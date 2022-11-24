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В Карелию на выходные!

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Получить заряд бодрости и массу новых впечатлений позволяют туры на выходные в Карелию. Вы можете без привязки к отпуску съездить в увлекательное место и насладиться великолепным отдыхом в северной республике.

Программа тура

День 1
Знакомство с городом. Spa процедуры.

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале.

 Завтрак «шведский стол» в ресторане города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Размещение в гостинице.

В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться Спа процедурами в оздоровительном центре отеля Карелия SPA4* или посвятить время для самостоятельного изучения города .

В Spa-центре отеля можно провести время с пользой для души и тела, позаботиться о красоте лица и совершенстве фигуры, восстановить силы и обрести душевное равновесие. Spa-центр предлагает различные relax-программы, профессиональный тайский массаж, массаж вулканическими камнями, аюрведический и классический массажи, восточные ритуалы в хаммаме, омолаживающие косметологические процедуры, бассейн, сауну, услуги парикмахера.  Spa-центр работает ежедневно, с 8:00 до 22:00. Гости отеля могут воспользоваться скидкой 50% на посещение бассейна, инфракрасной или финской сауны в любое время дня (пожалуйста, не забудьте записаться заранее).

День 2
Экскурсия в горный парк Рускеала. Путешествие на ретро-поезде.

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 

Экскурсия в горный парк Рускеала - создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. По пути остановка у рускеальских водопадов.

Обед за доп.плату в одном из кафе на территории парка.

Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г.Сортавала. Билеты приобретаются самостоятельно заранее. «Рускеальский экспресс» - единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.

В пути следования РЕКОМЕНДУЕМ:

  • Угоститься БЕСПЛАТНО фирменным чаем;
  • Отведать карельские блюда в вагоне-ресторане №3, выполненном в царском стиле;
  • Сделать фото в специальном фото-купе во втором вагоне!

Возвращение в гостиницу.

 

День 3
Экскурсия на водопад Кивач. Посещение рыбного магазина карельского фермера.

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.   

Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу:

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Возвращение в г.Петрозаводск. По пути посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.  Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Прощание с гидом на ж/д вокзале г.Петрозаводска. Отправление домой! До новых встреч!

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание
  • транспортное обслуживание
  • работа гида
  • экскурсии
  • питание – завтраки

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты

Отзывы

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Екатерина

Невероятно, как красива Карелия! А если еще рядом и классный гид, самобытная кухня, классная команда, то и вовсе отдых становится запоминающимся надолго! Советую.

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