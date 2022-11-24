Ай, да масленица в Карелии!

Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале. Знакомство с гидом.

Завтрак «Карельское гостеприимство».

Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска»: нас ждет прогулка по старинным улицам города и главной достопримечательности - набережной Онежского озера. Посетим кафедральный собор Александра Невского и расскажем Вам о местном чтимом покровителе блаженном Фадее Петрозаводском.

А теперь настало время окунуться в традиции и быт наших карельских предков. Путешествием в «прошлое» станет для Вас интерактивная программа в карельской избе. Чем жили, как дружили, поведает гостеприимная хозяйка. Вы узнаете, что самые сложные загадки – карельские, своими глазами увидите традиционную утварь и нехитрые рукотворные приспособления, которыми пользовались карелы в быту и погадаете на карельских рунах.

Самое время ощутить тепло и поддатливость настоящего ржаного теста на своих ручках. Отправляемся на мастер-класс по калиткам - традиционным карельским пирожкам.

По окончании Вас ждет сытный «Обед настоящего карела» – трапеза из блюд традиционной карельской кухни: рыбная/грибная похлебка, кортошечка с грибами/жаркое из рыбы, ну и, конечно же, ароматный чай, да с блинами с пылу с жару. Приятного аппетита!

Приятное времяпровождение в городе: рекомендуем погулять по «Соборной» площади и отыскать комариную тропу, где установлен единственный в мире памятник комару – самому популярному насекомому короткого и малоснежного лета в Карелии.