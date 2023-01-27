Настоящие зимние каникулы в Карелии

07:50 Прибытие на жд вокзал Петрозаводска поездом №018. Встреча с гидом у центрального входа в вокзал, со стороны перрона.



Завтрак шведский-стол в ресторане.



Посадка в автобус, отправка на экскурсию.



Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.



Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы.



Обед в кафе (шашлык, карельская уха, чай и карельская выпечка).



За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы Хаски: взрослые и дети от 13 лет - 3500 руб., дети от 7 до 12 лет - 1750 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна. Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.



В Программе:



Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.



Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.



Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора. Сдача снаряжения, переодевание.



Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.



Чаепитие у костра с печеньем



Возвращение в Петрозаводск. Прибытие в гостиницу. Размещение в номер, отдых.