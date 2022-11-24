Чарующая Карелия
Настоящая снежная зима в Карелии! Вы сможете насладиться всей красотой заснеженной Карелии, ощутить давно забытые ощущения из детства. Посетить остров Кижи на судне на воздушной подушке и увидеть это уникальное зрелище зимой, покататься в снежном лесу на собачьей упряжке с настоящими пушистыми, голубоглазыми хаски.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А. Встреча группы с гидому центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на автобусную экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.
Переезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В гостях у хаски». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2,5 км.) под руководством опытного инструктора. Сдача снаряжения, переодевание.
Чаепитие в саамском чуме.
Трансфер на базу «Шишки». Размещение.
Ужин.
Завтрак, обед в ресторане.
Отдых на базе.
- За дополнительную плату предлагается поездка в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж». Продолжительность программы: 2 часа. Продолжительность катания: 1 час. Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов. Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку. Продолжительность программы 2 часа. Стоимость катания: 3100 руб./чел. при посадке 2 человека на снегоходе, 4200 руб./чел. при посадке 1 человек на снегоходе. Стоимость трансфера до места катания и обратно: 4000 руб./легковая машина. В стоимость катания на снегоходе входит: работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в Петрозаводск на ж/д вокзал (вещи сдаются в камеру хранения).
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера. Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура. Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой. Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут. Общая продолжительность поездки до 6 часов. Прибытие на остров, встреча с гидом.
В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.
В программу включено: проезд по маршруту: г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск; обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи»; дополнительная тематическая экскурсия («Таинство реставрации», «Встреча с мастером», по технической возможности музея); чаепитие в крестьянском доме с традиционной выпечкой.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в кафе.
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление домой.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание на базе отдыха Шишки - 3 дня / 2 ночи
- питание по программе - 3 завтрака, 2 чаепития, 1 обед., 2 ужина
- экскурсия на водопад Кивач
- программа катания на собачьих упряжках
- экскурсия на остров Кижи на воздушной подушке
- транспортное обслуживание
- услуги гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- снегоходное сафари, стоимость - 3100 руб./чел. при посадке 2 человека на снегоходе, 4200 руб./чел. при посадке 1 человек на снегоходе. Стоимость трансфера до места катания и обратно: 4000 руб./легковая машина.
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождество в загородном комплексе Верховье
Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.
Ближайший заезд:
c 04 января по 07 января
4 дня 3 ночи
от 13600 ₽
Февральские праздники в Карелии
Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 25 февраля
3 дня 2 ночи
от 16900 ₽
Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Рождество на базе отдыха Марциальные ключи
Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.
Ближайший заезд:
c 05 января по 08 января
4 дня 3 ночи
от 21900 ₽
Долгожданный отпуск в Карелии зима
Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Зимние каникулы в Карелии
Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...
Ближайший заезд:
c 03 января по 05 января
3 дня 2 ночи
от 22300 ₽
Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Краски севера зима
Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 23980 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Kinfolk in Karelia зима
Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 25000 ₽
Северный прорыв LIGHT
Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...
Ближайший заезд:
c 21 января по 23 января
3 дня 2 ночи
от 25850 ₽
Карельский экспресс - 4 зима
Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 27950 ₽
В Карелию на 4 дня зима
Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Лыжная история
Легендарные маршруты вокруг оз. Сямозеро – это красота пейзажей и познавательная начинка! Устройте себе маленькое путешествие. Отдохните в теплой компании на базе отдых...
Ближайший заезд:
c 20 января по 22 января
3 дня 2 ночи
от 32000 ₽
Зимние каникулы на берегах карельского озера
Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...
Ближайший заезд:
c 03 января по 06 января
4 дня 3 ночи
от 32300 ₽
Зимние Бренды Карелии
Этот тур создан для тех, кто хочет совместить отдых на природе с посещением экскурсионных Брендов Карелии. Туристический комплекс Шишки находиться на берегу озера Сунд...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 33400 ₽
Карельские путешествия
Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...
Ближайший заезд:
c 23 января по 27 января
5 дней 4 ночи
от 33800 ₽
Заповедные места
Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...
Ближайший заезд:
c 17 декабря по 18 декабря
2 дня 1 ночь
от 37600 ₽