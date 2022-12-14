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В Карелию на 5 дней зима

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Экскурсионный тур в Карелию зимой. За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгита, посещение водопадов Кивач и Ахвенкоски, первого российского курорта Марциальные воды, в программе также экскурсия на о. Кижи - объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, посещение удивительно живописного горного парка Рускеала.

 Проводится в составе сборной группы от 2 человек! Подходит для детей 7+. Без физических нагрузок!

Программа тура

День 1
Свободный день

Прибытие в Петрозаводск.

Самостоятельный заезд в гостиницу в 15:00.

День 2
Обзорная экскурсия по Петрозаводску - центр шунгита - питомник хаски (по желанию за доп. плату)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

09:00 - Встреча с гидом у гостинцы. Обзорная экскурсия по столице Карелии-городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк! 

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Экскурсия в питомник Хаски (за доп.плату по желанию, бронируется и оплачивается вместе с туром).

Стоимость взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.).

12:00 - Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в гостиницу.

День 3
Свободный день или поездка на о. Кижи (за доп. плату)

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению городу или съехдитьна экскурсию за доп.плвту.

За доп.плату экскурсии по сезону. Бронируются и оплачиваются вместе с туром!

1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье (до февраля в зависимости от ледовой обстановки).

Стоимость взрослые- 7 500 руб/чел., школьники– 7 300 руб/чел.

07:00- Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. . Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье. 

Продолжительность программы - до 15 часов. В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту). Трансфер  до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»). Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.) 

2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска (с февраля по апрель в зависимости от ледовой обстановки).

Стоимость взрослые- 7 500 руб/чел., школьники- 7 300 руб/чел.

10:00 - Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи. 

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества - Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. 

Возвращение в Петрозаводск.

День 4
Рускеальский горный парк и водопад Ахинкоски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Выезд в горный парк Рускеала.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте - 300 руб). 

Экскурсия в горный парк Рускеала - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч.15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Возвращение в Петрозаводск.

День 5
Заповедник и водопад Кивач и курорт Марциальные воды

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

Выезд на экскурсионную программу:

Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла 1721 г.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00. 

Стоимость

Гостиница 4*

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
37 500 ₽
Двухместное размещение
30 500 ₽
Взрослый на доп.месте
25 000 ₽
Внимание: туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Включено в стоимость

  • Проживание в отеле 4*
  • Питание по программе (5 завтраков)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон
  • Экскурсия Курорт Марциальные воды
  • Входные билеты
  • Работа гида

Оплачивается отдельно

  • Ж/д проезд
  • Экскурсия в питомник Хаски, взрослые - 5 800 руб/чел, дети до 12 лет - 4 100 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
  • Экскурсия на остров Кижи зимой, взрослые - 7 500 руб/чел, школьники - 7 300 руб/чел.
  • Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке из Петрозаводска, взрослые - 7 500 руб/чел., школьники- 7 300 руб/чел.

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