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Ай, да масленица в Карелии!

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Самый лучший подарок близким - это путешествие в легендарную Карелию зимой! ​С заботой о Вас мы предлагаем несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру, каждый день национальные блюда и карельские напитки с изюминкой, наш тур подходит как для взрослых, так и для семей с детьми, самые веселые карельские забавы и угощения на Масленицу!

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска». Мастер класс по калиткам.

Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале. Знакомство с гидом.

Завтрак «Карельское гостеприимство».

Обзорная экскурсия «Красота и очарование зимнего города Петрозаводска»: нас ждет  прогулка по  старинным улицам города и главной достопримечательности - набережной Онежского озера. Посетим кафедральный собор Александра Невского и расскажем Вам о местном чтимом покровителе блаженном Фадее Петрозаводском.

А теперь настало время окунуться в традиции и быт наших карельских предков. Путешествием в «прошлое» станет для Вас интерактивная программа в карельской избе. Чем жили, как дружили, поведает гостеприимная хозяйка. Вы узнаете, что самые сложные загадки – карельские, своими глазами увидите традиционную утварь и нехитрые рукотворные приспособления, которыми пользовались карелы в быту и погадаете на карельских рунах.

Самое время ощутить тепло и поддатливость настоящего ржаного теста на своих ручках. Отправляемся на мастер-класс по калиткам - традиционным карельским пирожкам.

По окончании Вас ждет сытный «Обед настоящего карела»  – трапеза из блюд традиционной карельской кухни: рыбная/грибная похлебка, кортошечка с грибами/жаркое из рыбы, ну и, конечно же, ароматный чай, да с блинами с пылу с жару. Приятного аппетита!

Приятное времяпровождение в городе: рекомендуем погулять по «Соборной» площади и отыскать комариную тропу, где установлен единственный в мире памятник комару – самому популярному насекомому короткого и малоснежного лета в Карелии.

 

День 2
Путешествие к источникам целебных вод.. Загородная развлекательная программа.

Завтрак в кафе/ресторане гостиницы.

Да здравствует чистый воздух и сказочный карельский лес! Отправляемся веселиться от души: по маршруту непременно посетим минеральные источники в поселке Марциальные воды и продегустируем целебную водичку. Чудодейственность местных минеральных вод известна еще со времен Петра I. Царь лично четырежды побывал у источников и на себе испробовал их целебную силу. Результаты настолько впечатлили монарха, что он приказал строить дворцы в этом месте. 

Не обделим вниманием и Церковь Апостола Петра. Как гласит предание, проект церкви был сделан самим Петром I. Петровская церковь не похожа на обычный православный храм. В народе её называли церковью-иностранкой. Уж очень непривычно выглядели высокие стрельчатые окна, гранёные выступы алтаря и притворов, кресты без косых перекладин, шпиль, венчающий здание. Это и не удивительно – ведь строительством храма руководил голландец, лютеранин по вероисповеданию, Вильгельм Геннин.

Побывать в Карелии на Масленицу, это значит отведать блинов с разнообразными начинками из даров карельского леса, повеселиться от души, хороводы поводить и испытать себя в зимних национальных забавах. Отправляемся на загородную развлекательную программу «Ай да масленица!». Нас встречает «чудо-печь», она  не простая, кто слово волшебное скажет, того она угостит настоечками карельскими на травках и ягодках болотных да блинами-пирогами с пылу с жару!

 Какая же Масленица, да без заботливой хозяйки?   Встреча с ней и со сказочными героями - одно удовольствие: Вы закружитесь в карельском хороводе Крууга, загадаете желание, познакомитесь  с любимыми карельскими забавами и играми на свежем воздухе.

А по окончании дорогих ждет сытный обед с блинами у жарко истопленной печи – лучшая награда после   игр на свежем воздухе! Жаль, но придется расставаться. Надеемся, что ненадолго.

На обратном пути посетим шунгитовый центр и познакомимся с уникальным минералом – шунгитом, аналога которому нет в мире  - как по целебным качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно - концентрирует и восстанавливает! Знакомимся с целебным камнем и приобретаем памятные сувениры и натуральную косметику.

Возвращение и размещение в отеле.

День 3
Экскурсия на водопад Кивач. Катания на собачьих упряжках.

Завтрак «Чудесное утро» в кафе/ресторане гостиницы.

Выезд на  загородную экскурсию «Водопад Кивач»  (около 60 минут, 70 км).

Насладитесь природной красотой водопада «Кивач» – настоящей жемчужиной Карелии, иллюстрацией торжества природы и ее поистине бесконечной способностью к выживанию!

Пришло время  веселого путешествия на собачьей упряжке!  Самая длинная трасса для катания гостей длиною в 2,5 км и наши дружелюбные хаски в отличной спортивной форме с ветерком повезут Вас на санях по карельскому заснеженному лесу. После Вы отправитесь на оленью ферму и щедро покормите с рук северных оленей северным ягелем. Отогреться с мороза для Вашего удобства – уютный чайный домик с всегда свежезаваренным чаем на карельских травах. Милости просим!

Обед «Волшебный день» в пути следования.

«Карелы без рыбы не живут», поэтому приглашаем приобрести рыбные деликатесы с собой.

По приезду в город посетим шунгитовую мастерскую, узнаем всё об уникальном и целебном минерале – шунгите, при желании закупим подарочки себе и друзьям.

Возвращение в Петрозаводск.

Отправление на вокзал. Долго будет Карелия сниться! До новых встреч!

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице выбранной категории 3 дня/2 ночи
  • питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • мастер-класс по калиткам
  • экксурсия в Марциальные воды с дегустацией воды целебных источников
  • экскурсия на водопад Кивач
  • посещение центра по производству шунгита
  • транспортное обслуживание
  • работа гида – экскурсовода по туру (автобус тур.класса)
  • входная плата и экскурсионное обслуживание на всех объектах по программе

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты

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