В Карелию на 4 дня зима

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению города или съездить на Кижи за доп.плату.

1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье (до февраля в зависимости от ледовой обстановки).

Стоимость: взрослые - 7 500 руб/чел., школьники – 7 300 руб/чел.

07:00- Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря - старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии - Заонежье.

Продолжительность программы до 15 часов. В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту) Трансфер до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10») Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.)

2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска (с февраля по апрель в зависимости от ледовой обстановки).

Стоимость: взрослые - 7 500 руб/чел., школьники - 7 300 руб/чел.

10:00 - Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества - Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. Возвращение в Петрозаводск.