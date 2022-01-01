Карельские пейзажи на Ретропоезде 2022
Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озёр и мраморных скал помогут вам забыть о суете будней и расслабиться. Путешествие в Карелию зимой уникально в своем роде благодаря дороге до парка Рускеала на отреставрированном паровозе 19 века. Сначала вас познакомят с тем, без чего невозможно представить Карелию, а потом вы можете отправиться навстречу приключениям или оставить свободное время для отдыха.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Экскурсионная программа подстроена под график поездов Ласточка и Ретропоезд
- Посещение всех значимых природных объектов в районе Сортавалы - парк Рускеала и 5 водопадов
- Интерактив в реконструкции деревни викингов в Крепости Черного медведя
- Размещение в отеле в центре Сортавалы или загородный отдых
- Гибкая программа 3 дня. Вы сами решаете: провести свободный день в Сортавале или совершить экспедицию к лесным водопадам и месторождению карельского граната с посещением питомника северных хаски
Вас ждет:
Программа тура
06:15 – Отправление на поезде Ласточка
Место посадки: СПб, Финляндский вокзал
На современном скоростном поезде повышенной комфортности под приятный стук колес вы домчитесь до города Сортавала, а затем вы пересядете на Ретропоезд и отправитесь знакомиться с удивительной красоты краем!
10:20 – Пересадка в городе Сортавала на Ретропоезд
В выходные и праздничные дни билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают. Если на ваши даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на «Ретропоезде», на станции «Сортавала» вас встретит наш гид и довезет до горного парка «Рускеала» на автобусе.
10:40 – Отправление из Сортавалы на Ретропоезде
Интерьеры вагонов купе и ресторана старинного паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX веков. Тщательно восстановленный антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи имперской России, прикоснуться к истории не только в парке, но ещё по пути к нему!
11:55 – Прибытие на станцию Рускеала
Вас встретит наш гид и проводит вас к месту начала экскурсии.
12:00 – Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время
Горный парк Рускеала это главная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Сердцем парка является Мраморный Каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора.
Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Сейчас горный парк Рускеала является музеем горного дела России и Финляндии под открытым небом. Лицензированный местный гид расскажет вам не только историю этого места, но и предоставит полную информацию о том, чем еще можно заняться в парке.
Кроме экскурсии у вас будет около часа свободного времени, в которое вы можете:
- Прогуляться по дорожкам вокруг Мраморного Каньона. Их здесь километры. Если отойти от экскурсионного маршрута, можно наткнуться на всякие интересные и красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни.
- Отправиться на экскурсию «Подземный космос». На этом маршруте вас проведут под мраморными скалами и сталактитами. Пространство наполнится звуками карельской музыки и заиграет красочным световым оформлением, просвечивающим сквозь темные воды подземного озера;
- Тайные тропы земли Калевала. На фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, которая перенесет вас на страницы карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки и много чего не менее интересного.
- Активные развлечения в горном парке. Круглый год работает троллейная трасса над мраморным каньоном. Самая длинная на Северо-Западе, между прочим. Почти 400 метров адреналинового полёта на высоте 30 метров.
- Сувенирные ряды и уютные кафе. Можно пообедать в одном из трех кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.
14:30 – Встреча с гидом. Отправление к рускеальским водопадам
По окончанию свободного времени в парке Рускеала вас встретит наш гид и вы вместе отправитесь по дальнейшему маршруту.
14:50 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов
Водопады Ахвенкоски (или Рускеальские водопады) на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, образующих красивый ландшафт в окружении хвойного леса.
Когда-то эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самым известным из которых является военная драма «А зори здесь тихие…».
Сейчас территория водопадов и прилегающего леса облагорожена. Здесь открыт экологический маршрут «Аллея сказок» и подвесные верёвочные мосты над водопадом. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала». При желании вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат. Посещение тропы оплачивается на месте по желанию.
16:00 – Посещение музея живой истории и деревни викингов
Комплекс «Бастионъ» или «Svartbjornborg» («Крепость черного медведя») - это музей живой истории, посвященный эпохе викингов. Его территория более 1 Га!
Для вас проведут интерактивную экскурсию по реконструированному поселению древних мореходов. В этом музее все экспонаты можно использовать, ни один из них не находится под стеклом. Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор. Вас пригласят в священное место – капище, а также покажут первую в России реконструкцию настоящего «длинного» дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара! На территории музея вы сможете попробовать сорта «Хмельного меда» – напитка, который варят здесь же по старинным рецептам. Или сбитень - старинный медовый безалкогольный напиток.
17:40 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
Карелия известна своими деликатесами из рыбы – магазин форелевого хозяйства представит вам возможность приобрести и эти дары природы в качестве сувениров родным и близким.
18:30 – Заселение в отель. Свободное время
Вас ожидает комфортабельный отель в исторической части города Сортавала или загородное размещение, ведь так приятно просто побыть на природе в свое удовольствие. А в городе можно поужинать в одном из многочисленных кафе или совершить вечерний променад.
