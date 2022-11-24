Дивная Карелия зима 2022

В 07:50 встреча туристов на ж/д вокзале Петрозаводска.

Завтрак в ресторане.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Петрозаводск – единственный город в России, названный в честь Петра I и при этом ровесник Санкт-Петербурга! Это город, в который просто нельзя не влюбиться! Уютные улочки и величественные проспекты, милые домики и обширная гладь Онежского озера. Вы пройдетесь по знаменитой Онежской набережной, полюбуетесь щедрыми подарками от городов-побратимов. В ушко «Дереву желаний» прошепчите самое заветное желание, которое непременно сбудется, и отыщите на набережной тот самый знаменитый кошелек, потерев который, Вы привлечете в дом материальное благополучие!

Знакомство с Карелией продолжим путешествием в «прошлое» – Национальный музей Республики Карелия будет рад принять вас на интерактивную программу - путешествие по трем эпохам истории Карелии. Вас ждут тайны наскальных рисунков и средневековые рыцари, таинственные карельские руны и звуки кантеле, истории о добрых домашних духах и секреты карельской кухни.

Далее нас ждет мастер-класс по приготовлению старинного карельского блюда – калиток. «Что такое калитка?» - спросите вы. Мы вам ответим: «Приезжайте в Карелию на наш тур и узнаете!»

Завершением дня станет обед с чаепитием со своими свежевыпеченными калитками.

Размещение в выбранной гостинице. Стоимость тура зависит от гостиницы проживания: - Фрегат 4* - новый отель с уникальным дизайном, расположен в живописном месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города. - Питер Инн Петрозаводск 4*- комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане Пауланер варят несколько сортов пива собственного производства. - Северная 4* - гостиница находится в деловом и культурном центре города Петрозаводска на самой главной улице - проспекте Ленина.