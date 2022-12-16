Легенды Карелии зима
Зима в Карелии - время подарить себе самый незабываемый подарок. Тур Легенды Карелии - идеальный вариант, а также уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.
Экскурсионный тур с насыщенной программой без лишних доплат. Тур начинается в г. Петрозаводск, заканчивается в г. Сортавала.
В программе:
- Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом
- Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан
- Этно-поездка в карельскую деревню Киндасово
- Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала и поездка на ретро-поезде
- Экскурсия в музей Северного Приладожья
- Эко-тропа Вдохновенье национального парка Ладожские шхеры
- Посещение музея-бункера Гора Филина
Этот подарок надолго запомнится Вам и вашим близким!
Вас ждет:
Программа тура
В 07.50 по прибытии поезда № 18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии».
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
За дополнительную плату предлагаем:
- катание на собачьих упряжках
- катание на снегоходах
Размещение в отеле 4*.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе
Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово. Первое упоминание о которой, зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
Мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки. Возвращение в Петрозаводск.
Поздний обед.
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Отправление в самый красивый уголок Карелии - Приладожье.
Обед в пути.
Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.
Прибытие в Сортавала. Размещение в гостинице Сортавала.
Завтрак в кафе гостиницы.
Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала - столице Северного Приладожья. Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.
Посещение музея Северного Приладожья, выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.
Отправление к одному из живописных заливов Ладожского озера - Кирьявалахти, откуда начинается эко-тропа «Вдохновение», которая расположилась возле жерла заснувшего древнего вулкана. В 30е годы 20 столетия там была построена вилла «Рантала», где позже разместился Дом тв-ва союза композиторов России
Наш маршрут проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры». Во время прогулки Вы узнаете Истрию написания многих произведений, а природа карельского леса погрузит Вас в мир сказок и былин, которые воспевали местные сказители- рунопевцы.
Обед.
Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» - это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале. Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.
Трансфер на вокзал г. Сортавала. 20:37 Отправление поезда №160 в Москву, 18:45 №822 в Спб.
Стоимость
Гостиница Северная + отель Сортавала
Гостиница Фрегат + отель Сортавала
Важно:
-
в день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск). Если туристы приезжают раньше-ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18-трансфер за дополнительную плату
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обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00
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фирма оставляет право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице Петрозаводска (3 ночи), г. Сортавала (1 ночь)
- экскурсионное обслуживание
- транспортное обслуживание
- питание по программе - 5 завтраков, 4 обеда, 1 чаепитие
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- дополнительные экскурсии
Отзывы
Зимой Карелия особенно прекрасна. Такая природа, что словами не передать! А сколько достопримечательностей и историй от гида - вдохновитесь по-полной, гарантирую!
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