Очарование Ладоги

Завтрак.



После завтрака у нас будет возможность поучаствовать в мастер-классе по подледной рыбалке. Специально для этого в ближайшем заливе будут установлены зимние палатки, где можно комфортно находиться, не опасаясь порывов ветра и осадков.



Если вы не хотите принимать участие в рыбалке, можно покататься на санках или коньках по озеру, сходить на лыжную прогулку по лесу, или просто отдохнуть в глэмпинге: поиграть в настольные игры или посмотреть фильм про Ладогу.



Обед.



После вкусного обеда мы отправляемся на аэросанях на причал в Сортавалу, где нас уже ждут микроавтобусы, на которых мы едем до горного парка «Рускеала» (1 час в пути). Гид проводит для нас наземную экскурсию по парку.



Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.



Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.



После экскурсии по горному парку «Рускеала» состоится трансфер в Сортавала на «Рускеальском экспрессе» – туристическом ретро-поезде на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Горный парк «Рускеала» – Сортавала.



Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.



Разъезжаемся по домам вечерними поездами с вокзала г. Сортавала.