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Волшебная Карелия зима

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вас ждет насыщенный зимний тур по Карелии! 4 дня Вы проведете в атмосфере сказки:

  • насладитесь зимними красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала» и мраморный каньон, объекты культуры 18 века
  • исследуете интересные факты развития карельской культуры в рамках экскурсионных программ
  • попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии
  • познакомитесь с арктическими ездовыми собаками 4х пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. 80 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев
  • совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром
  • согреетесь у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку
  • и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа

Программа тура

День 1
Столица Карелии

Прибытие в г. Петрозаводск. Завтрак.

Знакомство со столицей Карелии -  г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.

Трансфер в эко-комплекс (пос. Матросы).

Знакомство с Домом полярника и Домом хаски, размещение.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».

Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.

Свободное время.

Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника + десерт из северных ягод.

День 2
Рускеала

Завтрак полярника.

Посещение горного парка «Рускеала» - основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории, заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника и ужин у камина.


День 3
В гостях у хаски

Завтрак.

Программа «В гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак. Прогулка с собакой.

Готовим карельскую картофельную похлебку с мясом, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок с морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).

Катание на собачьих упряжках.

Баня на дровах для желающих.

Ужин – традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

День 4
По золотому кольцу Карелии

Завтрак путешественника.

Экскурсия на водопад Кивач.

Посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды». Вы увидите гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии. Программа на целый день. Обед в пути.

Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Заключительный ужин в ресторане «Карелия».

Трансфер на вокзал.

Стоимость

Эко-комплекс Husky Moa

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Дом полярника
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
43 000 ₽
Ребенок
25 000 ₽
Размещение в туре: в гостевых домах эко-комплекса Husky Moa - Доме полярника и Доме хаски.

Дом Полярника – это сердце нашего туристического комплекса. Здесь находится администратор и наша кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

В Доме полярника 5 номеров на 15 человек: 3 номера трехместных,
1 семейный четырехместный и 1 двухместный номер. Номера как с двухместными кроватями, так и с раздельными кроватями. На каждом этаже на 2-3 номера одна туалетная комната с санузлом и душевой.

Дом хаски - это второй гостевой дом эко-комплекса. Уютное место с качелями на веранде и необычным декором снаружи.

В Доме хаски на каждом этаже по 2 номера. Всего 4 номера на 13 человек: 3 номера трехместных с двуспальной кроватью и 1 семейный четырехместный с двухэтажной кроватью. Туалетная комната располагается на первом этаже. И еще одна туалетная комната с санузлом и душевой открывается дополнительно при полном заселении гостевого дома. В доме располагается мини-кухня и столовая. Обычно в Доме Хаски у нас селятся те, кто предпочитает готовить самостоятельно.

Группа - до 10 чел единовременно.

Стоимость на ребёнка указана для детей от 5 до 12 лет.

Включено в стоимость

  • Все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д-вокзала и аэропорта и обратно 
  • Катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе Husky Moa в Доме полярника или Доме Хаски 
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития       
  • Страховка на катание
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы        

Оплачивается отдельно

  • Ж/д билеты
  • Дополнительные услуги базы

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