08:00 – Завтрак в отеле
09:00 – Сбор группы в автобусе
09:30 – Отправление на автобусе. Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры».
Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти, похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и получил свое название, означающее в переводе «искристый, пёстрый залив».
10:00 – Пешеходная экскурсия по экотропе национального парка Ладожские шхеры
Маршрут экотропы проходит вдоль скального обвала образовавшегося в результате землетрясения. Стихийное явление образовало застывшие разломы, которые теперь покрыты мхами. По пути рядом с лесной тропой Вы увидите водопад «Северная мелодия». Далее Вы поднимитесь на “Гору художников”, с вершины которой открывается изумительный вид на залив Кирьявалахти. Здесь гид покажет места, где известные художники писали пейзажи, расскажут о их жизни в Доме композиторов.
12:00 – «Северная Фиваида» и музей «У Мастера»
«Северная Фиваида» - скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен. Это место считается музеем под открытым небом, где Вы не только полюбуетесь очарованием карельской природы, но и узнаете, как распространялось православие на русском севере.
На территории «Северной Фиваиды» находится музей ремесла «У Мастера», где представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова.
14:30 – Возвращение в Сортавала. Обед После насыщенной и интересной первой половины дня мы остановимся в одном из кафе города, где предлагаются комплексные обеды за дополнительную плату.
Диапазон цен – 350-450 рублей.
15:40 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города - Храм Николаю Чудотворцу.
17:00 – Окончание экскурсионной программы
На третий день вашего приключения вы можете провести свободное время в очаровательном северном городке Сортавала с богатой российской-финской историей, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить музей Северного Приладожья, музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.
Или же вы можете отправиться на захватывающую экскурсию к комплексу лесных водопадов Карелии с посещением питомника дружелюбных хаски. Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!
Экскурсия к лесным водопадам не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров
Если вы выбираете свободный день в Сортавала, просим вас обратить внимание на то что освобождение номеров в отелях региона Сортавала осуществляется по мировым стандартам - в 12:00.
10:00 – Сбор группы в автобусе. Отправление из Сортавала
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»? Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать :)
11:20 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
12:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии
Посещение водопада Койриноя II (Верхний)
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС. Водопад похож на горку - шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной - самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний)
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски)
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
15:00 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро
После посещения завораживающих красот Карельской природы вы отправитесь на сытный обед в ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро.
Обед оплачивается дополнительно по желанию.
16:30 - Посещение питомника хаски
Интерактивная экскурсия по питомнику хаски Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для Вас удивительный мир ездового спорта. Затем Вы сможете пообщаться с дружелюбными хаски и сделать с ними фотографии.
Экскурсия по экспозиции “Северные Народы”
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте. Во время экскурсии Вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов. Кроме того, Вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.
18:15 – Возвращение в г.Сортавала
По вашему желанию мы привезем вас или в центр Сортавала или сразу на ж/д вокзал Сортавала, что бы вы могли отдохнуть и неспеша совершить посадку на поезд до нужного вам города. В случае если вы остаетесь в центре Сортавалы, до ж/д вокзала вы добираетесь самостоятельно пешком или на такси (1,7 км.)
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
У вас будет немного времени, чтобы прогуляться по центру города и зайти в рыбный магазин, чтобы приобрести рыбы: свежей, соленой, копченой.
18:45 – Отправление в Санкт-Петербург с ж/д вокзала Сортавалы
Рекомендуем прийти на вокзал не менее, чем за 15 минут до отправления.
Стоимость
Включено в стоимость
- Входные билеты в горный парк Рускеала
- Экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Входные билеты в парк истории Бастионъ
- Экскурсия по парку истории Бастионъ, в программе которой Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего «длинного» дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара.
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитеня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в экопарк “Долина водопадов”
- Входные билеты на экотропу Национального парка “Ладожские шхеры”
- Экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские шхеры”
- Экскурсия в музее под открытым небом Северная Фиваида
- Экскурсия в музее “У Мастера”
- Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура;
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов;
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе Сортавала (2 ночи);
- Завтраки в отеле
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Оплачивается отдельно
- Приобретается самостоятельно до даты поездки - Ж/д билеты:
- Ласточка. Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)– Сортавала: от 300 р./взр.
- Ретропоезд. Сортавала – Рускеала: от 420 р./взр. (по желанию. Если вы не хотите ехать на Ретропоезде, то наш гид встретит вас на станции в Сортавале и довезет до парка на автобусе)
- Сортавала – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал): от 300 р./взр. Оплачивается по желанию при заказе тура:
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещение питомника северных хаски: 2600 р./взр. 2100 дети до 12 лет (включительно).
- Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 500 руб./чел. В период: 01.01.22 – 09.01.22
- Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната с посещение питомника северных хаски: 2800 р./взр. 2300 дети до 12 лет (включительно).
- Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 650 руб./чел. Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды в туре: 450-650 р./взр.;
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка;
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