Очарование снежной Карелии
Для любителей активных развлечений мы добавили возможность отправиться на снегоходное сафари или совершить поездку на собачьих упряжках в питомнике хаски.
Заезды каждый четверг!
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску +Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Свободное время.
Размещение с 15:00 в выбранной гостинице, номера стандарт с удобствами.
За дополнительную плату предлагаем (бронирование при оформлении тура):
Экскурсия в питомник ездовых собак + катание на собачьих упряжках (6300 руб/взр., 4600 руб/дети до 12 лет).
Катание на снегоходах за городом (4800 руб/чел. при посадке 2-х чел. на снегоход, 7000 руб/один чел. на снегоходе).
Отправление в самый красивый уголок Карелии - Приладожье. (~260 км, около 4 часов). Дорога вьется среди холмов и озёр в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни и посёлки.
Край богат культурой населяющих его народов: карелы, вепсы, саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. По пути гид расскажет вам увлекательные факты о истории и культуре здешних народов.
В пути вас ждет сытный обед.
Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала. Отвесные мраморные стены карьера производят сильнейшее впечатление на посетителей. Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите подробную историю Мраморного карьера, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в свободное время, которое ждет вас после экскурсии.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Свободное время.
Экскурсия на о. Кижи – общая продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Самостоятельное прибытие к месту посадки (набережная г. Петрозаводска).
Переезд на судне на воздушной подушке (Хивус -6) до о. Кижи (~1,5 часа).
Остров Кижи является одним из крупнейших и известнейших музеев деревянного зодчества в России и известен далеко за ее пределами. Основа музейного собрания – ансамбль Кижского погоста, являющийся объектом всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО. Здесь бережно сохраняется наша с вами история.
Если Карелия – это душа Русского Севера, то Кижи – это его сердце и сама суть.
В программе экскурсии: прогулка по территории музея, осмотр храмов Кижского архитектурного ансамбля, посещение домов заонежских крестьян, знакомство с бытом карел 19 века, в том числе, с интерактивными экспозициями: мастер–классы по ткацкому мастерству, плотницкому делу, выступления народных коллективов, театрализованные представления на тему карельской свадьбы, гуляний, праздников.
Также Вы совершите прогулку в окрестностях острова, где можно увидеть самую раннюю культовую постройку Карелии – Церковь Воскрешения Лазаря, а также мельницы и другие хозяйственные постройки. Все экспонаты и здания были собраны с окрестных деревень и перевезены на остров Кижи, чтобы в полной мере представить гостям традиции и культуру ушедшей эпохи.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Свободное время.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе, с элементами карельской кухни.
Посещение древнего вулкана Гирвас. Ощутите утихнувшую мощь древнего палеовулкана. Вокруг бывшего жерла разросся густой лес, а вместо почвы - причудливые наслоения каменных пород и застывшие формы лавовых языков
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1 Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал / аэропорт. Окончание программы.
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Экскурсия на о. Кижи зависит от погодных условий, в случае отмены, предлагается альтернативные варианты программ, либо перерасчет тура.
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск). Если туристы приезжают раньше-ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18-трансфер за дополнительную плату.
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Фирма оставляет право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице
- экскурсионное, транспортное обслуживание
- питание по программе
- входные билеты на объекты
Оплачивается отдельно
- авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
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