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Очарование снежной Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Проведите четыре дня в снежных объятиях красавицы Карелии! В туре собраны главные достопримечательности, доступные зимой: горный парк Рускеала, водопад Кивач, первый российский курорт Марциальные воды, древний палеовулкан Гирвас, остров Кижи и столица Карелии - Петрозаводск.

Для любителей активных развлечений мы добавили возможность отправиться на снегоходное сафари или совершить поездку на собачьих упряжках в питомнике хаски.

Заезды каждый четверг!

Программа тура

День 1
Знакомство с городом. Активные развлечения за доп.плату.
По прибытии поезда №18- Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска под шпилем со стороны перрона табличка «Очарование Снежной Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску +Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Свободное время.

Размещение с 15:00 в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.

За дополнительную плату предлагаем (бронирование при оформлении тура):

Экскурсия в питомник ездовых собак + катание на собачьих упряжках (6300 руб/взр., 4600 руб/дети до 12 лет).

Катание на снегоходах за городом (4800 руб/чел. при посадке 2-х чел. на снегоход, 7000 руб/один чел. на снегоходе).

ротонда на набережной

День 2
Мраморный карьер Рускеала
Завтрак в ресторане гостиницы «Шведский стол».

Отправление в самый красивый уголок Карелии - Приладожье. (~260 км, около 4 часов). Дорога вьется среди холмов и озёр в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни и посёлки.

Край богат культурой населяющих его народов: карелы, вепсы, саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. По пути гид расскажет вам увлекательные факты о истории и культуре здешних народов.

В пути вас ждет сытный обед.

Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала. Отвесные мраморные стены карьера производят сильнейшее впечатление на посетителей. Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите подробную историю Мраморного карьера, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в свободное время, которое ждет вас после экскурсии.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Свободное время.

рускеала

День 3
Остров Кижи
Завтрак в ресторане гостиницы «Шведский стол»

Экскурсия на о. Кижи  – общая продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Самостоятельное прибытие к месту посадки (набережная г. Петрозаводска).

Переезд на судне на воздушной подушке (Хивус -6) до о. Кижи (~1,5 часа).

Остров Кижи является одним из крупнейших и известнейших музеев деревянного зодчества в России и известен далеко за ее пределами. Основа музейного собрания – ансамбль Кижского погоста, являющийся объектом всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. Здесь бережно сохраняется наша с вами история.

Если Карелия – это душа Русского Севера, то Кижи – это его сердце и сама суть.

В программе экскурсии: прогулка по территории музея, осмотр храмов Кижского архитектурного ансамбля, посещение домов заонежских крестьян, знакомство с бытом карел 19 века, в том числе, с интерактивными экспозициями: мастер–классы по ткацкому мастерству, плотницкому делу, выступления народных коллективов, театрализованные представления на тему карельской свадьбы, гуляний, праздников.

Также Вы совершите прогулку в окрестностях острова, где можно увидеть самую раннюю культовую постройку Карелии – Церковь Воскрешения Лазаря, а также мельницы и другие хозяйственные постройки. Все экспонаты и здания были собраны с окрестных деревень и перевезены на остров Кижи, чтобы в полной мере представить гостям традиции и культуру ушедшей эпохи.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Свободное время.

Кижи на подушке

День 4
Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан.
Завтрак в ресторане гостиницы «Шведский стол».

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, с элементами карельской кухни.

Посещение древнего вулкана Гирвас. Ощутите утихнувшую мощь древнего палеовулкана. Вокруг бывшего жерла разросся густой лес, а вместо почвы - причудливые наслоения каменных пород и застывшие формы лавовых языков

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1 Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал / аэропорт. Окончание программы.

зимний кивач

Стоимость

Гостиница Северная

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
45 050 ₽
Двухместное размещение
42 000 ₽
Взрослый на доп.месте
40 200 ₽

Гостиница Фрегат

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
43 600 ₽
Одноместное размещение
48 000 ₽
Взрослый на доп.месте
40 600 ₽

СПА отель Карелия

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
45 050 ₽
Двухместное размещение
42 000 ₽
Взрослый на доп.месте
40 200 ₽

Отель PiterInn

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
48 000 ₽
Двухместное размещение
43 600 ₽
Взрослый на доп.месте
40 600 ₽
Скидка детям до 12 лет - 500 рублей.

Экскурсия на о. Кижи зависит от погодных условий, в случае отмены, предлагается альтернативные варианты программ, либо перерасчет тура.

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск). Если туристы приезжают раньше-ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18-трансфер за дополнительную плату.

Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.

Фирма оставляет право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице
  • экскурсионное, транспортное обслуживание
  • питание по программе
  • входные билеты на объекты

Оплачивается отдельно

  • авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно

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