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Краски севера зима

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Зима в Карелии - прекрасная пора для приключений! Приглашаем погрузиться в настоящую зимнюю сказку. Это уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры. 

Краски Севера - экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. 

Вы побываете в музее под открытым небом, увидите вулкан своими глазами, а также первый в Карелии заповедник Кивач. Прекрасным завершением тура станет поездка в этническую деревню Киндасово.

Программа тура

День 1
Знакомство с Петрозаводском + активные развлечения (за доп. плату)

В 07:50 встреча туристов на ж/д вокзале Петрозаводска. Экскурсовод встречает группу под часами со стороны перрона с табличкой «Краски севера».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату предлагаем:катание на собачьих упряжках или катание на снегоходах за городом.

​С 14:00 размещение в выбранной гостинице.

День 2
Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач. Старейший в России и первый в Карелии.  Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из  3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

День 3
Этно-поездка в карельскую деревню

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово. Первое упоминание о ней зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

Мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед.

Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.

Стоимость

Гостиница Северная

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
26 300 ₽
Двухместное размещение
23 980 ₽
Взрослый на доп.месте
23 100 ₽

Гостиница Фрегат

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
27 400 ₽
Двухместное размещение
24 600 ₽
Взрослый на доп.месте
23 900 ₽

Скидка детям до 12 лет - 500 руб.

Важно:

  • В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №18 (Москва-Петрозаводск). Если туристы приезжают раньше-ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 - трансфер за дополнительную плату.
  • Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение  после 15:00, выселение до 12:00.
  • Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице 4* в Петрозаводске (2 ночи)
  • питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 чаепитие)
  • автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия в заповедник Кивач
  • посещение древнего вулкана Гирвас
  • посещение курорта Марциальные воды
  • поездка в карельскую деревню Киндасово
  • транспортное обслуживание
  • входные билеты в музеи

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: до/из Петрозаводска
  • активные развлечения: катание на собачьих упряжках, на снегоходах за городом

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