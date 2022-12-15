12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир». Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Аллее сказок». Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию
Карельский экспресс - 4 зима
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде!
Карелия каждый год все больше манит людей со всех уголков страны. Этот тур продуманный и гибкий, если у вас есть 4 дня и желание посетить край тысячи озер, то смело можете выбирать его. Вы увидите все главные достопримечательности Карелии.
Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, водопады, питомник хаски, познакомитесь с традициями бытом жителей Карелии и сможете прокатиться на знаменитом Ретропоезде - каждый путешественник найдет в этой программе что-то привлекательное для себя!
Свободная программа двух дней сделает тур идеальным для любого туриста. Спокойный отдых в своем темпе, экспедиция к водопадам и добыча граната, самый большой зоопарк Карелии, а может катание на снегоходах? Только вы решаете, что вам подходит для идеального отдыха.
Преимущества тура:
- Удобно для гостей со всей России: начало программы от ж/д вокзала в Петрозаводске
- Великолепная природа и топовые рукотворные объекты Карелии
- Размещение в лучших отелях Карелии в историческом центре или на берегу озера
- Вариативность программы 3-го и 4-го дней. Настройте отдых под себя
- Общение с дружелюбными хаски и северными оленями!
- Возможность добавить в тур активные развлечения
Вас ждет:
Программа тура
08:00 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле Питер Инн (шведский стол). Вас ждёт сытный и разнообразный завтрак в одном из лучших ресторанов города – Паулайнер”. Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.
Раннее заселение в отель не предусмотрено.
09:20 – Встреча с гидом. Посадка в автобус. Автобус будет ждать вас прямо у отеля “Питер ИНН. Место сбора: ул. Гагарина д. 1
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Столица Карелии, город Петрозаводск, расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.
В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку. Наш гид расскажет их значение и покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать ему заветную мечту! По словам наших туристов, желания исполняются.
11:30 - Заповедник и водопад Кивач. Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза. Вотчина Талвукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме. Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.
Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.
17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия. Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии. Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.
Знаете ли вы, что по калевальской легенде мир появился из яйца? Разбившись — желток стал солнцем, а белок месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира — тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг Вас. Здесь начинается жизнь!
Ловили ли Вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!
18:00 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время. Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская».
Вы можете заранее посмотреть будут ли интересные для вас спектакли в этот день и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса - ягодами-грибами, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”
12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир». Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Аллее сказок». Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию
14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время. Самостоятельный обед в кафе парка. Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. А в окружении темнеющих хвойных деревьев, снежного убранства и цветной подсветки на скалах пейзаж получается действительно сказочным!
Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам расскажут не только историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии: Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самом сердце горного парка: к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и это далеко не всё.
Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей ZIP-line, на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал. Для тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
17:00 – Отправление “Ретропоезда” из Рускеала. Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Если вы приобрели билеты на ретропоезд, вы прибываете на ж/д вокзал Сортавала и там же пересаживаетесь на поезд до необходимого Вам населенного пункта.
17:30 - Выезд автобуса из горного парка. Если вы не приобрели билеты на ретропоезд,то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
18:30 - Размещение в отеле города Сортавала. Свободное время. Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.
Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!
Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам не включены в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Если вы выбираете свободный день в Сортавала, просим вас обратить внимание на то что освобождение номеров в отелях региона Сортавала осуществляется в 12:00
10:00 – Сбор группы. Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»? Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.
11:30 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната. Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины! Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
Посещение водопада Койриноя.
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью. Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски). Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог). “Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу. К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
14:30 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро. После посещения завораживающих красот Карельской природы вы отправитесь на сытный обед в ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро. Обед оплачивается дополнительно по желанию.
16:30 - Посещение карельского зоопарка. Мы посетим крупнейший зоопарк на северо-западе. Зоопарк расположен в роскошном месте среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя более чем вольготно. Это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц.
Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке. Многие из зверей любят тепло человеческих рук и с удовольствием дают себя погладить. Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и многие другие животные, даже занесенные в Красную книгу, будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете. Каждый найдет здесь что-то свое, а условия содержания зверей приятно удивят защитников животных.
18:30 – Возвращение в г. Сортавала. Окончание экскурсионной программы.
Обратите внимание: катание на снегоходах может быть отменено по погодным условиям (отсутствие снега).
Услуга приобретается за дополнительную плату во время бронирования тура.
10:30 – Сбор группы. Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!
11:10 - Прибытие и инструктаж, теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности. Подготовка к путешествию: для управления: права категории A1, пассажир: старше 12 лет, на себе желательно иметь: термобелье, флисовую толстовку, спортивные штаны на подкладе,
необходима сменная пара носков.
11:30 - Катание на снегоходах по маршруту Три моста 25 - 30 км/ 3 часа. Маршрут проходит в окрестностях поселка Рускеала по лесным трассам.
Включает в себя: панорамные виды на окружающие леса и поля, гора дракона, заброшенный карьер, раковое озеро, финская мельница, реки с бобровой плотиной, водопады.
Катание на современных снегоходах: SKI DOO TUNDRA 550F, LYNX 59 YETI 600 ACE.
15:40 - Прибытие в Сортавала. Свободное время. Трансфер может доставить вас в центр Сортавала, для того чтобы вы могли продолжить свой день в городе, посетить местные кафе, музеи или зайти в фирменный рыбный магазин, после чего вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала. Или трансфер может доставить вас сразу на ж/д вокзал Сортавала, где вы совершите посадку на поезд до нужного вам города.
18:45 – Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка» (прибытие в 22:43)
18:20 – Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16)
Стоимость
Гостиница премиум класса
- 1250 руб/чел - дети до 6 лет включительно, ВОВ, инвалиды I группы.
- 900 руб/чел - школьники до 12 лет включительно.
- 500 руб/чел - студенты.
- 650 руб/чел - люди старше 60 лет.
- ВОВ, инвалиды I группы.
Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера, 1 ночь
- Проживание в отеле в регионе города Сортавала (2 ночи)
- Посещение водопада Кивач, входные билеты
- Входные билеты и экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Входные билеты и интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.
- Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными,гранд-макета "Карелия". В период новогодних праздников (30.12.2022 - 08.01.2023) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденции не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске.
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура.
Оплачивается отдельно
- Ж/д билеты на поезд: до Петрозаводска, из Сортавала до нужного вам пункта, на «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр.
- Завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” - 700 руб. (шведский стол)
- «Северное сафари к древним водопадам»: 2700 руб./взр.; 2200 руб. – дети до 10 лет (включительно). В период январских праздников (01.01–08.01.2023) стоимость экскурсии составляет 2900 руб./взр., 2400 руб. – дети до 10 лет (включительно). Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 600 руб./чел. (при покупке экскурсии к водопадам). Стоимость обеда в период январских праздников (01.01–08.01.2023) составляет 750 руб./чел.
- Снегоходный маршрут "Три моста": 1 человек на снегоходе – 18 950 руб./чел.; 2 человека на снегоходе – 9 950 руб./чел. В период январских праздников (01.01–08.01.2023) стоимость экскурсии составляет: 1 человек на снегоходе – 20900 руб./чел.; 2 человека на снегоходе – 10950 руб./чел.
- Комплексные обеды в туре: 450-450 р./чел. Стоимость комплексных обедов на период январских праздников (01.01 - 08.01.2023) составляет 650-850 р./чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб./чел.; дети до 7 лет – бесплатно; дети от 7 до 14 лет – 300 руб./чел., студенты (очн.) – 300 руб./чел.; пенсионеры – 300 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка.
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