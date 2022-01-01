Карельские пейзажи на Ретропоезде 2022

06:15 – Отправление на поезде Ласточка

Место посадки: СПб, Финляндский вокзал

На современном скоростном поезде повышенной комфортности под приятный стук колес вы домчитесь до города Сортавала, а затем вы пересядете на Ретропоезд и отправитесь знакомиться с удивительной красоты краем!

10:20 – Пересадка в городе Сортавала на Ретропоезд

В выходные и праздничные дни билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают. Если на ваши даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на «Ретропоезде», на станции «Сортавала» вас встретит наш гид и довезет до горного парка «Рускеала» на автобусе.

10:40 – Отправление из Сортавалы на Ретропоезде

Интерьеры вагонов купе и ресторана старинного паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX веков. Тщательно восстановленный антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи имперской России, прикоснуться к истории не только в парке, но ещё по пути к нему!

11:55 – Прибытие на станцию Рускеала

Вас встретит наш гид и проводит вас к месту начала экскурсии.

12:00 – Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время

Горный парк Рускеала это главная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Сердцем парка является Мраморный Каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора.

Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Сейчас горный парк Рускеала является музеем горного дела России и Финляндии под открытым небом. Лицензированный местный гид расскажет вам не только историю этого места, но и предоставит полную информацию о том, чем еще можно заняться в парке.

Кроме экскурсии у вас будет около часа свободного времени, в которое вы можете:

Прогуляться по дорожкам вокруг Мраморного Каньона. Их здесь километры. Если отойти от экскурсионного маршрута, можно наткнуться на всякие интересные и красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни.

Отправиться на экскурсию «Подземный космос». На этом маршруте вас проведут под мраморными скалами и сталактитами. Пространство наполнится звуками карельской музыки и заиграет красочным световым оформлением, просвечивающим сквозь темные воды подземного озера;

Тайные тропы земли Калевала. На фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, которая перенесет вас на страницы карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и много чего не менее интересного.

Активные развлечения в горном парке. Круглый год работает троллейная трасса над мраморным каньоном. Самая длинная на Северо-Западе, между прочим. Почти 400 метров адреналинового полёта на высоте 30 метров.

Сувенирные ряды и уютные кафе. Можно пообедать в одном из трех кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.

14:30 – Встреча с гидом. Отправление к рускеальским водопадам

По окончанию свободного времени в парке Рускеала вас встретит наш гид и вы вместе отправитесь по дальнейшему маршруту.

14:50 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов

Водопады Ахвенкоски (или Рускеальские водопады) на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, образующих красивый ландшафт в окружении хвойного леса.

Когда-то эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самым известным из которых является военная драма «А зори здесь тихие…».

Сейчас территория водопадов и прилегающего леса облагорожена. Здесь открыт экологический маршрут «Аллея сказок» и подвесные верёвочные мосты над водопадом. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». При желании вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат. Посещение тропы оплачивается на месте по желанию.

16:00 – Посещение музея живой истории и деревни викингов

Комплекс «Бастионъ» или «Svartbjornborg» («Крепость черного медведя») - это музей живой истории, посвященный эпохе викингов. Его территория более 1 Га!

Для вас проведут интерактивную экскурсию по реконструированному поселению древних мореходов. В этом музее все экспонаты можно использовать, ни один из них не находится под стеклом. Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор. Вас пригласят в священное место – капище, а также покажут первую в России реконструкцию настоящего «длинного» дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара! На территории музея вы сможете попробовать сорта «Хмельного меда» – напитка, который варят здесь же по старинным рецептам. Или сбитень - старинный медовый безалкогольный напиток.

17:40 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства

Карелия известна своими деликатесами из рыбы – магазин форелевого хозяйства представит вам возможность приобрести и эти дары природы в качестве сувениров родным и близким.

18:30 – Заселение в отель. Свободное время

Вас ожидает комфортабельный отель в исторической части города Сортавала или загородное размещение, ведь так приятно просто побыть на природе в свое удовольствие. А в городе можно поужинать в одном из многочисленных кафе или совершить вечерний променад.