Масленица по-карельски 2022

Карелия зимой – удивительное зрелище! Все усыпано мягким, искрящимся на солнце снегом. Морозно на улице, но в то же время так тепло на душе от этой красоты.

Величественным водам Кивача не страшны никакие морозы, он удивит Вас своей роскошью даже зимой. А какое удовольствие и уникальнейшая возможность увидеть всю красу зимних Кижей. Отправиться на остров по крепкому льду Онежского озера на судне на воздушной подушке, словно в приключение!