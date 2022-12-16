Попробуй Карелию на вкус

Встречаемся на вокзале г. Сортавала, и автобус уносит нас навстречу приключениям!



С пристани города на аэролодках мы направляемся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).



По прибытии размещаемся в глэмпинге LagoLadoga и собираемся все вместе в главном шатре на приветственном завтраке от шеф-повара, знакомимся с гидом и другими участниками тура.



Сразу после завтрака начинается активная программа.



В сопровождении гида на лыжах, снегоступах или пешком (зависит от снежного покрова) отправляемся вглубь острова Хавус. Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.



Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т.п.



Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров нам открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры. В дороссийские времена здесь была расположена смотровая площадка, которую любили посещать финны во время своего отдыха. На кольцевом маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов.



После восхождения нас ждет обед-пикник от Джонатона Кертиса.



Не только смотрим, как на наших глазах рождаются кулинарные шедевры, но и участвуем в приготовлении карельских блюд на открытом огне: ладожской форели, картофеля по-карельски, калиток и супов. Пробуем новые рецепты, наслаждаемся природными богатствами края и согреваемся вкусной едой в прекрасной компании.



Обратно до базы возвращаемся на аэролодках по Ладожскому озеру. У нас еще остается свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать походить на снегоступах, освоить финские сани или спокойно посидеть у камина.



Перед ужином гид рассказывает о разных традициях карел, в том числе и гастрономических. Здорово, что вслед за теорией идет практика – ужин с элементами традиционной карельской кухни.



Подкрепившись, участвуем в мастер-классе от поваров глэмпинга, которые научат нас готовить гравлакс – слабосоленую форель в скандинавском стиле, – и мариновать овощи.



При желании (за дополнительную плату) можно устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера. Да-да, зимой!