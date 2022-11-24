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Масленица по-карельски 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Карелия зимой – удивительное зрелище! Все усыпано мягким, искрящимся на солнце снегом. Морозно на улице, но в то же время так тепло на душе от этой красоты.

Величественным водам Кивача не страшны никакие морозы, он удивит Вас своей роскошью даже зимой. А какое удовольствие и уникальнейшая возможность увидеть всю красу зимних Кижей. Отправиться на остров по крепкому льду Онежского озера на судне на воздушной подушке, словно в приключение!

Программа тура

День 1
Заповедник и водопад Кивач + Марциальные воды

Прибытие в г. Петрозаводск. Встреча группы с гидом с табличкой Карельские каникулы на выходе из центрального здания ж.д. вокзала (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию  в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников, осмотром церкви Апостола Петра.  

За дополнительную плату предлагаем посетить питомник собак породы Хаски. Стоимость: взрослые и дети от 13 лет — 3 500 руб., дети от 7 до 12 лет — 1 750 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна.

В программе:

  • Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
  • Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
  • Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора. Сдача снаряжения, переодевание.
  • Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук.
  • Чаепитие у костра с печеньем.

Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице.

Обед в ресторане гостиницы.

День 2
Экскурсия на остров Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Трансфер на набережную Онежского озера.    

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на  СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой. Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Прибытие на остров, встреча с гидом.

Вас ждут катания с гор на санях, масленичные гуляния с фольклорным коллективом под веселые частушки, масленичные песни, народные танцы и игры Заонежья.

Праздничное настроение поддержит ароматный чай из самовара и традиционные русские блины с вареньем.

В программе: путевая экскурсия Петрозаводск – о. Кижи - Петрозаводск, обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа «Масленичная неделя на острове Кижи»,чаепитие. Продолжительность программы на острове - 3 часа.

Возвращение в Петрозаводск. Трансфер в отель.

День 3
Петрозаводск + Киндасово

Завтрак «шведский стол» в ресторане  гостиницы. Освобождение номеров.

Отъезд на обзорную экскурсия по Петрозаводску (архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры). 

Обед в ресторане.

Отправка на экскурсионную – интерактивную программу в национальную карельскую деревню Киндасово. В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор. Приехав туда, вы попадете в сказку! Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом! Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом, и кто на деревне главный.

Заврешение программы. Трансфер на ж/д вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансферы по программе
  • питание по программе
  • экскурсионное обслуживание по программе
  • работа гида-экскурсовода
  • входные билеты на объекты показа

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты
  • посещение питомника собак породы хаски: взрослые и дети от 13 лет - 3 500 руб., дети от 7 до 12 лет - 1 750 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте)

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