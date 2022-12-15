Kinfolk in Karelia зима

Приглашаем в Карелию зимой, вы посетите Дом полярника и познакомитесь с историей освоения Арктики и современных арктических путешествий.

Дом полярника – не просто название. Именно здесь живет и готовит свои путешествия известный полярник Виктор Симонов. Husky Moa – штаб и тренировочная площадка арктических экспедиций, в том числе к Северному полюсу, пересечение Берингова пролива – переход из Чукотки на Аляску и др.

В переводе с карельского языка «Moa» – территория, земля. «Husky Moa» – «Земля хаски» - эко-комплекс, на территории которого содержатся и живут более 80 ездовых собак 4 пород, которые профессионально тренируются и помогают исследовать территории крайнего севера и вечной мерзлоты.