А у нас в Карелии...

08:00 Ваш тур в Карелию начнётся со встречи на ж/д вокзале Петрозаводска и знакомством с нашим гидом.

Сразу после этого отправляемся на вкусный завтрак.

Выезжаем на загородную экскурсию «Водопад Кивач и Марциальные воды». «Пары, столбом восстающие, досягают до вершин двадцати пятисаженных сосен. Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий ужас и представляют прекрасное зрелище» - такими строками русский поэт и первый губернатор Карелии Гаврила Державин выразил свое восхищение водопадом Кивач. В одноименном заповеднике вы не только воочию насладитесь водопадом, но и узнаете, чем знаменита карельская береза и что такое «эндемики», и, конечно же, сделаете отличные «селфи»!

По маршруту непременно посетим минеральные источники первого российского курорта «Марциальные Воды», продегустируем целебную водичку. Чудодейственность местных минеральных вод известна еще со времен Петра I. Царь лично четырежды побывал у источников и на себе испробовал их целебную силу. Результаты настолько впечатлили монарха, что он приказал строить дворцы в этом месте.

Не обделим вниманием и Церковь Апостола Петра. Как гласит предание, проект церкви был сделан самим Петром I. Петровская церковь не похожа на обычный православный храм. В народе её называли церковью-иностранкой. Уж очень непривычно выглядели высокие стрельчатые окна, гранёные выступы алтаря и притворов, кресты без косых перекладин, шпиль, венчающий здание. Это и не удивительно – ведь строительством храма руководил голландец, лютеранин по вероисповеданию, Вильгельм Геннин.

По Вашему желанию заглянем в рыбную лавку карельского фермера, ведь Карелия славится своими рыбными деликатесами, и у Вас будет возможности приобрести свежайшую зернистую икру форели, икру карельского сига, вкуснейшую слабосоленую форель и ароматнейшую рыбку холодного и горячего копчения!

Обед «По-домашнему».

Наши рекомендации за дополнительную плату: Гастрономический мастер-класс по приготовлению национального супчика – Лохикейто или карельского пирожка – калитки. Естественно, что приготовите, тем и насладитесь, а рецепт увезете с собой, на память. Стоимость - 1500/500 руб./чел.

Ужин «Вкусы Карелии» в ресторане,на котором состоится Ваше первое знакомство с карельской кухней: грибочки соленые, местная рыбка с дымком и малой соли, жаркое в горшочках или рыба из печи в сопровождении традиционной карельской выпечки и натуральных морсов из морошки, клюквы и брусники. Ну и для первого знакомства, для уюта, согрева и аппетита сет из настоек карельских! Приятного аппетита!

Отдых и ночь в отеле.