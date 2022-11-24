Карелия: от Ладоги до Онеги
Самый лучший подарок близким - это путешествие в легендарную Карелию! С заботой о Вас мы предлагаем несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру, каждый день национальные блюда и карельские напитки с изюминкой, наш тур подходит как для взрослых, так и для семей с детьми, самая посещаемая достопримечательность Карелии – горный парк Рускеала.
Мы объединили в одном туре для Вас живописное северное Приладожье и центральную часть Карелии, чтобы Вы получили максимум впечатлений, мы предлагаем совершить захватывающее приключение в Карелии – отправится на зимний о.Кижи!
Вас ждет:
Программа тура
Наш тур начинается встречей дорогих гостей на вокзале г. Сортавала в 10:20 с поезда №821. Знакомство с гидом.
Завтрак «Добро пожаловать в Карелию» в кафе/ресторане.
Прогулка с гидом по городу Сортавала. Знакомство с самыми интересными достопримечательностями города. Некоторые районы города расположены на островах, что создает неповторимый ландшафт северного города на берегу Ладожского озера, самого крупного озера Европы.
В свое время город был частью Швеции и Финляндии, что не могло не отразиться на архитектуре Сортавала. Здесь Вы встретите много зданий, созданных финскими архитекторами, и узнаете, чем же привлекали эти места художника, философа и писателя Николая Константиновича Рериха и других знаменитых людей.
Также посетим городской парк Ваккосалми. Уголок нетронутой природы в центре Сортавала. В парке проходят музыкальные концерты на Певчем поле. Благодаря густой стене ельника, обрамляющей поле и отвесной скальной гряде Певчее поле имеет уникальную природную акустику и является одним из лучших певческих мест в Европе по акустическим данным.
Отправляемся в Музей частной коллекции Кронида Гоголева. Карельский художник, мастер художественной резьбы по дереву представилсвоё видение северной природы, народного быта, сказочных сюжетов, а такжепосвятил часть работ Сортавала, Петрозаводску, библейскиммотивам (работа — «Тайная Вечеря») и эпосу «Калевала».
Экскурсия в горный парк Рускеала – это одна из главных достопримечательностей нашего края. По приезду Вас ждет главная локация парка – неповторяющиеся рисунки мраморных склонов каньона. Рукотворный парк, созданный на месте добычи декоративного мрамора, на месте которого образовался каньон, поразит своим великолепием: мраморные стены словно обнимают озеро с прозрачно-чистой водой, многообразие тропинок и обзорных площадок вдоль каньона – всё способствует тому, чтобы гости получили эстетическое удовольствие от сочетания красоты природы и человеческого труда.
Обед «Карельское гостеприимство».
На обратном пути остановимся у живописных рускеальских водопадов Ахенкоски. Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешней природы привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
- За дополнительную плату Вы можете пройти по экологическому маршруту «Аллея сказок», и посмотреть с протянутых над водопадами подвесных верёвочных мостов на бурлящие потоки воды. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала».
Отправляемся к месту размещения в загородный отель «Времена года», отдых.
Завтракаем в кафе/ресторане своего отеля.
Отправляемся в музей под открытым небом «Северная Фиваида». Это скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен. Побывав здесь, вы не только полюбуетесь на северные пейзажи, но и узнаете об истории распространения монашества и православия на русском севере. Зимняя сказка оживает в Северной Фиваиде среди колоритных построек, зимой это прекрасное место для тематических фотографий и прогулок среди неповторимых видов карельской природы.
Пересаживаемся на внедорожники и едем к живописным водопадам «Белые Мосты» или «Юканкоски». Пришло время для активных передвижений и новых впечатлений! Высота падения водопадов составляет почти 20 метров. Они спрятаны в густом карельском лесу, поэтому само путешествие к нему – это небольшое приключение. А в завершении экскурсии будет сделана остановка около заброшенного месторождения полудрагоценного камня гранат. С помощью молотка или кирки, которые выдадут на месте, вы сможете самостоятельно добыть себе памятный сувенир.
Обед-пикник.
По возвращении отдых на базе «Времена года».
Завтрак в кафе или ресторане своего объекта размещения.
Сегодня нас ждут карельские деревни. Отправляемся в старинную деревню Кинерма. Только представьте – в крохотной карельской деревушке сохранились избы, которым больше 100 лет, а хозяйство в Кинерме ведет семья из 4х человек! Трудолюбивые наследники-хранители принимают гостей, ведут экскурсии, вкусно готовят и следят за сохранностью уникального памятника народного деревянного зодчества карелов-ливвиков. Невероятно, но именно силами всего одной семьи Кинерма живет и процветает, сохраняя своё деревянное убранство и традиции.
