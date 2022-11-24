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Зимние туры в Карелию : 37

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Карелия 2023 г.

Рождество в загородном комплексе Верховье

Рождественская сказка в загородном отеле Верховье. Расслабленный отдых и экскурсии на выбор за доп. плату. Рождественские посиделки с карельской сказочницей.

Ближайший заезд:

c 04 января по 07 января

4 дня 3 ночи

от 13600 ₽

Карелия 2023 г.
(1)

Февральские праздники в Карелии

Трёхдневный тур на февральские выходные, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.Тур даёт прекрасную возможность за три дня посетить самые популярные достопримечательно...

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 25 февраля

3 дня 2 ночи

от 16900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима по-карельски в Верховье: всё включено

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия 2023 г.

Рождество на базе отдыха Марциальные ключи

Эко-тур на Рождество с размещением на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Всё включено - без лишних доплат.

Ближайший заезд:

c 05 января по 08 января

4 дня 3 ночи

от 21900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Долгожданный отпуск в Карелии зима

Идеальное сочетание экскурсий и природного отдыха. 2 ночи в столице Карелии и 2 ночи на загородной турбазе у озера. Тур начинается в Спб, переезд на автобусе в Карелию...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Гуляй, Москва, в Карелии! зима

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние каникулы в Карелии

Зимнее путешествие в Карелию в период новогодних каникул с 3 января. Расслабленный экскурсионный тур с проживанием в лучших гостиницах Петрозаводска. Главное событие ту...

Ближайший заезд:

c 03 января по 05 января

3 дня 2 ночи

от 22300 ₽

Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии зимой

Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...

Ближайший заезд:

c 03 февраля по 05 февраля

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Краски севера зима

Экскурсионный тур в Карелию на 3 дня зимой с размещением в гостинице 4* в Петрозаводске на выбор. Удобные дни заезда - по пятницам. В программе: Петрозаводск, Кивач, Ги...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 23980 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима в Верховье: всё включено

Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Kinfolk in Karelia зима

Программа размеренного отдыха на карельской природе за городом в стиле Kinfolk Hygge. Собачьи упряжки, хаски. Расслабленная программа одыха. Тур начинается и заканчивае...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 25000 ₽

Карелия 2023 г.

Северный прорыв LIGHT

Увлекательный двухдневный маршрут с элементами легкого «экстрима» на снегоходах по Северной Карелии. Строго 18+. Проживание в туркомплексе Велт. Тур начинается и заканч...

Ближайший заезд:

c 21 января по 23 января

3 дня 2 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Карельский экспресс - 4 зима

Зимний 4-дневный тур по Карелии. Удобен для туристов, пребывающих на поезде. Топ достопримечательностей. Возможность добавить в тур активные развлечения.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 27950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 4 дня зима

Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...

Ближайший заезд:

c 22 декабря по 25 декабря

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 5 дней зима

За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 30500 ₽

Карелия 2023 г.

Лыжная история

Легендарные маршруты вокруг оз. Сямозеро – это красота пейзажей и познавательная начинка! Устройте себе маленькое путешествие. Отдохните в теплой компании на базе отдых...

Ближайший заезд:

c 20 января по 22 января

3 дня 2 ночи

от 32000 ₽

Карелия 2023 г.

Зимние каникулы на берегах карельского озера

Тур на 4 дня в период зимних каникул с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подходит семьям даже с маленькими детьми. За доп. плату активные зимние развлечения - Киж...

Ближайший заезд:

c 03 января по 06 января

4 дня 3 ночи

от 32300 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зимние Бренды Карелии

Этот тур создан для тех, кто хочет совместить отдых на природе с посещением экскурсионных Брендов Карелии. Туристический комплекс Шишки находиться на берегу озера Сунд...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 33400 ₽

Карелия 2023 г.
(3)

Карельские путешествия

Активный зимний тур на Север Карелии в п.Калевала. 5 дней. Специально для любителей русской зимы: катания с горок, сафари на снегоходах, подледная рыбалка, русская бань...

Ближайший заезд:

c 23 января по 27 января

5 дней 4 ночи

от 33800 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Заповедные места

Двухдневный снегоходный тур по прекрасным зимним местам Сямозерья, старинным карельским деревням - Рубчойла, Мянгусельга, Павшойла с посещением часовни Вознесения Госпо...

Ближайший заезд:

c 17 декабря по 18 декабря

2 дня 1 ночь

от 37600 ₽

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