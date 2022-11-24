По карельским озерам и деревням на снегоходе 2022

Завтрак.

Выход на снегоходах по радиальному маршруту: п. Чална – ур. Речка – п. Нелгомозеро - оз. Ватчельское – деревня Ватчела - ур. Кеники – ур. Речка – п. Чална (140 км).

Несколько километров по заснеженной грунтовой дороге и мы опять попадаем на старинные лесные дороги, которые приведут нас в старинную карельскую деревню Ватчела. Деревня расположена на крошечном островке, с берегом её соединяет узкая насыпь, построенная вручную.

Пешеходная прогулка по деревне. Осмотр старинных карельских домов, полуразрушенной церкви.

Инструкторы расскажут интересную историю этой старинной деревни.

Привал на природе на озере Вятчельское. Ланч перекус на природе. Озеро Ватчельское – одно из озер, в котором добывали руду для железоделательного завода в селе Кончозеро. Завод был построен в 1707 году при Петре I.

Движение по лесным дорогам, преодоление труднопроходимых лесных участков. По пути вы увидите множество небольших карельских озер-ламбушек.

Возвращение в отель. Отдых.

Русская баня.

Ужин.