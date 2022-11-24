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Карельские сказки: Кижи круглый год 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Насыщенный зимний трехдневный тур по Карелии. Всего за 3 дня вы познакомитесь с невероятной зимней Карелией и ее главными достопримечательностями: остров Кижи, водопады Кивач и Ахвенкоски, горный парк Рускеала. Прогуляетесь по карельским городам - Петрозаводск, Кондопога, Сортавала. 

В программе предусмотрено множество активностей - посещение питомника ездовых собак, 4 мастер-класса, анимационная программа «ЧУМовые посиделки».

Программа тура

День 1
Петрозаводск - водопад Кивач - Кондопога - мастер-классы - анимационная программа - питомник ездовых собак

07.50 - встреча гостей на жд вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда номер 018А у 10 вагона. 

Автобусно - пешеходная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и пройдемся по излюбленному месту прогулок горожан - Онежской набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

11:30 - Знакомство с яркой достопримечательностью Карелии - заповедником и водопадом «Кивач». «Алмазна  сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» можно в Музее Природы.

Переезд на размещение в крупный культурно-спортивный город Республики г.Кондопога (28 км).

Размещение в номерах отеля Карелия***.

Обед. После обеда: «Колдовские мастерские». Нет, мы не будем летать на метле и выкрикивать заклинания. Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии.Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии  в вашем доме.

А теперь переходим к кулинарному поединку -  изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки). Пока пирожки в печке румянятся - освоим премудрости игры на старинном инструменте - кантеле. «Старинные гусли» споют о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость. Десерт - чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками). 

Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля). Музыкальные карильоны. При въезде в город стоят необычные музыкальные  часы-карильоны. Волшебные звуки колокольчиков будто созданы для загадывания желаний. Сделаем установку у звонницы. Самые сокровенные мечты легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно сбудутся! 

Программа на свежем воздухе Карельские забавы. В играх и хороводах узнаем о традициях карел и освоим самую популярную игру северного народа Кююккя (карельский боулинг).

«ЧУМовые посиделки» у жаркого костра на оленьих шкурах. 

Посещение питомника ездовых собак. Наши хаски всегда готовы позировать для фото в приятной компании. 

Приобретение сувениров и других карельских товаров (рыба, икра, алкогольные напитки).

Ужин.Стоимость 380 руб./чел. (шведский стол в кафе отеля). 

Концерт органной музыки. Дворец искусств приглашает в гости к главному королю Кондопоги. Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок (при группе от 15 человек).

День 2
Остров Кижи

Завтрак в кафе отеля (шведский стол).

Внимание, важная информация! Так как маршрут этого дня проходит по деревням без точек питания - обед на нем не предусмотрен. Приобретите перекус в дорогу заранее в магазине.

07:30 - отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО - знаменитому  острову Кижи (250 км). Наша дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья - северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.

В пути на маршруте:

Поселок Шуньга - одно из старейших поселений Заонежья иродина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям аспидный камень и обязан своему названию.С XV века через Шуньский  погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом - путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а  слава о вышивальщицах села гремела по всему миру. Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.

Село Толвуя - в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который стал позднее одним из основателей монастыря на Соловецких островах. Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова - Ксения Ивановна, в монашестве - Марфа.

Прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная переправа на судне на воздушной подушке на остров Кижи (1 км/15 минут).

Экскурсия по зимнему острову Кижи - объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского  крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня.

Город  Медвежьегорск (Кархумяки).  В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…

 Ужин. Стоимость 380 руб./чел.(щведский стол в кафе отеля).          

День 3
Ахвенкоски - горный парк Рускеала - Сортавала - Петрозаводск

Завтрак в кафе отеля.

Выезд на бывшие финские территории без виз и паспортов (290 км). 

На маршруте:

Остановка на фото сессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма А зори здесь тихие...). В народе их называют Женькина речка, здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.

Горная сказка - Мраморный парк «Рускеала». С легкостью талантливого живописца прошлась природа по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест Республики. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. Общее время нахождения в горном парке - 3 часа (у вас будет время  перекусить в кафе и приобрести доп. услуги парка).

Переезд в Сортавала. Всего 45 минут  и  вот мы уже  на берегу Ладоги  бескрайней, самого большого озера Европы. Каменным веером спускается к его воде Сортавала - город европейского очарования, имеющий три даты рождения и три названия. Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан именно здесь…

Автобусно - пешеходная экскурсия по г. Сортавала.

Прибытие на ж.д. вокзал города Петрозаводска в 21:30.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание: отель «Карелия» 2 ночи
  • питание: 2 завтрака, 1 обед, чаепитие с калитками
  • экскурсии
  • анимационные программы: «ЧУМовые посиделки», 4 мастер-класса Калитка, Кантеле, Оберег, Кююккя
  • посещение питомника ездовых собак, фото-сессия с хаски
  • работа гида, аниматоров

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты
  • ужины. Стоимость 380 руб./чел
  • входные билеты в горный парк Рускеала. Стоимость: 450 руб./взрослый, 250 руб./студент/лица старше 60 лет, 200 руб./школьник
  • экскурсионное обслуживание на острове Кижи. Стоимость: 600 руб./взрослый, 300 руб./пенсионер/школьник

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