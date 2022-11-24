Волшебство зимних Кижей 2022

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).

Трансфер на набережную Онежского озера.

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера. Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Общая продолжительность поездки до 6 часов.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.

Включено в программу: проезд по маршруту: г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск; обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи», дополнительная тематическая экскурсия, чаепитие в крестьянском доме с традиционной выпечкой.

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в кафе.

Трансфер на ж.д. вокзал. Отправление домой.