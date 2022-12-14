Долгожданный отпуск в Карелии зима

06:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.

07:00 – Отправление автобуса от ст. метро пл. Восстания.

07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко. Место посадки: СПб, м. Дыбенко. Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.

07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко.

09:00 – Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья

Начало пути – это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого возникновения Карелии – к приходу славян, их влиянию на карелов и вепсов и о том, как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.

10:00 – Фермерская усадьба.



В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме: трапезную, пекарню и мини-зоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, их можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое. В «Фермерской усадьбе» вы можете устроить себе полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил: впереди все самое интересное.

11:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия, уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов Русской православной церкви, монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.

12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб.

14:30 – Олонец. Музей карелов-ливвиков.

Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Наглядно представлены быт, промыслы и обрядности предков современных карелов, специальная выставка посвящена купеческому сословию Олонца. Отдельного упоминания заслуживает персонал музея – люди, настолько влюбленные в историю края, что непременно заражают своим увлечением всех посетителей. Это точно тот музей, в котором никому не бывает скучно!

Аутентичный облик поселения невозможно представить без знаменитых олонецких подвесных пешеходных мостов, которые будет возможность осмотреть во время небольшой фотопаузы. Плавные изгибы деревянных конструкций над гладью воды запомнятся вам как воплощение равновесия дел рук человеческих и природной тишины.

17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии. По приезде вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и такие слова, как «кантеле», «йоухикко», «йойги», «пийрилейки», «руны», приобретут смысл. Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Жителями Киндасово являются не только люди, но и куклы – Катти да Василь. Они знакомят гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают, как киндасовцы кашу варили и зачем за маслом в амбар бегали. И конечно же, вас не отпустят без чая на родниковой водичке с карельской домашней выпечкой!

19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин.

По прибытии в столицу Карелии – город Петрозаводск у вас будет время, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской кухней – во время ужина. В Петрозаводске существует несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная, теплая обстановка дополнена прекрасным меню, в котором вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав, настойки из местных ягод.