Остров Кижи на судне на воздушной подушке + рыбалка или снегоходы
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Петрозаводске. Отправление на причал. Пересечение Онежского озера от Петрозаводска до острова Кижи Экскурсия по острову Кижи. Свободное время на острове (1 час).Заселение на туристическую базу. Обед. Отдых на базе. Ужин. Баня.
Завтрак. Сбор вещей. Выезд на подлёдную рыбалку на Онежском озере в знаменитые рыбные места, недалеко от Гарницкого маяка. Фишинг гид выдаст вам необходимое снаряжение и обучит подледной ловле. Обед - перекус на льду. Выезд в Петрозаводск. Прибытие в город. Есть также вариант программы вместо рыбалки - снегоходная программа. Обзор старых деревень, ледяных торосов (5-6 метров высотой). Длина маршрута около 60 км. Комбинированные трасы по озеру и лесу. Посещение: Конда губы Онежского озера, Клименецкий монастырь (действующий, живут монахи), Гарницкий маяк, деревня Леликово. Стоимость уточняйте у менеджера.
Стоимость
Включено в стоимость
- Аренда СВП и работа водителя 2 дня
- Аренда бревенчатого домика с дровяным камином
- Баня
- 1 завтрак, 1 перекус, 1 ужин, 1 обед
- Входной билет на остров-музей Кижи
- Мастер-классы (рыбалка) и путевая информация по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- Снегоходная программа на 2-ой день: 16 000 руб./чел если 1 человек на снегоходе, 11 000 руб./чел. если 2 человека на снегоходе
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