"В Карелии есть!" зима
Традиционная кухня - один из самых приятных способов познакомиться с культурой региона. В Карелии, конечно, надо есть рыбу во всех видах. Это и наваристая уха со сливками «лохикейтто», нежнейшая форель на гриле, ряпушковая или щучья икра, лосось слабой соли с укропом и домашним сыром на кусочке черного хлеба… Не менее популярна и карельская выпечка, которая подается у нас в каждом ресторане и кафе: калитки, сканцы или пироги с ягодами. Калитке даже целый праздник посвятили! В нашей кухне есть дичь - оленина, лосятина, медвежатина, которую подают с необычным брусничным соусом. Приглашаем прикоснуться к этому празднику жизни!
У вас есть возможность всего за 2 дня:
- посетить карельскую сыроварню и продегустировать сыры разнообразных сортов
- попробовать традиционные карельские блюда в современной интерпретации и авторском прочтении, с использованием модных техник приготовления и малоизвестных карельских пряных трав
- оценить новую авторскую карельскую кухню с ее сложными сочетаниями вкусов и текстур, в более элегантном и легком формате блюд
- приготовить своими руками карельские пирожки «калитки» и финскую уху «лохикейтто» в сказочном чуме посреди соснового бора
- увидеть одну из самых красивых деревень России - Кинерму и отведать домашний обед от карельской хозяйки
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории в Спа-отеле "Карелия 4*" (1 ночь)
- питание по программе: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- аренда транспорта и все трансферы по программе
- все входные платы в музеи и заповедники
- экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- экскурсия по сыроварне с дегустацией продукции и напитков, посещение лавки
- обед-дегустация "Традиционная кухня Карелии" в выставочно-дегустационном арт-пространстве "В Карелии есть"
- мастер-класс по приготовлению "Лохикейтто"
- мастер-класс по изготовлению карельских калиток
- экскурсия по питомнику хаски
- экскурсия по карельской деревне Кинерма
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- услуги, указанные в программе за дополнительную плату
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