Дивная Карелия зима 2022
Приглашем на тур «Дивная Карелия»! Действительно, в Карелии зимой много дивных мест, которые обязательно надо посетить:
- Горный парк «Рускеала», самый посещаемый природный объект в Карелии
- Целебная водица первого российского курорта «Марциальные воды»
- Второй по величине равнинный водопад Европы в заповеднике Кивач
- Знакомство со столицей Карелии - Петрозаводском
- Мастер-класс по традиционной карельской выпечке
- Национальный музей Республики Карелия
И все это в одной программе. Готовьтесь, приключение будет насыщенным!
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 встреча туристов на ж/д вокзале Петрозаводска.
Завтрак в ресторане.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Петрозаводск – единственный город в России, названный в честь Петра I и при этом ровесник Санкт-Петербурга! Это город, в который просто нельзя не влюбиться! Уютные улочки и величественные проспекты, милые домики и обширная гладь Онежского озера. Вы пройдетесь по знаменитой Онежской набережной, полюбуетесь щедрыми подарками от городов-побратимов. В ушко «Дереву желаний» прошепчите самое заветное желание, которое непременно сбудется, и отыщите на набережной тот самый знаменитый кошелек, потерев который, Вы привлечете в дом материальное благополучие!
Знакомство с Карелией продолжим путешествием в «прошлое» – Национальный музей Республики Карелия будет рад принять вас на интерактивную программу - путешествие по трем эпохам истории Карелии. Вас ждут тайны наскальных рисунков и средневековые рыцари, таинственные карельские руны и звуки кантеле, истории о добрых домашних духах и секреты карельской кухни.
Далее нас ждет мастер-класс по приготовлению старинного карельского блюда – калиток. «Что такое калитка?» - спросите вы. Мы вам ответим: «Приезжайте в Карелию на наш тур и узнаете!»
Завершением дня станет обед с чаепитием со своими свежевыпеченными калитками.
Размещение в выбранной гостинице. Стоимость тура зависит от гостиницы проживания: - Фрегат 4* - новый отель с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города. - Питер Инн Петрозаводск 4*- комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане Пауланер варят несколько сортов пива собственного производства. - Северная 4* - гостиница находится в деловом и культурном центре города Петрозаводска на самой главной улице - проспекте Ленина.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в горный парк Рускеала. Горный парк Рускеала - природный ансамбль, который прекрасен в любое время года. Вдоль левого берега реки Тохмайоки (в переводе «бешеная») в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями и штреками. Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой.
Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты… Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины! По-настоящему роскошный камень!
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Экскурсия в самый маленький заповедник России – «Кивач», главным украшением и гордостью которого является одноименный водопад. Самый большой в Российской Федерации равнинный водопад величественно и шумно ниспадает по четырем ступеням, разбрызгивая миллиарды мелких капель, превращая их в плотную пушистую белую пену.
Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать секреты карельской березы. Территория заповедника, доступная для прогулок, очень уютна и имеет живописные природные фото локации.
Посещение эко-комплекса с питомником ездовых собак и оленьей фермой, где мы узнаем об освоении северных территорий карелами, о жизни и быте оленеводов. Северные олени — добрые и любознательные создания — будут очень рады познакомиться, особенно если угостить их любимым природным лакомством — ягелем. Общение с ездовыми собачками породы хаски подарит массу неповторимых и незабываемых эмоций. Наибольший восторг животные вызывают у детей, хотя и взрослые никогда не скрывают своей радости от контакта с живой природой.
Обед в пути следования.
Для знакомства с древним минералом – шунгитом – заедем на шунгитовое производство. Там расскажут, что шунгит - это минерал, аналога которому нет — как по целебным качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно — концентрирует и восстанавливает! Вы сможете приобрести сувенирную продукцию, изготовленную из этого минерала непосредственно на производстве, без розничной наценки.
До 17.30 Возвращение в Петрозаводск, трансфер на ж/д вокзал. Завершение экскурсионного обслуживания.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в номерах выбранной категории 3 дня/2 ночи
- Питание по программе — 3 завтрака, 2 обеда
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещения национального музея
- Мастер-класс по калиткам
- Экскурсия в горный парк Рускеала
- Посещение Марциальных вод
- Экскурсия на водопад Кивач
- Посещение центра шунгит
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида по программе
- Входная плата и экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Февральские праздники в Карелии
Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 25 февраля
3 дня 2 ночи
от 16900 ₽
Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Kinfolk in Karelia зима
Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
В Карелию на 4 дня зима
Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Лыжная история
Легендарные маршруты вокруг оз. Сямозеро – это красота пейзажей и познавательная начинка! Устройте себе маленькое путешествие. Отдохните в теплой компании на базе отдых...
Ближайший заезд:
c 20 января по 22 января
3 дня 2 ночи
от 32000 ₽
Зимние каникулы на берегах карельского озера
Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 32300 ₽
Зимние Бренды Карелии
Этот тур создан для тех, кто хочет совместить отдых на природе с посещением экскурсионных Брендов Карелии. Туристический комплекс Шишки находиться на берегу озера Сунд...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 33400 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