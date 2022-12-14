Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохнуть, и при этом получить яркие впечатления от знакомства с зимней Карелией. Вам окажут теплый прием местные жители древнего города Олонец и веселой деревни Киндасово, вы увидите самые известные природные красоты Прионежья. Далее вы отправитесь на турбазу, где есть все условия, чтобы насладиться всеми радостями зимы и вдоволь надышаться свежим лесным воздухом. Беззаботный загородный отдых зарядит вас энергией на весь год.
Окончание тура в Петрозаводске удобно для приезжих из других регионов или желающих остаться в столице Карелии.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха
- 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера
- Для спокойного отдыха: прогулки по карельскому лесу, посиделки у костра, карельская баня
- Для любителей активного отдыха на природе по вашему выбору: рыбалка, сафари на квадроциклах
- Отлично подойдет для семей с детьми
- Возможность увеличить количество ночей на турбазе по желанию
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания.
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко. Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.
09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья
Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии – к приходу славян, их влиянию на карелов и вепсов и о том, как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – Фермерская усадьба.
В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме: трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, их можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В «Фермерской усадьбе» вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил: впереди все самое интересное.
11:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия, уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов Русской православной церкви, монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб.
14:30 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея – люди, настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!
Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.
17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии. По приезде вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова, как «кантеле», «йоухикко», «йойги», «пийрилейки», «руны», приобретут смысл. Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.
Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. И конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой!
19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин.
По прибытии в столицу Карелии – город Петрозаводск у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней – во время ужина. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная, теплая обстановка дополнена прекрасным меню, в котором вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав, настойки из местных ягод.
08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе.
09:10 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Столица Карелии, город Петрозаводск, расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I.
В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Вид утренней Онеги украсит вашу прогулку.
Наш гид расскажет их значение и покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать ему заветную мечту! По словам наших туристов, желания исполняются.
11:30 – Заповедник и водопад Кивач.
Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 - Обед. В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте, по желанию.
15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза.
Вотчина Талвиукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.
Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.
Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика». Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.
17:00 – Интерактивная программа “Вселенная Калевала” в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Эпос «Калевала» — визитная карточка культуры Карелии. Выставка — брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий «жемчужины» музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края — мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.
Знаете ли вы, что по калевальской легенде мир появился из яйца? Разбившись — желток стал солнцем, а белок месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира — тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг Вас. Здесь начинается жизнь!
Ловили ли Вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!
18:00 – Развозка по отелям, ужин и отдых.
Петрозаводск – большой город. Кроме множества кафе и ресторанов заслуживают внимания и местные театры. Рекомендуем обратить внимание на Национальный театр Карелии и Театр драмы «Творческая Мастерская». Вы можете заранее посмотреть будут ли интересные для вас спектакли в этот день и приобрести билеты онлайн. Либо на месте наши гиды всегда с радостью готовы подсказать, куда можно сходить вечером.
Истинным ценителям гастротуризма советуем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря. Яства щедро сдабриваются разнообразием трав и дарами леса - ягодами-грибами, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Также интересны расположенные здесь же экспозиции местных художников, изо-студия и иммерсивная пещера Петроглифов.
09:00 – Завтрак в отеле.
12:00 – Трансфер на турбазу на берегу озера.
Мы организуем для Вас трансфер на турбазу, и вы сможете продолжить свой отдых на свежем воздухе. Красочный закат и карельская природа дополнят погружение в сказочную атмосферу Карелии.
08:00 – Завтрак и свободный день на турбазе.
В этот день вас ожидает свободное время на природе загородом. Благодаря выгодному расположению турбазы вы сможете отдохнуть так, как сами захотите:
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Полюбоваться живописными лесными озерами. Несмотря на то, что озера находятся всего в часе езды от Петрозаводска, их экология не затронута какими-либо гидротехническими сооружениями или предприятиями. Озера Карелии славятся своей красотой и первозданностью природы вокруг.
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Отправиться на рыбалку. Карельские озера богаты разными видами рыбы, именно поэтому рыбалка здесь считается крайне увлекательной.
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Приготовить мясо или овощи на открытом огне или углях.Блюда, приготовленные на огне, всегда кажутся намного вкуснее, а в сочетании с чистым карельским воздухом и потрясающими природными пейзажами ваши блюда получатся еще вкуснее.
08:00 – Завтрак и свободное время на турбазе.
После сытного завтрака у вас еще остается время насладиться отдыхом на природе, подготовиться к отъезду и посетить настоящую карельскую баню. Это не только приятный отдых, но и признанная народная здравница. Баня занимала особенное место на протяжении всей жизни карела, с ней связано множество легенд, ритуалов и примет.
12:00 – Трансфер до вокзала в Петрозаводске.
Вы можете самостоятельно продлить время пребывания на турбазе до вечера или провести этот день в Петрозаводске и продолжить свое путешествие самостоятельно.
Стоимость
Гостиница премиум класса
Внимание:
- в период новогодних праздников (30.12.2022 - 08.01.2023) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию Талвиукко не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
Скидки: дети до 7 - 300 руб, школьники, студенты и 60+ - 100 руб. Скидки действуют в том числе и в период январских праздников.
Включено в стоимость
- Проживание в лучших туркомплексах на берегу одного из карельских озер (2 ночи)
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Трансфер по маршруту: отель – турбаза – ж/д вокзал Петрозаводска
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Посещение водопада Кивач
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Экскурсия по Олонецкому музею
- Входные билеты в Музей изобразительных искусств Республики Карелия
- Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты в парк «Вотчина Талви Укко» и экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета «Карелия». В период новогодних праздников (30.12.2022 - 08.01.2023) посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденци. не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Оплачивается отдельно
- Ж/д билет Петрозаводск – Санкт-Петербург или Петрозаводск – Москва
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен – 450–650 руб. Стоимость комплексных обедов в период январских праздников (01.01–08.01.2023) составляет 650–850 руб./чел.
- Активные развлечения в вотчине карельского Деда Мороза: по ценам туркомплекса
- Развлечения на территории турбазы: по прайсу туркомплекса
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