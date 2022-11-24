А у нас в Карелии...
Самый лучший подарок близким - это путешествие в легендарную Карелию! С заботой о Вас мы предлагаем несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру, каждый день знакомство с карельской кухней: 3-х разовое питание включено в стоимость, наш тур подходит как для взрослых, так и для семей с детьми, самая посещаемая достопримечательность Карелии – горный парк Рускеала, у Вас есть возможность увидеть зимние Кижи и прокатиться на снегоходах!
Вас ждет:
Программа тура
08:00 Ваш тур в Карелию начнётся со встречи на ж/д вокзале Петрозаводска и знакомством с нашим гидом.
Сразу после этого отправляемся на вкусный завтрак.
Выезжаем на загородную экскурсию «Водопад Кивач и Марциальные воды». «Пары, столбом восстающие, досягают до вершин двадцати пятисаженных сосен. Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий ужас и представляют прекрасное зрелище» - такими строками русский поэт и первый губернатор Карелии Гаврила Державин выразил свое восхищение водопадом Кивач. В одноименном заповеднике вы не только воочию насладитесь водопадом, но и узнаете, чем знаменита карельская береза и что такое «эндемики», и, конечно же, сделаете отличные «селфи»!
По маршруту непременно посетим минеральные источники первого российского курорта «Марциальные Воды», продегустируем целебную водичку. Чудодейственность местных минеральных вод известна еще со времен Петра I. Царь лично четырежды побывал у источников и на себе испробовал их целебную силу. Результаты настолько впечатлили монарха, что он приказал строить дворцы в этом месте.
Не обделим вниманием и Церковь Апостола Петра. Как гласит предание, проект церкви был сделан самим Петром I. Петровская церковь не похожа на обычный православный храм. В народе её называли церковью-иностранкой. Уж очень непривычно выглядели высокие стрельчатые окна, гранёные выступы алтаря и притворов, кресты без косых перекладин, шпиль, венчающий здание. Это и не удивительно – ведь строительством храма руководил голландец, лютеранин по вероисповеданию, Вильгельм Геннин.
По Вашему желанию заглянем в рыбную лавку карельского фермера, ведь Карелия славится своими рыбными деликатесами, и у Вас будет возможности приобрести свежайшую зернистую икру форели, икру карельского сига, вкуснейшую слабосоленую форель и ароматнейшую рыбку холодного и горячего копчения!
Обед «По-домашнему».
- Наши рекомендации за дополнительную плату: Гастрономический мастер-класс по приготовлению национального супчика – Лохикейто или карельского пирожка – калитки. Естественно, что приготовите, тем и насладитесь, а рецепт увезете с собой, на память. Стоимость - 1500/500 руб./чел.
Ужин «Вкусы Карелии» в ресторане,на котором состоится Ваше первое знакомство с карельской кухней: грибочки соленые, местная рыбка с дымком и малой соли, жаркое в горшочках или рыба из печи в сопровождении традиционной карельской выпечки и натуральных морсов из морошки, клюквы и брусники. Ну и для первого знакомства, для уюта, согрева и аппетита сет из настоек карельских! Приятного аппетита!
Отдых и ночь в отеле.
Завтракаем в кафе/ресторане своего отеля. Отправляемся знакомиться с городом Петра – Петрозаводском.
Обзорная экскурсия по столице Карелии раскроет тайны этого небольшого, но очень уютного городка – единственного, названного в честь Петра I.
Добро пожаловать в Национальный краеведческий музей республики Карелия: экскурсия - путешествие по трем эпохам истории Карелии. Древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки.
Обед «настоящего Карела»: похлебка грибная/рыбная, мясо «по-петровски» или свежевыловленный судак запеченный, с традиционным соусом из карельских ягод, рюмочка карельского бальзама здоровья ради!.
- Наши рекомендации за дополнительную плату: Зимний остров Кижи - «жемчужина севера», музей деревянного зодчества под открытым небом, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На этом небольшом острове в могучем Онежском озере расположены уникальные старинные церкви необыкновенной красоты (наиболее известные из них это Церковь Преображения Господня 1714 г.п. и Церковь Покрова пресвятой Богородицы 1693 г.п.), избы крестьян с сохраненным убранством, колокольни и мельницы. Стоимость - 5000 руб./чел.
Ужин в ресторане/кафе, отдых.
Завтрак.
- Наши рекомендации за дополнительную плату: Снегоходное сафари – 2-ух часовая программа безопасного катания на снегоходах по специально подготовленной трассе. Ощутите драйв за рулем снегохода, получите максимум положительных эмоций от зимнего приключения в заснеженном карельском лесу. Экипировка, инструктаж по управлению и безопасности, а также сопровождение инструктора входит в стоимость. Стоимость 4500 руб./чел. – взрослый.
