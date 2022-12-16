По земле карелов-ливвиков
По земле карелов-ливвиков - прекрасный выбор для знакомства с зимней Карелией, с ее удивительной природой. Прочувствуйте всю прелесть зимы в активном перемещении на снегоходах по заброшенным поселениям карелов-ливвиков.
Ливвики — южные карелы, живут по большей части в национальном Олонецком районе и Приладожье, говорят на ливвиковском наречии карельского языка.
Вы побываете в карельском доме и проникнитесь бытом карельских семей. И, конечно, Вас ждут интересные снегоходные маршруты и море впечатлений. Протяженность маршрута: 210 км!
Мнение эксперта: тур принесёт максимум удовольствия по доступной цене, подойдёт для студентов, семейных пар, друзей, коллег и всех, кто предпочитает активный отдых.
Вас ждет:
Программа тура
08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска (по времени прибытия поезда Москва-Петрозаводск), завтрак в кафе города. Трансфер в эко-отель, 80 км.
12:00 Размещение в 2-х местных домах эко-отеля New Camp
13:30 Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви). Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
14:00 Выход на маршрут: база отдыха - деревня Рубчойла - база отдыха. Экскурсия с выступлением фольклорного ансамбля и обедом с блюдами национальной кухни.
19:00 Ужин. Баня. Свободное время.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут: база отдыха - деревня Сергилахта (место съемок фильма "А зори здесь тихие") - деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня) - нежилая деревня Мянгусельга - Инжунаволок (востановленная часовня Николая Чудотворца) – проедем по лесным дорожкам, выйдем на Сямозеро и с ветерком помчим до нашего Эко-отеля по прямой (80 км).
19:00 Ужин. Свободное время, которое можно потратить на баню или уличную купель с подогревом.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут: база отдыха - зоокомплекс "Три Медведя", 50 км.
15:00 Обед.
16:00 Освобождение номеров. Выезд в Петрозаводск.
Отправление вечерними или ночными поездами с жд вокзала Петрозаводска.
Стоимость
Эко-отель New Camp
Эко-отель "New Camp". Современные уединенные домики со всеми удобствами в глубине чудесного карельского леса.
Эко-отель расположился в сосновом бору на берегу красивого озера Сямозеро. На территории для гостей есть всё необходимое для полноценного отдыха: три бани, банный чан, большой шатёр для проведения мероприятий, уютное костровое место, тропинки для прогулок, лесное кафе.
Гостей ждёт двуспальная кровать (или две раздельные при необходимости) с матрасами Askona и белоснежным бельём, панорамное окно во всю стену с видом на лес и авторский декор из натурального дерева.
Внутри – персональный душ и туалет, пол с подогревом, полотенца.
- группа от 4 снегоходов
- для групп от 10 человек возможны любые даты
Включено в стоимость
- проживание в комфортабельных домиках
- аренда снегоходов
- прокат экипировки(снегоходный комбинезон, сапоги, балаклава, шлем, рукавицы/перчатки)
- ГСМ на снегоходы
- трансфер по программе
- питание трёхразовое: завтрак, обед, ужин на базе отдыха, во 2 день обед заменен перекусом на маршруте (чай в термосе, бутерброды, сладости).
- работа инструктора
- баня
Оплачивается отдельно
- билеты от/до жд станции
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