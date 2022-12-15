Волшебная Карелия зима

Завтрак полярника.

Посещение горного парка «Рускеала» - основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории, заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника и ужин у камина.



