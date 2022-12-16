Легенды Карелии зима

Зима в Карелии - время подарить себе самый незабываемый подарок. Тур Легенды Карелии - идеальный вариант, а также уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.

Экскурсионный тур с насыщенной программой без лишних доплат. Тур начинается в г. Петрозаводск, заканчивается в г. Сортавала.

В программе:

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом

Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Этно-поездка в карельскую деревню Киндасово

Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала и поездка на ретро-поезде

Экскурсия в музей Северного Приладожья

Эко-тропа Вдохновенье национального парка Ладожские шхеры

Посещение музея-бункера Гора Филина

Этот подарок надолго запомнится Вам и вашим близким!