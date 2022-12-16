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Легенды Карелии зима

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Зима в Карелии - время подарить себе самый незабываемый подарок. Тур Легенды Карелии - идеальный вариант, а также уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.

Экскурсионный тур с насыщенной программой без лишних доплат. Тур начинается в г. Петрозаводск, заканчивается в г. Сортавала.

В программе:

  • Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом
  • Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан
  • Этно-поездка в карельскую деревню Киндасово
  • Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала и поездка на ретро-поезде
  • Экскурсия в музей Северного Приладожья
  • Эко-тропа Вдохновенье национального парка Ладожские шхеры
  • Посещение музея-бункера Гора Филина

Этот подарок надолго запомнится Вам и вашим близким!

Программа тура

День 1
Знакомство с Петрозаводском + активные развлечения

В 07.50 по прибытии поезда № 18 встреча  с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона, табличка «Легенды Карелии».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату предлагаем:

  • катание на собачьих упряжках
  • катание на снегоходах

​Размещение в отеле 4*.

День 2
Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

День 3
Этно-поездка в карельскую деревню

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово. Первое упоминание о которой, зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

Мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки. Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед.

День 4
Страницы истории: бывший мраморный карьер, ретро-поезд

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Отправление в самый красивый уголок Карелии - Приладожье.

Обед в пути.

Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. ​Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе! 

После окончания экскурсии  у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.

Прибытие в Сортавала. Размещение в гостинице Сортавала.

День 5
Музеи и парки Приладожья: коллекция Кронида Гоголева, Ладожские шхеры, Гора Филина

Завтрак в кафе гостиницы.

Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала - столице Северного Приладожья. Вы увидите один из красивейших городов современной Карелии.

Посещение музея Северного Приладожья, выставки уникального резчика по дереву Кронида Гоголева.

Отправление к одному из живописных заливов Ладожского озера - Кирьявалахти, откуда начинается эко-тропа «Вдохновение», которая расположилась возле жерла заснувшего древнего вулкана. В 30е годы 20 столетия там была построена вилла «Рантала», где позже разместился Дом тв-ва союза композиторов России

Наш маршрут проходит по территории национального парка «Ладожские шхеры». Во время прогулки Вы узнаете Истрию написания многих произведений, а природа карельского леса погрузит Вас в мир сказок и былин, которые воспевали местные сказители- рунопевцы.

‍Обед.

Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» - это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале. Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники.

Трансфер на вокзал г. Сортавала. 20:37 Отправление поезда №160 в Москву, 18:45 №822 в Спб.

Стоимость

Гостиница Северная + отель Сортавала

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
55 200 ₽
Двухместное размещение
49 300 ₽
Взрослый на доп.месте
47 900 ₽

Гостиница Фрегат + отель Сортавала

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
56 900 ₽
Двухместное размещение
50 200 ₽
Взрослый на доп.месте
46 700 ₽

Важно:

  • в день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск). Если туристы приезжают раньше-ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18-трансфер за дополнительную плату

  • обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00

  • фирма оставляет право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице Петрозаводска (3 ночи), г. Сортавала (1 ночь)
  • экскурсионное обслуживание
  • транспортное обслуживание
  • питание по программе - 5 завтраков, 4 обеда, 1 чаепитие
  • входные билеты в музеи

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска
  • дополнительные экскурсии

Отзывы

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Василиса

Зимой Карелия особенно прекрасна. Такая природа, что словами не передать! А сколько достопримечательностей и историй от гида - вдохновитесь по-полной, гарантирую!

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