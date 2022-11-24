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Карельский Week-end 2022 зима

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Видели ли вы Карелию зимой? Красота снежных пейзажей удивляет каждый раз! В этом туре вы посетите главные карельские «жемчужины»: музей скульптур под открытым небом, стареший заповедник «Кивач», недействующий вулкан Гирвас. Во второй день вас ждет увлекательная поездка в удивительную карельскую деревню Киндасово.

Программа тура

День 1
Петрозаводск - вулкан Гирвас - водопад Кивач

В 07:50 встреча туристов на ж/д вокзале Петрозаводска. Экскурсовод встречает группу под часами со стороны перрона с табличкой «Карельский Week-end».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.  Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского.

Пешеходная  экскурсия по набережной. Место, которое непременно стоит посетить, находясь в Петрозаводске. Это не только место для прогулок, это еще и своеобразный музей скульптур под открытом небом.

‍Выезд на Загородную экскурсию Вулкан Гирвас - Водопад Кивач.

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Обед в кафе, в пути.

Переезд в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

День 2
Этно-поездка в карельскую деревню Киндасово

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров в 12.00.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед.

Трансфер на ж/д вокзал Петрозаводска.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице - Северная, Фрегат (2 дня/1 ночь)
  • питание по программе 
  • автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • экскурсия в заповедник Кивач
  • посещение древнего вулкана Гирвас
  • поездка в карельскую деревню Киндасово
  • транспортное обслуживание

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно

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