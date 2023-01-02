Очарование новогодней Карелии

08:00 - Завтрак в отеле. Сбор группы.

09:30 - Отправление из Петрозаводска.

11:00 - Посещение государственного заповедника “Кивач” и одноименного водопада. Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий. Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны обрушиваются по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты. С оборудованной обзорной площадки вам откроется вид на красоту дикой природы Карелии. Кроме этого, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в Музее природы.

13:00 - Посещение источников Марциальные воды. Вы отправитесь к первому в России курорту «Марциальные воды». Именно здесь лечился сам Петр I. В его время лечение с помощью минеральных вод считалось одним из самых передовых методов. Здесь вы сможете набрать с собой настоящей минеральной воды из древних источников и по желанию осмотреть церковь Апостола Петра с необычным двухъярусным иконостасом.

14:00 - Трансфер в Петрозаводск.

15:30 - Посещение минерального центра Карельского шунгита. Приглашаем вас посетить Центр шунгита - уникальное сочетание музея, места для отдыха и оздоровления. Вы сможете познакомиться с загадочным минералом шунгит и его свойствами, а так же приобрести изделия из этого камня для себя или своих близких.

17:30 - Возвращение в отель. Свободное время в Петрозаводске.В свободное время перед сном Вы сможете поужинать в Вашем отеле или одном из многочисленных кафе, расположенных в городе, а также прогуляться по современной набережной Петрозаводска.