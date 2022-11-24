Зима по-карельски 2022

Отдыхали в "Верховье" по программе "Зима по-карельски" в середине января 2011 г. Программа тура отлично продумана: включает как экскурсионный, так и подвижный отдых. Как приятно после активно проведенных на чистом морозном воздухе часов вернуться на свою базу отдыха, где уже ждет натопленная баня, вкусный ужин! В самом "Верховье" тоже есть чем заняться - мы с удовольствием накатались с высокой горы на "ватрушках", постреляли в тире. Алексей Петрович совсем как будто и незаметен, но всегда рядом и готов помочь, очень внимателен к отдыхающим. Это действительно ненавязчивое предоставление услуг, что делает их, несомненно, более приятными и ценными. Отдельно надо отметить и еду, которую нам готовила и подавала Патрохеева Людмила Алексеевна. Меню сбалансированное, расчитанное на активный отдых на морозе (то есть питательное, горячее и вкусное), любопытно для туристов приготовление блюд именно карельской кухни (а эти блюда не только необычны, но еще и очень вкусны). Мастер-класс по приготовлению калиток, а потом и их поглощение с пылу-с жару - это весьма приятный компонент нашей программы. Для тех, у кого есть особенности в питании, думается, особых трудностей быть не должно: Людмила Алексеевна всегда уточняла заранее, есть ли какие-то особые пожелания по объявленному меню, учитывала наши просьбы по использованию масла, сметаны и т. п. А напоследок, когда мы уже уезжали в Петрозаводск, Людмила Алексеевна вручила мне специально написанный для меня рецепт калиток, а моему ребенку - шоколадку (замечу, что все эти события, равно как и то, что Алексей Петрович вышел проводить нас к автобусу и помахал на прощанье рукой, - это проявляет что-то невыразимо близкое, теплое в людях.) Вообще с конфетами, шоколадом, пирожными проблем не было - они всегда были в открытом доступе в любом количестве на чайном столике. Эта предоставляемая возможность в любой момент пить чай, кофе со сладостями, на мой взгляд, требует особой отметки. Наличие этой услуги в самом деле украшает отдых в "Верховье", получается своего рода "все включено". Во время нашего пребывания в "Верховье" Алексей Петрович неожиданно для нас объявил и провел мастер-класс по копчению рыбы. Это не было предусмотрено программой. Однако с нас не взяли ни копейки за съеденного с удовольствием свежекопченого язя. Все эти подробности привожу, чтобы попробовать передать атмосферу этой базы отдыха и программы тура. Мы туристы довольно бывалые, но здесь мы испытали особый аромат отдыха. В памяти остается ощущение гостеприимности и тепла.