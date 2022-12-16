По земле карелов-ливвиков - прекрасный выбор для знакомства с зимней Карелией, с ее удивительной природой. Прочувствуйте всю прелесть зимы в активном перемещении на снегоходах по заброшенным поселениям карелов-ливвиков.

Ливвики — южные карелы, живут по большей части в национальном Олонецком районе и Приладожье, говорят на ливвиковском наречии карельского языка.

Вы побываете в карельском доме и проникнитесь бытом карельских семей. И, конечно, Вас ждут интересные снегоходные маршруты и море впечатлений. Протяженность маршрута: 210 км!

Мнение эксперта: тур принесёт максимум удовольствия по доступной цене, подойдёт для студентов, семейных пар, друзей, коллег и всех, кто предпочитает активный отдых.