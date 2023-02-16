Очарование снежной Карелии

Завтрак в ресторане гостиницы «Шведский стол»Экскурсия на о. Кижи – общая продолжительность экскурсии 6-7 часов.Самостоятельное прибытие к месту посадки (набережная г. Петрозаводска).Переезд на судне на воздушной подушке (Хивус -6) до о. Кижи (~1,5 часа).Остров Кижи является одним из крупнейших и известнейших музеев деревянного зодчества в России и известен далеко за ее пределами. Основа музейного собрания – ансамбль Кижского погоста, являющийся объектом всемирного культурного иприродного наследия ЮНЕСКО. Здесь бережно сохраняется наша с вами история.Если Карелия – это душа Русского Севера, то Кижи – это его сердце и сама суть.В программе экскурсии: прогулка по территории музея, осмотр храмов Кижского архитектурного ансамбля, посещение домов заонежских крестьян, знакомство с бытом карел 19 века, в том числе, с интерактивными экспозициями: мастер–классы по ткацкому мастерству, плотницкому делу, выступления народных коллективов, театрализованные представления на тему карельской свадьбы, гуляний, праздников.Также Вы совершите прогулку в окрестностях острова, где можно увидеть самую раннюю культовую постройку Карелии – Церковь Воскрешения Лазаря, а также мельницы и другие хозяйственные постройки. Все экспонаты и здания были собраны с окрестных деревень и перевезены на остров Кижи, чтобы в полной мере представить гостям традиции и культуру ушедшей эпохи.Возвращение в г. Петрозаводск.Свободное время.