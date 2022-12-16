Попробуй Карелию на вкус
Lago Ladoga предлагает своим гостям также познакомиться с уникальной кухней этого региона. Карелия многогранна и кухня ее меняется в зависимости от района, но есть и общие черты.
Северное Приладожье, где мы проводим программу — пограничье, объединяющее традиции разных народов, и каждый этнос — карелы, вепсы, финны и русские — внесли свой вклад в местную гастрономическую культуру. Однако в карельской кухне есть и черты, типичные для Русского Севера: сытная выпечка, рыба, оленина, мясо лося, дичь, дикоросы и грибы. Обычно карельскую еду не жарят, а запекают или тушат в кастрюлях или глиняных горшках с небольшим количеством приправ.
Мы составили меню для сытного гастрономического тура по Карелии и список кулинарных мастер-классов. Вы научитесь готовить калитки и другие традиционные карельские блюда “с изюминкой” вместе с Джонатоном Кертисом, австралийским поваром мирового масштаба, давно знакомым с Карелией.
Идеально подходит для длинных выходных с семьей и друзьями или тимбилдинговых мероприятий.
Вас ждет:
Программа тура
С пристани города на аэролодках мы направляемся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).
По прибытии размещаемся в глэмпинге LagoLadoga и собираемся все вместе в главном шатре на приветственном завтраке от шеф-повара, знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Сразу после завтрака начинается активная программа.
В сопровождении гида на лыжах, снегоступах или пешком (зависит от снежного покрова) отправляемся вглубь острова Хавус. Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т.п.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров нам открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры. В дороссийские времена здесь была расположена смотровая площадка, которую любили посещать финны во время своего отдыха. На кольцевом маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов.
После восхождения нас ждет обед-пикник от Джонатона Кертиса.
Не только смотрим, как на наших глазах рождаются кулинарные шедевры, но и участвуем в приготовлении карельских блюд на открытом огне: ладожской форели, картофеля по-карельски, калиток и супов. Пробуем новые рецепты, наслаждаемся природными богатствами края и согреваемся вкусной едой в прекрасной компании.
Обратно до базы возвращаемся на аэролодках по Ладожскому озеру. У нас еще остается свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать походить на снегоступах, освоить финские сани или спокойно посидеть у камина.
Перед ужином гид рассказывает о разных традициях карел, в том числе и гастрономических. Здорово, что вслед за теорией идет практика – ужин с элементами традиционной карельской кухни.
Подкрепившись, участвуем в мастер-классе от поваров глэмпинга, которые научат нас готовить гравлакс – слабосоленую форель в скандинавском стиле, – и мариновать овощи.
При желании (за дополнительную плату) можно устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера. Да-да, зимой!
После завтрака мы отправляемся на кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам (около 4-х часов). Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Зимой Ладога особенно прекрасна. Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками. На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время прогулки поднимаемся на обзорную точку с панорамным видом. Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхер и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Насладившись прогулкой, мы возвращаемся на базу, где нас уже ждет обед.
До следующего мастер-класса еще есть немного времени, поэтому мы можем отдохнуть: поиграть в настольные игры в большом куполе, посидеть у камина или прогуляться по территории глэмпинга.
Сегодня на кулинарном мастер-классе нам показывают, как правильно работать с мясом на гриле.
Приготовление на гриле — отдельный вид искусства. Чтобы один и тот же продукт обладал разными вкусами и ароматами необязательно прикладывать массу усилий. Порой достаточно добавить веточку можжевельника при разведении огня. Какие еще лайфхаки используют повара, узнаем на мастер-классе.
Вечером мы приглашены на гала-ужин в панорамной лаунж-зоне с видом на Ладогу. Попробуем блюда северной и карельской кухни: пироги-рыбники, кулебяки с разными начинками, оленину, а также традиционные настойки на таежных травах и ягодах. Говорят, если попросить, то повара глэмпинга поделятся секретами приготовления этих блюд ;).
После вкусного завтрака мы отправляемся на аэросанях на причал в Сортавалу, где нас уже ждут микроавтобусы, на которых мы едем до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
Гид проводит для нас наземную экскурсию по парку.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку «Рускеала» мы обедаем в местном кафе и отправляемся обратно в г. Сортавала на уникальном «Рускеальском экспрессе» – туристическом ретро-поезде на паровозной тяге, курсирующем по маршруту Горный парк «Рускеала» – Сортавала.
Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Перед тем, как разъехаться по домам, гуляем по вечернему городу под удивительные рассказы об истории места от гида, заходим в сувенирные лавки, чтобы привезти частичку Карелии домой и разъезжаемся вечерними поездами с вокзала г. Сортавала.
Стоимость
Глэмпинг Лаго Ладога
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очередность дней может поменяться - нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы
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встреча группы в г. Сортавала
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третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10% при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются
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мини-группы 8-16 человек
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тур для взрослых, дети минимум с 14 лет
Мастер-классы:
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Карельский рыбный суп. Копчение рыбы
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Гравлакс (засолка рыбы). Маринование / ферментация овощей и рыбы
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Таежная говядина. Мясо на гриле
- Калитки
Размещение: глэмпинг “Лаго Ладога” на берегу Ладожского Озера.
Купольный глэмпинг — автономный лесной отель с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
-
панорамный шатер-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
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10 уютных купольных шатров, рассчитанных на двух-четырех человек. В каждом из них — две удобные нижние кровати (800х2000) и дополнительное спальное место наверху — двуспальная кровать (1400х2000) с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки и биотуалет
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душевые на берегу Ладожского озера и фурако — подогреваемая открытая деревянная купель
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костровая зона с местами для сидения
Включено в стоимость
- двухместное размещение на острове в глэмпинге (2 ночи)
- трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- трансферы по программе
- авторский пеший / лыжный маршрут с гидом по острову Хавус
- маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам
- мастер-классы по приготовлению рыбы, мяса и выпечки от Джонатона Кертиса, повара с международным опытом
- работа поваров, официантов и другого персонала глэмпинга
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты в Сортавала и обратно в Москву / Санкт-Петербург
- посещение бани-фурако (+ 5000 руб. / сеанс - до 4-х чел.)
- одноместное размещение в шатре: + 15 000 руб. /чел. (по желанию)
- сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
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