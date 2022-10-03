Выходные в Карелии весна 2022
Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: заповедник и водопад Кивач, первый российский курорт Марциальные воды, горный парк Рускеала!
Преимущества тура:
- самые популярные экскурсии
- возможность выбора размещения в гостинице 3* или 4*
- прекрасная возможность активного отдыха
- удобные даты заезда на выходные дни
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50). Гид встречает с табличкой «Выходные в Карелии». Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организован бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Обед с элементами национальной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.
Размещение в гостинице на выбор:
Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4* - комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
За дополнительную плату:
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Для любителей общения с ездовыми собаками и северными оленями
Экскурсия в питомник ездовых собак, оленью ферму и саамскую деревеньку
Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов; узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талви Укко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными. В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
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Любителям природы и активного отдыха
Сафари на снегоходах (при отсутствии снежного покрова программа может быть заменена на сафари на квадроциклах)
В такой поездке Вам гарантирован адреналин и отличное настроение. Вы насладитесь прекрасными видами карельской природы, подышите целительным воздухом хвойного леса! С группой по маршруту едет опытный инструктор. Программа не требует специальной подготовки.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).
По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Экскурсия в горном парке «Рускеала». Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры. Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Возвращение в Петрозаводск вечером.
Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» - водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск. Трансфер на жд вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 17 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
- питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- экскурсия в горный парк «Рускеала»
- экскурсия на курорт «Марциальные воды» и в заповедник «Кивач»
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида и сопровождающего 3 дня
Оплачивается отдельно
- проезд до г. Петрозаводска к месту начала тура и обратно (жд / авиа / на своем транспорте)
- экскурсия в питомник ездовых собак, оленью ферму и саамскую деревеньку. Стоимость: 1 800 руб./чел.
- сафари на снегоходах или квадроциклах. Стоимость 2-часовой программы (без учета трансфера к месту катания): 3 300 руб./чел - при рассадке 2 человека на снегоходе/квадроцикле; 5 200 руб./чел - при рассадке 1 человек на снегоходе/квадроцикле + дополнительно трансфер к месту начала катания (с ожиданием): 2500 руб. / за легковую машину (1-3 чел.), 3500 руб./за минивэн (4-6 чел.)
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