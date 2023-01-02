Очарование новогодней Карелии
- Перелет из Москвы в Петрозаводск и обратно включен в стоимость тура!
- ТОП главных достопримечательностей Карелии
- Возможность посетить жемчужину Карелии - горный парк “Рускеала”
- Праздничное начало путешествия - посещение Вотчины карельского деда мороза Талвиукко!
Вас ждет:
Программа тура
10:15 - Прилет в аэропорт “Бесовец” Петрозаводска
10:30 - Встреча группы в аэропорту. У выхода из аэропорта Вас будет ждать представитель нашей компании.
10:45 - Трансфер в Вотчину карельского деда Мороза.
Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме. Питомник ездовых собак вам покажет местный опытный каюр, он расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители Севера, и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.
Помимо знакомства с животными, вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы – традиционные жилища северных народов или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика». Катание на собачьих и оленьих упряжках – по желанию за дополнительную плату.
14:30 - Трансфер в столицу Республики Карелия займет всего около 30 минут.
15:00 - Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики. Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска. Это настоящий "музей под открытым небом", где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.
16:00 - Заселение в отель
16:30 - Свободное время в Петрозаводске. В свободное время Вы сможете поужинать в Вашем отеле или одном из многочисленных кафе, расположенных в городе, а также прогуляться по современной набережной Петрозаводска
08:00 - Завтрак в отеле. Сбор группы.
09:30 - Отправление из Петрозаводска.
11:00 - Посещение государственного заповедника “Кивач” и одноименного водопада. Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий. Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны обрушиваются по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты. С оборудованной обзорной площадки вам откроется вид на красоту дикой природы Карелии. Кроме этого, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в Музее природы.
13:00 - Посещение источников Марциальные воды. Вы отправитесь к первому в России курорту «Марциальные воды». Именно здесь лечился сам Петр I. В его время лечение с помощью минеральных вод считалось одним из самых передовых методов. Здесь вы сможете набрать с собой настоящей минеральной воды из древних источников и по желанию осмотреть церковь Апостола Петра с необычным двухъярусным иконостасом.
14:00 - Трансфер в Петрозаводск.
15:30 - Посещение минерального центра Карельского шунгита. Приглашаем вас посетить Центр шунгита - уникальное сочетание музея, места для отдыха и оздоровления. Вы сможете познакомиться с загадочным минералом шунгит и его свойствами, а так же приобрести изделия из этого камня для себя или своих близких.
17:30 - Возвращение в отель. Свободное время в Петрозаводске.В свободное время перед сном Вы сможете поужинать в Вашем отеле или одном из многочисленных кафе, расположенных в городе, а также прогуляться по современной набережной Петрозаводска.
09:00 – Отправление в горный парк «Рускеала».
12:30 – Водопады Ахвенкоски. Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью.
Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров – здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…», «Темный мир». Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных веревочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». Так что при желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
14:00 – Горный парк «Рускеала». Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и познакомит вас с увлекательной многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.
Отправляйтесь на новогодние гулянья с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям! Станьте свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона. На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе! Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки. На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита, изделия из березы и бересты и многое другое. Пролетите на троллее вдоль мраморного каньона
Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок. Прокатитесь на зимних санях.Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «Веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых и детей!
18:00 – Выезд из горного парка.
22:00 – Возвращение в Петрозаводск. Отдых в отеле.
10:00 - Прибытие в аэропорт
11:15 - Вылет в Москву
Стоимость
Гостиница комфорт класса
Гостиница премиум класса
Внимание! Время вылета и прилета может незначительно корректироваться перед датами выезда. В программе указано ориентировочное время. В случае изменений вы заранее получите СМС-сообщение с точным временем вылета.
Включено в стоимость
- Билеты на самолет Москва - Петрозаводск - Москва
- Трансферы по программе на комфортном автобусе
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 3 ночи
- Завтраки в отеле
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Экскурсия по бальнеологическому курорту Марциальные Воды
- Входные билеты и обзорная экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с лицензированным гидом
- Входные билеты в парк «Вотчина Талвиукко» и экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Оплачивается отдельно
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен – 650–850 руб
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб./взр., 300 руб./ шк., студ.; дети до 7 лет – бесплатно
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