Выходные в Карелии зима 2022

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Гид встречает с табличкой «Выходные в Карелии». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организован бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Обед с элементами национальной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в гостинице на выбор:

Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.

Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4* - комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.

За дополнительную плату:

1. Для любителей общения с ездовыми собаками и северными оленями

Экскурсия в питомник ездовых собак, оленью ферму и саамскую деревеньку в Вотчине Карельского Деда Мороза – Талвиукко

Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов; узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

2. Любителям природы и активного отдыха

Сафари на снегоходах

В такой поездке Вам гарантирован адреналин и отличное настроение. Вы насладитесь прекрасными видами карельской природы, подышите целительным воздухом хвойного леса! С группой по маршруту едет опытный инструктор. Программа не требует специальной подготовки.