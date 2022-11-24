Карелия: от Ладоги до Онеги

Наш тур начинается встречей дорогих гостей на вокзале г. Сортавала в 10:20 с поезда №821. Знакомство с гидом.

Завтрак «Добро пожаловать в Карелию» в кафе/ресторане.

Прогулка с гидом по городу Сортавала. Знакомство с самыми интересными достопримечательностями города. Некоторые районы города расположены на островах, что создает неповторимый ландшафт северного города на берегу Ладожского озера, самого крупного озера Европы.

В свое время город был частью Швеции и Финляндии, что не могло не отразиться на архитектуре Сортавала. Здесь Вы встретите много зданий, созданных финскими архитекторами, и узнаете, чем же привлекали эти места художника, философа и писателя Николая Константиновича Рериха и других знаменитых людей.

Также посетим городской парк Ваккосалми. Уголок нетронутой природы в центре Сортавала. В парке проходят музыкальные концерты на Певчем поле. Благодаря густой стене ельника, обрамляющей поле и отвесной скальной гряде Певчее поле имеет уникальную природную акустику и является одним из лучших певческих мест в Европе по акустическим данным.

Отправляемся в Музей частной коллекции Кронида Гоголева. Карельский художник, мастер художественной резьбы по дереву представилсвоё видение северной природы, народного быта, сказочных сюжетов, а такжепосвятил часть работ Сортавала, Петрозаводску, библейскиммотивам (работа — «Тайная Вечеря») и эпосу «Калевала».

Экскурсия в горный парк Рускеала – это одна из главных достопримечательностей нашего края. По приезду Вас ждет главная локация парка – неповторяющиеся рисунки мраморных склонов каньона. Рукотворный парк, созданный на месте добычи декоративного мрамора, на месте которого образовался каньон, поразит своим великолепием: мраморные стены словно обнимают озеро с прозрачно-чистой водой, многообразие тропинок и обзорных площадок вдоль каньона – всё способствует тому, чтобы гости получили эстетическое удовольствие от сочетания красоты природы и человеческого труда.

Обед «Карельское гостеприимство».

На обратном пути остановимся у живописных рускеальских водопадов Ахенкоски. Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешней природы привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».

За дополнительную плату Вы можете пройти по экологическому маршруту «Аллея сказок», и посмотреть с протянутых над водопадами подвесных верёвочных мостов на бурлящие потоки воды. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала».

Отправляемся к месту размещения в загородный отель «Времена года», отдых.