Выходные в Карелии зимой

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

За доп.плату экскурсия на о.Кижи. Бронируется и оплачивается при покупке тура!



Стоимость: взрослые - 7 500 руб/чел., школьники - 7 300 руб/чел.

10:00 - Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества - Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря - старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице.