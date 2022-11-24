По карельским озерам и деревням на снегоходе 2022
Величие и тишина карельских лесов, незабываемые природные ландшафты, царство карельской зимы, озеро Саамов Сямозеро, старинная карельская деревня Ватчела. Насыщенный и яркий снегоходный маршрут!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие поездом в г.Петрозаводск.
Трансфер к месту проживания - отель Верховье. По пути заезд в гипермаркет.
Размещение в номерах. Завтрак.
Подбор экипировки и снаряжения. Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности на маршруте.
Выход и движение по озерам: по ледовой обстановке. Колонну сопровождает инструктор на отдельном снегоходе.
Выезд на снегоходах на радиальный лесной маршрут: п. Чална – оз. Нижнее Падозеро - оз. Верхнее Падозеро - ур. Речка – р. Падозерска - п. Чална (80 км).
Маршрут проходит по лесной трассе, лесным озерам и заснеженным болотам. В пути Вы будете преодолевать спуски и подъемы, полуразрушенные мосты, пересекать лесные озера.
Ланч-перекус на природе на лесном озере.
Продолжение снегохоходного маршрута.
Возвращение в отель.
Русская баня на дровах.
Ужин.
Завтрак.
Выход на снегоходах по радиальному маршруту: п. Чална – ур. Речка – п. Нелгомозеро - оз. Ватчельское – деревня Ватчела - ур. Кеники – ур. Речка – п. Чална (140 км).
Несколько километров по заснеженной грунтовой дороге и мы опять попадаем на старинные лесные дороги, которые приведут нас в старинную карельскую деревню Ватчела. Деревня расположена на крошечном островке, с берегом её соединяет узкая насыпь, построенная вручную.
Пешеходная прогулка по деревне. Осмотр старинных карельских домов, полуразрушенной церкви.
Инструкторы расскажут интересную историю этой старинной деревни.
Привал на природе на озере Вятчельское. Ланч перекус на природе. Озеро Ватчельское – одно из озер, в котором добывали руду для железоделательного завода в селе Кончозеро. Завод был построен в 1707 году при Петре I.
Движение по лесным дорогам, преодоление труднопроходимых лесных участков. По пути вы увидите множество небольших карельских озер-ламбушек.
Возвращение в отель. Отдых.
Русская баня.
Ужин.
Завтрак.
Выезд на снегоходах на маршрут: п. Чална – ур. Речка – р. Малая Суна – оз. Сямозеро - ур. Речка – п. Чална (120 км). Маршрут проходит по лесной трассе и лесным озерам.
Сямозеро или «Озеро саамов» Сямозеро - редкое по красоте и по размерам озеро. Это одно из крупных озер Южной Карелии. Вокруг Сямозера - Сямозерье, со своими деревнями, сямозерцами, лесной глушью, легендами, рыбалкой. Вокруг озера десятки археологических раскопок стоянок эпох мезолита и неолита. Здесь на Сямозерье, уже в наше время снимались фильмы «А зори здесь тихие» (в д. Сяргилахта), «Холодное лето 53-го» (д. Руга).
В пути Вы будете преодолевать спуски и подъемы, полуразрушенные мосты, пересекать лесные озера.
Посещение зоокомплекса «Три медведя», пос. Сяпся.
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса в вольерах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы. Зоокомплекс является экологическим научно-экспозиционным комплексом. Одна из его задач – не вторгаясь в живую природу, представить наилучшим образом уникальный карельский лес и его обитателей гостям и жителям Карелии.
Экскурсовод расскажет о повадках зверей, их привычках и типичной среде обитания. Вы сможете не только увидеть животных, но и поучаствовать в их кормлении!
В пути: ланч-перекус.
Возвращение в отель. Сдача экипировки и снегохода.
Ужин.
Отдых. Трансфер в г. Петрозаводск (25 км).
Отправление ж/д поездом.
Стоимость
Включено в стоимость
- аренда снегоходов, ГСМ
- работа инструкторов
- питание по программе
- экскурсионная программа
- размещение по программе
- баня
- зимняя экипировка (снегоходный костюм/комбинезон, шлем, подшлемник, перчатки).
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- доплата за однометную посадку на снегоходе - 15 000 руб.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Февральские праздники в Карелии
Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 25 февраля
3 дня 2 ночи
от 16900 ₽
Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Kinfolk in Karelia зима
Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
В Карелию на 4 дня зима
Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Лыжная история
Легендарные маршруты вокруг оз. Сямозеро – это красота пейзажей и познавательная начинка! Устройте себе маленькое путешествие. Отдохните в теплой компании на базе отдых...
Ближайший заезд:
c 20 января по 22 января
3 дня 2 ночи
от 32000 ₽
Зимние каникулы на берегах карельского озера
Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 32300 ₽
Зимние Бренды Карелии
Этот тур создан для тех, кто хочет совместить отдых на природе с посещением экскурсионных Брендов Карелии. Туристический комплекс Шишки находиться на берегу озера Сунд...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 33400 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