Удивительно, правда? Всю красоту здешних мест вы сможете ощутить во время экскурсии по деревне, ну а настоящий карельский обед из местных фермерских продуктов этого удивительного северного края будет достойным завершением знакомства с Кинермой.
По прибытии в Петрозаводск размещаемся в выбранной гостинице. Отдых.
Завтрак в кафе или ресторане объекта размещения.
На обзорной экскурсии познакомимся с городом Петра – Петрозаводском, столицей Карелии. Прогуляемся по уютной набережной, где находится музей подарков городов-побратимов под открытым небом. Заглянем в квартал исторической застройки и услышим интересный рассказ гида об удивительном и непростом прошлом провинциального городка. Пройдя по комариной тропе, увидите единственный в России памятник карельскому комару – яркому представителю и завсегдатаю карельских лесов.
Выезжаем на загородную экскурсию «Водопад Кивач». «Пары, столбом восстающие, досягают до вершин двадцатипятисаженных сосен. Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий ужас и представляют прекрасное зрелище» - такими строками русский поэт и первый губернатор Карелии Гаврила Державин выразил свое восхищение водопадом Кивач. В одноименном заповеднике вы не только воочию насладитесь водопадом, но и узнаете, чем знаменита карельская береза и что такое «эндемики», и, конечно же, сделаете отличные «селфи»!
- За дополнительную плату предлагается катание на собачьей упряжке и знакомство с северными олениями. Катание на упряжках – удивительное удовольствие, трасса длиною в 2,5км и наши дружелюбные хаски в отличной спортивной форме с ветерком повезут Вас на санях по карельскому заснеженному лесу.
По Вашему желанию заглянем в рыбную лавку карельского фермера, ведь Карелия славится своими рыбными деликатесами, и у Вас будет возможность приобрести свежайшую зернистую икру, вкуснейшую слабосоленую форель и ароматную рыбку холодного и горячего копчения!
Обед в пути следования.
На обратном пути посетим шунгитовый центр и познакомимся с уникальным минералом – шунгитом. Аналога которому нет в мире - как по целебным качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно - концентрирует и восстанавливает! Знакомимся с целебным камнем и приобретаем памятные сувениры и натуральную косметику.
Возвращаемся в отель, отдых.
Завтрак в кафе или ресторане объекта размещения.
- За дополнительную плату предлагается экскурсия на остров Кижи на воздушной подушке (из Петрозаводска). Объект деревянного зодчества, находящийся под охраной Юнеско. Остров Кижи зимой – по-своему прекрасен и неповторим! Программа путешествия – путешествие на судне на воздушной подушке из с. Великая губа до о.Кижи по ледяным белоснежным Кижским шхерам Онежского озера – познавательная прогулка по острову Кижи. Стоимость - 5000 руб./чел.
Ужин на дорожку.
Позднее завершение программы. Трансфер на вокзал к ночному поезду. Долго будет Карелия сниться!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостевом комплесе Времена года - 2 суток
- проживание в гостинице в Петрозаводске - 2 суток
- питание по программе - 5 завтраков, 4 обеда, 1 ужин
- обзорная экскурсия по городу Сортавала
- экскурсия городской парк Ваккосалми
- экксурсия в музей Кронида Гоголева
- экксурсия в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- экскурсия к водопадам «Белые Мосты» или «Юканкоски
- экксурсия в старинную деревню Кинерма
- обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
- экскурсия на водопад Кивач
- транспортное обслуживание
- работа гида – экскурсовода по туру
- входная плата
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- экологическому маршруту «Аллея сказок» (250 руб./чел.)
- катания на собачьих упряжках (3 700 взр., 2 000 руб. дети до 14 лет)
- эскурсия на остров Кижи на воздушной подушке (5 000 руб./взр., дети от 6 до 17 лет 4 700 руб., дети до 6 лет бесплатно без посадочного места)
Отзывы
<p style="text-align: justify;">Лично я ни капельки не пожалела что поехала в эту поездку. Больше всего конечно запомнился первый день, а так же очень понравился водопад Кивач, очень красивое, и необычное место. А катание на упряжках это что то с чем то. В общем, я очень рада что побывала в этих местах.
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