Очарование Ладоги
Душевные вечерние посиделки в панорамном ресторане с видом на бескрайнее озеро, дегустация традиционных блюд карельской кухни - это лишь малая часть сюрпризов, которые мы подготовили для вас!
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Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
По пути мы заглядываем в питомник ездовых собак, где знакомимся с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски. Рекомендуем заранее утеплиться.
Нам расскажут всё об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках.
Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчитесь по лесной трассе (2,5 км), ощущая единение с природой. Одновременно выходим 4-5 упряжками в несколько заходов, и пока одни укрощают строптивый нрав хаски, другие могут общаться с собаками и владельцами питомника, а еще делать фотографии.
Пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Вечером, прибыв на пристань Сортавала, на аэролодках мы направляемся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).
Неспешно размещаемся глэмпинге, а после собираемся все вместе в главном шатре на приветственном ужине от шеф-повара, который приготовили по рецептам национальной карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
В сопровождении гида идем природной тропой по карельской тайге вглубь острова Хавус, видим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Выходим на 40-метровую скалу Хауккариутта («соколиный риф») и наслаждаемся прекрасным видом на Ладожские шхеры.
Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы только-только запеченой форелью и пробуем знаменитые карельские пирожки – калитки.
После пикника мы отправимся на кольцевой маршрут на аэросанях по Ладожским шхерам. Это живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Зимой Ладога особенно прекрасна. Мало кто видел Ладожские шхеры, покрытые причудливыми ледовыми наплесками. На каждом из островов – свой уникальный зимний рисунок, созданный природой.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время прогулки поднимаемся на обзорную точку с панорамным видом. Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхер и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Насладившись прогулкой, мы возвращаемся на базу, где нас ждет ужин.
При желании (за дополнительную плату) можем устроить себе «карельское spa» в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.
После завтрака у нас будет возможность поучаствовать в мастер-классе по подледной рыбалке. Специально для этого в ближайшем заливе будут установлены зимние палатки, где можно комфортно находиться, не опасаясь порывов ветра и осадков.
Если вы не хотите принимать участие в рыбалке, можно покататься на санках или коньках по озеру, сходить на лыжную прогулку по лесу, или просто отдохнуть в глэмпинге: поиграть в настольные игры или посмотреть фильм про Ладогу.
Обед.
После вкусного обеда мы отправляемся на аэросанях на причал в Сортавалу, где нас уже ждут микроавтобусы, на которых мы едем до горного парка «Рускеала» (1 час в пути). Гид проводит для нас наземную экскурсию по парку.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку «Рускеала» состоится трансфер в Сортавала на «Рускеальском экспрессе» – туристическом ретро-поезде на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Горный парк «Рускеала» – Сортавала.
Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Разъезжаемся по домам вечерними поездами с вокзала г. Сортавала.
Стоимость
Глэмпинг Лаго Ладога
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очередность дней может поменяться - нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы
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встреча группы в г. Санкт-Петербург на Московском вокзале в 9:00
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детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10% при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются
Размещение: глэмпинг “Лаго Ладога” на берегу Ладожского Озера:
Купольный глэмпинг — автономный лесной отель с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
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панорамный шатер-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми
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10 уютных купольных шатров, рассчитанных на двух-четырех человек. В каждом из них — две удобные нижние кровати (800х2000) и дополнительное спальное место наверху — двуспальная кровать (1400х2000) с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки и биотуалет
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душевые на берегу Ладожского озера и фурако — подогреваемая открытая деревянная купель
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костровая зона с местами для сидения
Включено в стоимость
- двухместное размещение на острове в глэмпинге (2 ночи)
- питание по программе с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
- все трансферы по программе (на микроавтобусах, скоростных аэролодках)
- услуги гидов, инструкторов, шеф-повара и водителей
- катание на собачьих упряжках
- посещение горного парка «Рускеала»
- трансфер на ретро поезде «Рускеальский экспресс»
- мастер-класс по подледной рыбалке
- аренда снаряжения в глэмпинге (лыжи, снегоступы, санки)
Оплачивается отдельно
- авиа или ж/д билеты из Москвы в Санкт-Петербург (при необходимости) и из Сортавалы в Москву / Санкт-Петербург
- посещение бани-фурако (+ 5000 руб. / сеанс - до 4-х чел.
- одноместное размещение в шатре: + 15 000 руб. / чел. (по желанию)
- сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
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