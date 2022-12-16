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По земле карелов-ливвиков

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

По земле карелов-ливвиков - прекрасный выбор для знакомства с зимней Карелией, с ее удивительной природой. Прочувствуйте всю прелесть зимы в активном перемещении на снегоходах по заброшенным поселениям карелов-ливвиков.

Ливвики — южные карелы, живут по большей части в национальном Олонецком районе и Приладожье, говорят на ливвиковском наречии карельского языка.

Вы побываете в карельском доме и проникнитесь бытом карельских семей. И, конечно, Вас ждут интересные снегоходные маршруты и море впечатлений. Протяженность маршрута: 210 км!

Мнение эксперта: тур принесёт максимум удовольствия по доступной цене, подойдёт для студентов, семейных пар, друзей, коллег и всех, кто предпочитает активный отдых.

Программа тура

День 1
Деревня Рубчойла и экскурсия с выступлением фольклорного ансамбля

08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска (по времени прибытия поезда Москва-Петрозаводск), завтрак в кафе города. Трансфер в эко-отель, 80 км. 

12:00 Размещение в 2-х местных домах эко-отеля New Camp

13:30 Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.

14:00 Выход на маршрут: база отдыха - деревня Рубчойла - база отдыха. Экскурсия с выступлением фольклорного ансамбля и обедом с блюдами национальной кухни. 

19:00 Ужин. Баня. Свободное время.

День 2
Деревня Сергилахта и сафари по уснувшим карельским деревням

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут: база отдыха - деревня Сергилахта (место съемок фильма "А зори здесь тихие") - деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня) - нежилая деревня Мянгусельга - Инжунаволок (востановленная часовня Николая Чудотворца) – проедем по лесным дорожкам, выйдем на Сямозеро и с ветерком помчим до нашего Эко-отеля по прямой (80 км).

19:00 Ужин. Свободное время, которое можно потратить на баню или уличную купель с подогревом.

День 3
Зоокомплекс Три медведя

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут: база отдыха - зоокомплекс "Три Медведя", 50 км.

15:00 Обед.

16:00 Освобождение номеров. Выезд в Петрозаводск.

Отправление вечерними или ночными поездами с жд вокзала Петрозаводска.

Стоимость

Эко-отель New Camp

Item 1 of 1
1-местная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
59 000 ₽
2-хместная посадка
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
43 000 ₽

Размещение в туре:

Эко-отель "New Camp". Современные уединенные домики со всеми удобствами в глубине чудесного карельского леса.

Эко-отель расположился в сосновом бору на берегу красивого озера Сямозеро. На территории для гостей есть всё необходимое для полноценного отдыха: три бани, банный чан, большой шатёр для проведения мероприятий, уютное костровое место, тропинки для прогулок, лесное кафе.

Гостей ждёт двуспальная кровать (или две раздельные при необходимости) с матрасами Askona и белоснежным бельём, панорамное окно во всю стену с видом на лес и авторский декор из натурального дерева.
Внутри – персональный душ и туалет, пол с подогревом, полотенца. 

Важно: 
  • группа от 4 снегоходов
  • для групп от 10 человек возможны любые даты

Включено в стоимость

  • проживание в комфортабельных домиках 
  • аренда снегоходов
  • прокат экипировки(снегоходный комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, рукавицы/перчатки)
  • ГСМ на снегоходы
  • трансфер по программе
  • питание трёхразовое: завтрак, обед, ужин на базе отдыха, во 2 день обед заменен перекусом на маршруте (чай в термосе, бутерброды, сладости).
  • работа инструктора
  • баня

Оплачивается отдельно

  • билеты от/до жд станции

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