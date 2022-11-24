Ай, да масленица в Карелии!
Самый лучший подарок близким - это путешествие в легендарную Карелию зимой! С заботой о Вас мы предлагаем несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру, каждый день национальные блюда и карельские напитки с изюминкой, наш тур подходит как для взрослых, так и для семей с детьми, самые веселые карельские забавы и угощения на Масленицу!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале. Знакомство с гидом.
Завтрак «Карельское гостеприимство».
Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска»: нас ждет прогулка по старинным улицам города и главной достопримечательности - набережной Онежского озера. Посетим кафедральный собор Александра Невского и расскажем Вам о местном чтимом покровителе блаженном Фадее Петрозаводском.
А теперь настало время окунуться в традиции и быт наших карельских предков. Путешествием в «прошлое» станет для Вас интерактивная программа в карельской избе. Чем жили, как дружили, поведает гостеприимная хозяйка. Вы узнаете, что самые сложные загадки – карельские, своими глазами увидите традиционную утварь и нехитрые рукотворные приспособления, которыми пользовались карелы в быту и погадаете на карельских рунах.
Самое время ощутить тепло и поддатливость настоящего ржаного теста на своих ручках. Отправляемся на мастер-класс по калиткам - традиционным карельским пирожкам.
По окончании Вас ждет сытный «Обед настоящего карела» – трапеза из блюд традиционной карельской кухни: рыбная/грибная похлебка, кортошечка с грибами/жаркое из рыбы, ну и, конечно же, ароматный чай, да с блинами с пылу с жару. Приятного аппетита!
Приятное времяпровождение в городе: рекомендуем погулять по «Соборной» площади и отыскать комариную тропу, где установлен единственный в мире памятник комару – самому популярному насекомому короткого и малоснежного лета в Карелии.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы.
Да здравствует чистый воздух и сказочный карельский лес! Отправляемся веселиться от души: по маршруту непременно посетим минеральные источники в поселке Марциальные воды и продегустируем целебную водичку. Чудодейственность местных минеральных вод известна еще со времен Петра I. Царь лично четырежды побывал у источников и на себе испробовал их целебную силу. Результаты настолько впечатлили монарха, что он приказал строить дворцы в этом месте.
Не обделим вниманием и Церковь Апостола Петра. Как гласит предание, проект церкви был сделан самим Петром I. Петровская церковь не похожа на обычный православный храм. В народе её называли церковью-иностранкой. Уж очень непривычно выглядели высокие стрельчатые окна, гранёные выступы алтаря и притворов, кресты без косых перекладин, шпиль, венчающий здание. Это и не удивительно – ведь строительством храма руководил голландец, лютеранин по вероисповеданию, Вильгельм Геннин.
Побывать в Карелии на Масленицу, это значит отведать блинов с разнообразными начинками из даров карельского леса, повеселиться от души, хороводы поводить и испытать себя в зимних национальных забавах. Отправляемся на загородную развлекательную программу «Ай да масленица!». Нас встречает «чудо-печь», она не простая, кто слово волшебное скажет, того она угостит настоечками карельскими на травках и ягодках болотных да блинами-пирогами с пылу с жару!
Какая же Масленица, да без заботливой хозяйки? Встреча с ней и со сказочными героями - одно удовольствие: Вы закружитесь в карельском хороводе Крууга, загадаете желание, познакомитесь с любимыми карельскими забавами и играми на свежем воздухе.
А по окончании дорогих ждет сытный обед с блинами у жарко истопленной печи – лучшая награда после игр на свежем воздухе! Жаль, но придется расставаться. Надеемся, что ненадолго.
На обратном пути посетим шунгитовый центр и познакомимся с уникальным минералом – шунгитом, аналога которому нет в мире - как по целебным качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно - концентрирует и восстанавливает! Знакомимся с целебным камнем и приобретаем памятные сувениры и натуральную косметику.
Возвращение и размещение в отеле.
Завтрак «Чудесное утро» в кафе/ресторане гостиницы.
Выезд на загородную экскурсию «Водопад Кивач» (около 60 минут, 70 км).
Насладитесь природной красотой водопада «Кивач» – настоящей жемчужиной Карелии, иллюстрацией торжества природы и ее поистине бесконечной способностью к выживанию!
Пришло время веселого путешествия на собачьей упряжке! Самая длинная трасса для катания гостей длиною в 2,5 км и наши дружелюбные хаски в отличной спортивной форме с ветерком повезут Вас на санях по карельскому заснеженному лесу. После Вы отправитесь на оленью ферму и щедро покормите с рук северных оленей северным ягелем. Отогреться с мороза для Вашего удобства – уютный чайный домик с всегда свежезаваренным чаем на карельских травах. Милости просим!
Обед «Волшебный день» в пути следования.
«Карелы без рыбы не живут», поэтому приглашаем приобрести рыбные деликатесы с собой.
По приезду в город посетим шунгитовую мастерскую, узнаем всё об уникальном и целебном минерале – шунгите, при желании закупим подарочки себе и друзьям.
Возвращение в Петрозаводск.
Отправление на вокзал. Долго будет Карелия сниться! До новых встреч!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице выбранной категории 3 дня/2 ночи
- питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- мастер-класс по калиткам
- экксурсия в Марциальные воды с дегустацией воды целебных источников
- экскурсия на водопад Кивач
- посещение центра по производству шунгита
- транспортное обслуживание
- работа гида – экскурсовода по туру (автобус тур.класса)
- входная плата и экскурсионное обслуживание на всех объектах по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
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