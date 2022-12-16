Краски севера зима

Зима в Карелии - прекрасная пора для приключений! Приглашаем погрузиться в настоящую зимнюю сказку. Это уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры.

Краски Севера - экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам.



Вы побываете в музее под открытым небом, увидите вулкан своими глазами, а также первый в Карелии заповедник Кивач. Прекрасным завершением тура станет поездка в этническую деревню Киндасово.