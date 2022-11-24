Карельский Week-end 2022 зима

В 07:50 встреча туристов на ж/д вокзале Петрозаводска. Экскурсовод встречает группу под часами со стороны перрона с табличкой «Карельский Week-end».

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского.

Пешеходная экскурсия по набережной. Место, которое непременно стоит посетить, находясь в Петрозаводске. Это не только место для прогулок, это еще и своеобразный музей скульптур под открытом небом.

‍Выезд на Загородную экскурсию Вулкан Гирвас - Водопад Кивач.

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Обед в кафе, в пути.

Переезд в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.