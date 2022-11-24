Карельские сказки: Кижи круглый год 2022

07.50 - встреча гостей на жд вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда номер 018А у 10 вагона.

Автобусно - пешеходная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и пройдемся по излюбленному месту прогулок горожан - Онежской набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

11:30 - Знакомство с яркой достопримечательностью Карелии - заповедником и водопадом «Кивач». «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» можно в Музее Природы.

Переезд на размещение в крупный культурно-спортивный город Республики г.Кондопога (28 км).

Размещение в номерах отеля Карелия***.

Обед. После обеда: «Колдовские мастерские». Нет, мы не будем летать на метле и выкрикивать заклинания. Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии.Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии в вашем доме.

А теперь переходим к кулинарному поединку - изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки). Пока пирожки в печке румянятся - освоим премудрости игры на старинном инструменте - кантеле. «Старинные гусли» споют о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость. Десерт - чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками).

Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля). Музыкальные карильоны. При въезде в город стоят необычные музыкальные часы-карильоны. Волшебные звуки колокольчиков будто созданы для загадывания желаний. Сделаем установку у звонницы. Самые сокровенные мечты легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно сбудутся!

Программа на свежем воздухе Карельские забавы. В играх и хороводах узнаем о традициях карел и освоим самую популярную игру северного народа Кююккя (карельский боулинг).

«ЧУМовые посиделки» у жаркого костра на оленьих шкурах.

Посещение питомника ездовых собак. Наши хаски всегда готовы позировать для фото в приятной компании.

Приобретение сувениров и других карельских товаров (рыба, икра, алкогольные напитки).

Ужин.Стоимость 380 руб./чел. (шведский стол в кафе отеля).

Концерт органной музыки. Дворец искусств приглашает в гости к главному королю Кондопоги. Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок (при группе от 15 человек).