Остров Кижи на судне на воздушной подушке + рыбалка или снегоходы

Завтрак. Сбор вещей. Выезд на подлёдную рыбалку на Онежском озере в знаменитые рыбные места, недалеко от Гарницкого маяка. Фишинг гид выдаст вам необходимое снаряжение и обучит подледной ловле. Обед - перекус на льду. Выезд в Петрозаводск. Прибытие в город. Есть также вариант программы вместо рыбалки - снегоходная программа. Обзор старых деревень, ледяных торосов (5-6 метров высотой). Длина маршрута около 60 км. Комбинированные трасы по озеру и лесу. Посещение: Конда губы Онежского озера, Клименецкий монастырь (действующий, живут монахи), Гарницкий маяк, деревня Леликово. Стоимость уточняйте у менеджера.