В Карелию на выходные!
Получить заряд бодрости и массу новых впечатлений позволяют туры на выходные в Карелию. Вы можете без привязки к отпуску съездить в увлекательное место и насладиться великолепным отдыхом в северной республике.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале.
Завтрак «шведский стол» в ресторане города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Размещение в гостинице.
В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться Спа процедурами в оздоровительном центре отеля Карелия SPA4* или посвятить время для самостоятельного изучения города .
В Spa-центре отеля можно провести время с пользой для души и тела, позаботиться о красоте лица и совершенстве фигуры, восстановить силы и обрести душевное равновесие. Spa-центр предлагает различные relax-программы, профессиональный тайский массаж, массаж вулканическими камнями, аюрведический и классический массажи, восточные ритуалы в хаммаме, омолаживающие косметологические процедуры, бассейн, сауну, услуги парикмахера. Spa-центр работает ежедневно, с 8:00 до 22:00. Гости отеля могут воспользоваться скидкой 50% на посещение бассейна, инфракрасной или финской сауны в любое время дня (пожалуйста, не забудьте записаться заранее).
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Экскурсия в горный парк Рускеала - создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. По пути остановка у рускеальских водопадов.
Обед за доп.плату в одном из кафе на территории парка.
Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г.Сортавала. Билеты приобретаются самостоятельно заранее. «Рускеальский экспресс» - единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.
В пути следования РЕКОМЕНДУЕМ:
- Угоститься БЕСПЛАТНО фирменным чаем;
- Отведать карельские блюда в вагоне-ресторане №3, выполненном в царском стиле;
- Сделать фото в специальном фото-купе во втором вагоне!
Возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Возвращение в г.Петрозаводск. По пути посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Прощание с гидом на ж/д вокзале г.Петрозаводска. Отправление домой! До новых встреч!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание
- транспортное обслуживание
- работа гида
- экскурсии
- питание – завтраки
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
Отзывы
Невероятно, как красива Карелия! А если еще рядом и классный гид, самобытная кухня, классная команда, то и вовсе отдых становится запоминающимся надолго! Советую.
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