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Kinfolk in Karelia зима

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Приглашаем в Карелию зимой, вы посетите Дом полярника и познакомитесь с историей освоения Арктики и современных арктических путешествий. 

Дом полярника – не просто название. Именно здесь живет и готовит свои путешествия известный полярник Виктор Симонов. Husky Moa – штаб и тренировочная площадка арктических экспедиций, в том числе к Северному полюсу, пересечение Берингова пролива – переход из Чукотки на Аляску и др. 

В переводе с карельского языка «Moa» – территория, земля. «Husky Moa» – «Земля хаски» - эко-комплекс, на территории которого содержатся и живут более 80 ездовых собак 4 пород, которые профессионально тренируются и помогают исследовать территории крайнего севера и вечной мерзлоты.

  • Здесь Вы сможете познакомиться с собаками-легендами арктических экспедиций, встретить пушистого любимца принца Гарри – самоеда Нанука, талисмана международной полярной станции Барнео.
  • Узнаете  традиции, приметы полярников, ощутите доверие и любовь наших питомцев. 
  • Прокатитесь по карельской тайге на собачьих упряжках.
  • Прогуляетесь к незамерзающему и одному из самых живописных порогов Большой Толли на реке Шуя.
  • Пообедаете при свечах в уютном каминном зале или приготовите вместе с поваром на живом огне у костра карельскую уху на сливках с дегустацией карельских настоек, и даже сможете запалить самовар на шишках.
  • Прочувствуйте тишину, равновесие и умиротворенность.

Программа тура

День 1
Знакомство с эко-комплексом Husky Moa

Трансфер. Знакомство с эко-комплексом Husky Moa.

Размещение в гостевых домах.

Завтрак по-карельски.

Экскурсия в жемчужину эко-комплекса – питомник – знакомство с экспедиционными арктическими ездовыми собаками.

Горячий обед.

По желанию -  прогулка к порогу Большой Толли – самому  живописному порогу на Южной Шуе.

Свободное время.

Ужин у камина в Доме полярника.

День 2
Уход за собаками - треккинг - прогулка к дереву желаний - кино-ужин

Завтрак полярника.

Уход за собаками и легкий треккинг по маршруту 3 км.

Приготовление лохикейто на костре в хижине или в чуме.

Свободное время.

Прогулка к дереву желаний.

Кино-ужин в Доме полярника, посвященный полярным экспедициям.

Баня.

День 3
Прогулка с собакой - катание на собачьей упряжке - музыкальный вечер

Завтрак «Арктика – выбор сильных!».

Свободное время.

Прогулка с собакой.

Катание на собачьей упряжке 2 км.

Горячий обед в Доме полярника или в Чуме.

Ужин.

Музыкальный вечер.

День 4
Трансфер в Петрозаводск - Экскурсия Эпос Калевалы

Завтрак.

Свободное время до обеда.

Горячий обед.

Трансфер в город Петрозаводск.

Экскурсия «Эпос Калевалы» в городе Петрозаводске – главный эпос Карелии, философия карельского народа.

Ранний ужин в ресторане «Карелия».

Стоимость

Эко-комплекс Husky Moa

Item 1 of 1
Дом полярника
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
25 000 ₽
Ребенок
16 500 ₽
Размещение в туре - в Доме полярника эко-комплекса "Husky Moa".

Дом полярника - гостевой дом с каминным залом. Приготовление еды только по меню.
Всего 5 номеров (3 из них - трёхместныйместные, 1 - семейный четырёхместный и 1 двухместный номер) на 15 человек. Номера как с двухместными кроватями, так и с раздельными кроватями.
На каждом этаже на 2-3 номера одна туалетная комната с санузлом и душевой.

Дом Полярника – это сердце нашего туристического комплекса.
Здесь находится администратор и наша кают-компания – уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Участники: до 10 чел. единовременно 5+ Дети до 18 лет в сопровождении родителей.

Стоимость на ребёнка указана для детей от 5 до 12 лет.

Включено в стоимость

  • Все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж/д-вокзала и аэропорта и обратно
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника 
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Баня на дровах
  • Стоимость всех экскурсий  и развлекательных программ внутри тура + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
  • Катание собачьих упряжках в сопровождении инструкторов 
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • Страховка на катание

Оплачивается отдельно

  • Железнодорожные билеты
  • Дополнительные услуги базы

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