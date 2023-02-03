Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии на выходные дни с удобным заездом в пятницу.
Вас ждёт обзорная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску, посещение водопадов Кивач и Ахвенкоски, экскурсия на о. Кижи - объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, посещение удивительно живописного горного парка Рускеала.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
На обзорной экскурсии мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
За доп.плату экскурсия на о.Кижи. Бронируется и оплачивается при покупке тура!
Стоимость: взрослые - 7 500 руб/чел., школьники - 7 300 руб/чел.
10:00 - Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества - Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря - старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд в горный парк Рускеала.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте - 300 руб).
Экскурсия в горный парк Рускеала- "Мраморный каньон", продолжительность- 1 ч.15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в гостиницу.
Выезд на экскурсионную программу:
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Посещение Водопада Кивач– одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Переезд на ж/д вокзал в г.Петрозаводск к 17:00 ч. Отправление домой! До новых встреч!
Стоимость
Гостиница 4*
Внимание: туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Скидка детям - 500 руб.
Включено в стоимость
- Проживание в гостинице 4*
- Питание по программе: 3 завтрака
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Работа гида
- Транспортное обслуживание
Оплачивается отдельно
- билет до/из Петрозаводска
- экскурсия на о.Кижи (бронируется и оплачивается при покупке тура). Стоимость взрослые - 7 500 руб/чел., школьники - 7 300 руб/чел..
- вход на водопад Ахинкоски оплачивается самостоятельно на месте - 300 руб.
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