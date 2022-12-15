Карельский экспресс - 4 зима

Или же вы можете отправиться на захватывающую экскурсию «Северное сафари к древним водопадам».

Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!



Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам не включены в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.



08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Если вы выбираете свободный день в Сортавала, просим вас обратить внимание на то что освобождение номеров в отелях региона Сортавала осуществляется в 12:00



10:00 – Сбор группы. Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!



По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»? Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.



11:30 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната. Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины! Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!



В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.



Посещение водопада Койриноя.



Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью. Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.



Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски). Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог). “Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу. К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.



14:30 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро. После посещения завораживающих красот Карельской природы вы отправитесь на сытный обед в ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро. Обед оплачивается дополнительно по желанию.



16:30 - Посещение карельского зоопарка. Мы посетим крупнейший зоопарк на северо-западе. Зоопарк расположен в роскошном месте среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя более чем вольготно. Это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц.



Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке. Многие из зверей любят тепло человеческих рук и с удовольствием дают себя погладить. Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и многие другие животные, даже занесенные в Красную книгу, будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете. Каждый найдет здесь что-то свое, а условия содержания зверей приятно удивят защитников животных.



18:30 – Возвращение в г. Сортавала. Окончание экскурсионной программы.

На третий день вашего приключения вы можете провести свободный день в очаровательном северном городке Сортавала с богатой российской-финской историей, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить музей Северного Приладожья, музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.