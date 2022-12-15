Kinfolk in Karelia зима
Приглашаем в Карелию зимой, вы посетите Дом полярника и познакомитесь с историей освоения Арктики и современных арктических путешествий.
Дом полярника – не просто название. Именно здесь живет и готовит свои путешествия известный полярник Виктор Симонов. Husky Moa – штаб и тренировочная площадка арктических экспедиций, в том числе к Северному полюсу, пересечение Берингова пролива – переход из Чукотки на Аляску и др.
В переводе с карельского языка «Moa» – территория, земля. «Husky Moa» – «Земля хаски» - эко-комплекс, на территории которого содержатся и живут более 80 ездовых собак 4 пород, которые профессионально тренируются и помогают исследовать территории крайнего севера и вечной мерзлоты.
- Здесь Вы сможете познакомиться с собаками-легендами арктических экспедиций, встретить пушистого любимца принца Гарри – самоеда Нанука, талисмана международной полярной станции Барнео.
- Узнаете традиции, приметы полярников, ощутите доверие и любовь наших питомцев.
- Прокатитесь по карельской тайге на собачьих упряжках.
- Прогуляетесь к незамерзающему и одному из самых живописных порогов Большой Толли на реке Шуя.
- Пообедаете при свечах в уютном каминном зале или приготовите вместе с поваром на живом огне у костра карельскую уху на сливках с дегустацией карельских настоек, и даже сможете запалить самовар на шишках.
- Прочувствуйте тишину, равновесие и умиротворенность.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер. Знакомство с эко-комплексом Husky Moa.
Размещение в гостевых домах.
Завтрак по-карельски.
Экскурсия в жемчужину эко-комплекса – питомник – знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.
Горячий обед.
По желанию - прогулка к порогу Большой Толли – самому живописному порогу на Южной Шуе.
Свободное время.
Ужин у камина в Доме полярника.
Завтрак полярника.
Уход за собаками и легкий треккинг по маршруту 3 км.
Приготовление лохикейто на костре в хижине или в чуме.
Свободное время.
Прогулка к дереву желаний.
Кино-ужин в Доме полярника, посвященный полярным экспедициям.
Баня.
Завтрак «Арктика – выбор сильных!».
Свободное время.
Прогулка с собакой.
Катание на собачьей упряжке 2 км.
Горячий обед в Доме полярника или в Чуме.
Ужин.
Музыкальный вечер.
Завтрак.
Свободное время до обеда.
Горячий обед.
Трансфер в город Петрозаводск.
Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске – главный эпос Карелии, философия карельского народа.
Ранний ужин в ресторане «Карелия».
Стоимость
Эко-комплекс Husky Moa
Дом полярника - гостевой дом с каминным залом. Приготовление еды только по меню.
Всего 5 номеров (3 из них - трёхместныйместные, 1 - семейный четырёхместный и 1 двухместный номер) на 15 человек. Номера как с двухместными кроватями, так и с раздельными кроватями.
На каждом этаже на 2-3 номера одна туалетная комната с санузлом и душевой.
Дом Полярника – это сердце нашего туристического комплекса.
Здесь находится администратор и наша кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
Участники: до 10 чел. единовременно 5+ Дети до 18 лет в сопровождении родителей.
Стоимость на ребёнка указана для детей от 5 до 12 лет.
Включено в стоимость
- Все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д-вокзала и аэропорта и обратно
- Проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника
- Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
- Баня на дровах
- Стоимость всех экскурсий и развлекательных программ внутри тура + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
- Катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов
- Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
- Страховка на катание
Оплачивается отдельно
- Железнодорожные билеты
- Дополнительные услуги базы
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