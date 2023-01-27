Настоящие зимние каникулы в Карелии
Величественным водам Кивача не страшны никакие морозы, он удивит Вас своей роскошью даже зимой. А какое удовольствие и уникальнейшая возможность увидеть всю красу зимних Кижей. Отправиться на остров по крепкому льду Онежского озера на судне на воздушной подушке, словно в приключение.
Горный парк «Рускеала» зимой предстает перед туристами совершенно в ином облике. Замершее мраморное озеро, покрытые снегом мраморные ломки придают парку образ настоящей зимней сказки!
Кижи, Рускеала, Кивач и Марциальные воды в одном туре!
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак шведский-стол в ресторане.
Посадка в автобус, отправка на экскурсию.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы.
Обед в кафе (шашлык, карельская уха, чай и карельская выпечка).
За дополнительную плату мы предлагаем посетить питомник собак породы Хаски: взрослые и дети от 13 лет - 3500 руб., дети от 7 до 12 лет - 1750 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна. Бронируется при покупке тура, оплачивается на месте.
В Программе:
Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора. Сдача снаряжения, переодевание.
Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
Чаепитие у костра с печеньем
Возвращение в Петрозаводск. Прибытие в гостиницу. Размещение в номер, отдых.
Встреча с гидом в холле отеля.
Отправка на автобусе в Северное Приладожье (260 км.). Вас ждет живописная дорога вдоль карельских лесов, озер и залива Ладожского озера.
По дороге в Горный парк «Рускеала» остановка у водопада Тохмайоки. Высота водопада 3-4 метров. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад. Именно здесь снимался оригинальный
фильм «А зори здесь тихие».
Прибытие в горный парк «Рускеала.
Экскурсия «Дорогой Горных мастеров». «Рускеальские мраморные ломки» - удивительный по красоте маршрут, знакомящий с неповторимыми природно-техногенными ландшафтами Рускеала близ города Сортавала. С XVIII по XX в.в. здесь в многочисленных карьерах выламывали декоративные светло-серые мраморы для украшения Исаакиевского Собора, Казанского собора, Мраморного дворца, Михайловского замка в Санкт-Петербурге, фонтана «Пирамида» в Петергофе, Чесменской, Морейской колонн и Орловских
ворот в Царском Селе, Павильона Орла в Гатчине, Сберегательного банка в Хельсинки и других.
Отвесные берега мраморных озер с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора с оборудованными смотровыми площадками и глубоким штольням оставляют неизгладимое впечатление.
Свободное время в Горном парке. Возможность самостоятельно покушать в кафе парка, купить сувениры, воспользоваться дополнительными услугами парка.
Выезд в Петрозаводск.
Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения отеля.
Встреча с гидом в холле отеля. Трансфер на набережную Петрозаводска.
Посадка на СВП (Судно на воздушной подушке), отправка по замершему
Онежскому озеру на о. Кижи.
Вы совершите удивительное путешествие по ледяной, заснеженной пустыне. Дорога
до острова оставит у вас массу впечатлений. В пути 1 час 30 минут.
Прибытие на остров. Перед нами на фоне неба, которое становится ближе, предстают великолепные кижские храмы, которые прекрасны в любое время года. На фоне тонких узоров сплетённый ветвей деревьев открыты двери крестьянских домов, где гости знакомятся с традиционным укладом жизни больших семей в
заонежских деревнях.
Только в зимних программах мы предлагаем гостям посетить исторические деревни в центральной части острова, и даже отведать чай в гостях у гостеприимной хозяйки. Не упустите уникальную возможность!
В программе:
- Обзорная экскурсия по о.Кижи
- Тематическая экскурсия по технической возможности музея.
- Программа традиционного северно чаепития с выпечкой.
- Возвращение в Петрозаводску.
- Трансфер на жд вокзал Петрозаводска.
Стоимость
Гостиница Северная
Отель PiterInn
равноценную другую.
При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.
Что взять с собой: удобную походную одежду: брюки, теплый свитер, термобелье,
теплая куртка, теплая шапочка, перчатки; теплую свободную обувь.
Включено в стоимость
- трансферы по программе
- питание по программе
- экскурсионное обслуживание по программе
- работа гида-экскурсовода
- входные билеты на объекты показа
Оплачивается отдельно
- авиа или ж/д билеты к месту началу программы и обратно
- посещение питомника собак породы хаски.
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