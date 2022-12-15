Волшебная Карелия зима
Вас ждет насыщенный зимний тур по Карелии! 4 дня Вы проведете в атмосфере сказки:
- насладитесь зимними красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала» и мраморный каньон, объекты культуры 18 века
- исследуете интересные факты развития карельской культуры в рамках экскурсионных программ
- попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии
- познакомитесь с арктическими ездовыми собаками 4х пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. 80 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев
- совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром
- согреетесь у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку
- и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск. Завтрак.
Знакомство со столицей Карелии - г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.
Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.
Трансфер в эко-комплекс (пос. Матросы).
Знакомство с Домом полярника и Домом хаски, размещение.
Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».
Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.
Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника + десерт из северных ягод.
Завтрак полярника.
Посещение горного парка «Рускеала» - основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории, заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.
Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Обед по маршруту.
Возвращение в Дом полярника и ужин у камина.
Завтрак.
Программа «В гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак. Прогулка с собакой.
Готовим карельскую картофельную похлебку с мясом, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок с морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).
Катание на собачьих упряжках.
Баня на дровах для желающих.
Ужин – традиции северной кухни.
Просмотр художественного фильма про Арктику.
Завтрак путешественника.
Экскурсия на водопад Кивач.
Посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды». Вы увидите гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии. Программа на целый день. Обед в пути.
Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.
Заключительный ужин в ресторане «Карелия».
Трансфер на вокзал.
Стоимость
Эко-комплекс Husky Moa
Дом Полярника – это сердце нашего туристического комплекса. Здесь находится администратор и наша кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
В Доме полярника 5 номеров на 15 человек: 3 номера трехместных,
1 семейный четырехместный и 1 двухместный номер. Номера как с двухместными кроватями, так и с раздельными кроватями. На каждом этаже на 2-3 номера одна туалетная комната с санузлом и душевой.
Дом хаски - это второй гостевой дом эко-комплекса. Уютное место с качелями на веранде и необычным декором снаружи.
В Доме хаски на каждом этаже по 2 номера. Всего 4 номера на 13 человек: 3 номера трехместных с двуспальной кроватью и 1 семейный четырехместный с двухэтажной кроватью. Туалетная комната располагается на первом этаже. И еще одна туалетная комната с санузлом и душевой открывается дополнительно при полном заселении гостевого дома. В доме располагается мини-кухня и столовая. Обычно в Доме Хаски у нас селятся те, кто предпочитает готовить самостоятельно.
Группа - до 10 чел единовременно.
Стоимость на ребёнка указана для детей от 5 до 12 лет.
Включено в стоимость
- Все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д-вокзала и аэропорта и обратно
- Катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- Проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе Husky Moa в Доме полярника или Доме Хаски
- Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
- Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
- Страховка на катание
- Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты
- Дополнительные услуги базы
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