивая природа.Отдельно хочется поблагодарить нашего гида Татьяну, которая проводила экскурсии на водопад Кивач и Петрозаводск. Очень интересные истории о заповеднике и о городе, которые запомнятся на всю жизнь.Также благодарим Анастасию, которая проводила нам мастер-класс по калиткам. Было интересно увидеть карельскую кухню.Проживали мы в отеле Верховье. Завтраки, обеды и ужины было очень вкусные. Я очень к еде привередлив, поэтому это вдвойне ценнее.Домики уютные и теплые.Подводя итог, тур рекомендую тем, кто любит активный отдых и красоту природы.
Отдыхали в "Верховье" по программе "Зима по-карельски" в середине января 2011 г. Программа тура отлично продумана: включает как экскурсионный, так и подвижный отдых. Как приятно после активно проведенных на чистом морозном воздухе часов вернуться на свою базу отдыха, где уже ждет натопленная баня, вкусный ужин! В самом "Верховье" тоже есть чем заняться - мы с удовольствием накатались с высокой горы на "ватрушках", постреляли в тире. Алексей Петрович совсем как будто и незаметен, но всегда рядом и готов помочь, очень внимателен к отдыхающим. Это действительно ненавязчивое предоставление услуг, что делает их, несомненно, более приятными и ценными. Отдельно надо отметить и еду, которую нам готовила и подавала Патрохеева Людмила Алексеевна. Меню сбалансированное, расчитанное на активный отдых на морозе (то есть питательное, горячее и вкусное), любопытно для туристов приготовление блюд именно карельской кухни (а эти блюда не только необычны, но еще и очень вкусны). Мастер-класс по приготовлению калиток, а потом и их поглощение с пылу-с жару - это весьма приятный компонент нашей программы. Для тех, у кого есть особенности в питании, думается, особых трудностей быть не должно: Людмила Алексеевна всегда уточняла заранее, есть ли какие-то особые пожелания по объявленному меню, учитывала наши просьбы по использованию масла, сметаны и т. п. А напоследок, когда мы уже уезжали в Петрозаводск, Людмила Алексеевна вручила мне специально написанный для меня рецепт калиток, а моему ребенку - шоколадку (замечу, что все эти события, равно как и то, что Алексей Петрович вышел проводить нас к автобусу и помахал на прощанье рукой, - это проявляет что-то невыразимо близкое, теплое в людях.) Вообще с конфетами, шоколадом, пирожными проблем не было - они всегда были в открытом доступе в любом количестве на чайном столике. Эта предоставляемая возможность в любой момент пить чай, кофе со сладостями, на мой взгляд, требует особой отметки. Наличие этой услуги в самом деле украшает отдых в "Верховье", получается своего рода "все включено". Во время нашего пребывания в "Верховье" Алексей Петрович неожиданно для нас объявил и провел мастер-класс по копчению рыбы. Это не было предусмотрено программой. Однако с нас не взяли ни копейки за съеденного с удовольствием свежекопченого язя. Все эти подробности привожу, чтобы попробовать передать атмосферу этой базы отдыха и программы тура. Мы туристы довольно бывалые, но здесь мы испытали особый аромат отдыха. В памяти остается ощущение гостеприимности и тепла.
Что касается Верховья и организации, на 5 баллов. Змечательный котедж №6 и сам комплекс Верховье,где царит домашняя уютная атмосфера.Было такое ощещение,что приехали не на тур.базу,а в гости к близким родственникам.Все было очень вкусно,интерсно,красиво украшено и качественно организованно. Хозяева и девушки,которые работают в Верховье просто молодцы!Экскурсионной программой тоже остались довольны,особенно днем проведенным на сафари и в питомнике Хаски. Конечно,накататься вдоволь не удалось, было много народу и не очень много времени,но мы на это и не расчитывали при выбранном типе тура,хотя удовольствия получили с лихвой. Впечатлила поездка в водопаду,замечательная природа,поразительные места и хороший гид. А вот поездок по городу,все-таки ,хотелось бы поменьше,а побольше леса и каких-то мероприятий связанных именно с природой и свежим воздухом.Возможно летом очень интерсно проехать по Кодопоге, но зимой после грязной Москвы, сырая Кондопога производит угнетающее впечатление, Петрозаводск более интересен,хотябы своей набережной, но тоже впечатления не производит. Мне кажется,неплохо было бы объеденить обзорку по Петрозаводску и Успенскую церковь в 1ну экскурсию(если это возможно территориально),без захвата Кондопоги. Потому что времени на ее объезд тратится много,а толку мало,хотя гид очень старалась всех заинтересовать рассказами об этом городе,за что ей отдельное спасибо.
Большое спасибо за приятный отдых!Теперь надеемся попасть в Карелию летом!Все очень понравилось: гостеприимные хозяева, вкусная еда, интересная программа!Нисколечки не пожалели, что оказались в такой сказке =)
Добрый вечер! Очень все понравилось, очень довольна.Анна, Андрей ( администратор ВЕРХОВЬЯ), обслуживающий персонал, повара - всё было отменно, вкусно, учтиво, вежливо!Повара просто отменные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!мы всей группой радовались их поварскому мастерству!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО огромное всем и поварам особенно!Собачьи упряжки -это просто драйв, кайф............................и все самые лучшие эпитеты!Природа и погода были просто прелесть -не было сильных морозов и было очень комфортно!
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