Обед в ресторане традиционной северной кухни.
Ужин в ресторане/кафе, отдых.
Завтракаем поплотнее, впереди дальняя дорога!
Первая остановка – самая весёлая деревня Киндасово –своеобразный карельский аналог Столицы шутки Одессы и болгарского Габрово. Нас ждет театрализованное фольклорное представление - посмеемся от души! Ну а после вкусим чай на родниковой водичке да с карельскими пирогами.
Вторая остановка – самая красивая деревня России – Кинерма (XV в.). Только представьте – в крохотной карельской деревушке сохранились избы, которым больше 100 лет, а хозяйство в Кинерме ведет семья из 4х человек! Трудолюбивые наследники-хранители принимают гостей, ведут экскурсии, вкусно готовят и следят за сохранностью уникального памятника народного деревянного зодчества карелов-ливвиков. Невероятно, но именно силами всего одной семьи,Кинерма живет и процветает, сохраняя своё деревянное убранство и традиции. Всю красоту здешних мест вы сможете ощутить во время экскурсии по деревне, ну а настоящий карельский обед из местных фермерских продуктов этого удивительного северного края будет достойным завершением знакомства с Кинермой.
Продолжаем свой путь по комфортной трассе, любуемся неповторимыми пейзажами карельской природы и наша следующая остановка – на живописном берегу залива Ладожского озера. В окружении великолепной природы в наши дни создается зримый образ Северной Фиваиды:храм преподобных Сергия и Германа, часовни преподобного Александра Свирского, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Арсения Коневского в абсолютной тишине и с доверием к путнику встречают Вас. В часовнях есть свечи, можно оставить пожертвования.
Едем в город Сортавала, по пути любуемся неповторимой красотой залива Ладожского озера, размещаемся в гостинице (гостиница «Каунис»/гостиница «Сеурахуоне»).
Ужин в ресторане/кафе, отдых.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы.
Прогулка с гидом по городу Сортавала, находящемуся на берегу Ладоги, самого крупного озера Европы. Экскурсия в Музей частной коллекции Кронида Гоголева: мастера художественной резьбы по дереву. Его коллекции деревянных полотен известны на весь мир. Попробуйте и Вы составить своё впечатление о его творчестве.
Посещение Минерал Центра Северного Приладожья - уникального объекта, объединившего в себе силу и мощь геологических шедевров с красотой природы, воспетой художниками. Познакомитесь с коллекцией разнообразных минералов, свойственных СеверномуПриладожью,полюбуетесь интереснейшими арт-объектами, отдохнете и почувствуете себя в глубине недр — в шунгитовой комнате. Гостеприимством здешнего места станет приятное чаепитие у камина, в компании с хранительницей центра!
В знаменитый Горный парк «Рускеала» отправимся внастоящем ретро-поезде на паровой тяге. Это уникальная возможность погрузиться в прошлое, в эпоху императорской России. Интерьеры вагонов купе и ресторана выполнены в стиле Николаевского экспресса 19 века. И время в пути составляет всего лишь 1 час 5 минут, за это время пейзажи за окном усилят эстетическое впечатление от происходящего.
*Внимание: при отсутствии билетов на поезд, поставщик услуги может в одностороннем порядке заменить эту услугу на любой другой трансфер с сохранением общего объема экскурсионной программы.
Сегодня горный парк Рускеала – это одна из главных достопримечательностей нашего края. Вас ждет главная локация парка – мраморные склоны каньона. Вы пройдете по «сухой штольне» и наглядно познакомитесь с историей горного дела.
Обед на территории парка.
Трансфер до г. Сортавала, ужин в кафе.
Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала. Долго будет Карелия сниться!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостинице выбранной гостинице - 5 дней /4 ночи
- питание по программе - 5 завтрака, 5 обедов, 5 ужинов
- экскурсия на водопад Кивач, Марциальные воды
- посещение церкви Апостола Петра
- экскурсия в Национальный музей Карелии
- посещение рыбного магазина Карельского фермера
- экксурсия по старинным деревням Кинасово, Кинерма
- экскурсия по Северному Приладожью
- обзорная экскурсия по городу Сортавала
- экскурсия в горный парк Рускеала
- экскурсия в Музей частной коллекции Кронида Гоголева
- транспортное обслуживание (автобус тур. класса)
- работа гида – экскурсовода по туру
- входные платы и экскурсионное обслуживание на всех объектах по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- гастрономический мастер-класс по приготовлению Лохикейто 1500 руб./чел и Карельских калиток 500 руб./чел.
- эскурсия на остров Кижи на воздушной подушке (5000 руб./взр., дети от 6 до 17 лет 4700 руб., дети до 6 лет бесплатно без посадочного места)
- снегоходное сафари (4500 руб./взр.)
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