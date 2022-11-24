Карельские сказки: Кижи круглый год 2022
Насыщенный зимний трехдневный тур по Карелии. Всего за 3 дня вы познакомитесь с невероятной зимней Карелией и ее главными достопримечательностями: остров Кижи, водопады Кивач и Ахвенкоски, горный парк Рускеала. Прогуляетесь по карельским городам - Петрозаводск, Кондопога, Сортавала.
В программе предусмотрено множество активностей - посещение питомника ездовых собак, 4 мастер-класса, анимационная программа «ЧУМовые посиделки».
Вас ждет:
Программа тура
07.50 - встреча гостей на жд вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда номер 018А у 10 вагона.
Автобусно - пешеходная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и пройдемся по излюбленному месту прогулок горожан - Онежской набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.
11:30 - Знакомство с яркой достопримечательностью Карелии - заповедником и водопадом «Кивач». «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» - восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» можно в Музее Природы.
Переезд на размещение в крупный культурно-спортивный город Республики г.Кондопога (28 км).
Размещение в номерах отеля Карелия***.
Обед. После обеда: «Колдовские мастерские». Нет, мы не будем летать на метле и выкрикивать заклинания. Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии.Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии в вашем доме.
А теперь переходим к кулинарному поединку - изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки). Пока пирожки в печке румянятся - освоим премудрости игры на старинном инструменте - кантеле. «Старинные гусли» споют о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость. Десерт - чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками).
Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля). Музыкальные карильоны. При въезде в город стоят необычные музыкальные часы-карильоны. Волшебные звуки колокольчиков будто созданы для загадывания желаний. Сделаем установку у звонницы. Самые сокровенные мечты легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно сбудутся!
Программа на свежем воздухе Карельские забавы. В играх и хороводах узнаем о традициях карел и освоим самую популярную игру северного народа Кююккя (карельский боулинг).
«ЧУМовые посиделки» у жаркого костра на оленьих шкурах.
Посещение питомника ездовых собак. Наши хаски всегда готовы позировать для фото в приятной компании.
Приобретение сувениров и других карельских товаров (рыба, икра, алкогольные напитки).
Ужин.Стоимость 380 руб./чел. (шведский стол в кафе отеля).
Концерт органной музыки. Дворец искусств приглашает в гости к главному королю Кондопоги. Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. Стоимость 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок (при группе от 15 человек).
Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
Внимание, важная информация! Так как маршрут этого дня проходит по деревням без точек питания - обед на нем не предусмотрен. Приобретите перекус в дорогу заранее в магазине.
07:30 - отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО - знаменитому острову Кижи (250 км). Наша дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья - северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.
В пути на маршруте:
Поселок Шуньга - одно из старейших поселений Заонежья иродина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям аспидный камень и обязан своему названию.С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом - путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а слава о вышивальщицах села гремела по всему миру. Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.
Село Толвуя - в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который стал позднее одним из основателей монастыря на Соловецких островах. Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова - Ксения Ивановна, в монашестве - Марфа.
Прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная переправа на судне на воздушной подушке на остров Кижи (1 км/15 минут).
Экскурсия по зимнему острову Кижи - объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня.
Город Медвежьегорск (Кархумяки). В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…
Ужин. Стоимость 380 руб./чел.(щведский стол в кафе отеля).
Завтрак в кафе отеля.
Выезд на бывшие финские территории без виз и паспортов (290 км).
На маршруте:
Остановка на фото сессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма А зори здесь тихие...). В народе их называют Женькина речка, здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.
Горная сказка - Мраморный парк «Рускеала». С легкостью талантливого живописца прошлась природа по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест Республики. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. Общее время нахождения в горном парке - 3 часа (у вас будет время перекусить в кафе и приобрести доп. услуги парка).
Переезд в Сортавала. Всего 45 минут и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, самого большого озера Европы. Каменным веером спускается к его воде Сортавала - город европейского очарования, имеющий три даты рождения и три названия. Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан именно здесь…
Автобусно - пешеходная экскурсия по г. Сортавала.
Прибытие на ж.д. вокзал города Петрозаводска в 21:30.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание: отель «Карелия» 2 ночи
- питание: 2 завтрака, 1 обед, чаепитие с калитками
- экскурсии
- анимационные программы: «ЧУМовые посиделки», 4 мастер-класса Калитка, Кантеле, Оберег, Кююккя
- посещение питомника ездовых собак, фото-сессия с хаски
- работа гида, аниматоров
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты
- ужины. Стоимость 380 руб./чел
- входные билеты в горный парк Рускеала. Стоимость: 450 руб./взрослый, 250 руб./студент/лица старше 60 лет, 200 руб./школьник
- экскурсионное обслуживание на острове Кижи. Стоимость: 600 руб./взрослый, 300 руб./пенсионер/школьник
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