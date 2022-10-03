Весна в Карелии

Завтрак в ресторане отеля.

Приглашаем на дополнительную программу – поездку на остров «Кижи» от 5 500 рублей.

Вы проедете по живописному, старинному краю, знаменитому на весь мир шедеврами русской деревянной архитектуры, рукодельными творениями заонежских мастериц и, конечно, былинной традицией!

Увидите села Шуньга и Толвуя, некогда гремевшие своими ярмарками, расположенные на берегах прекрасных заливов. Кстати, именно в Шуньге добывали всемирно известный минерал шунгит. Сейчас Загожинское месторождение шунгита располагается чуть дальше, вы также будете проезжать его.

Посетите Царицын ключ, из которого пила воду сама инокиня Марфа, после чего она, по преданию, излечилась.

Познакомитесь с архитектурным ансамблем Кижского погоста, особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционными крестьянскими усадьбами, древнейшими деревянными храмами России.

Вовзращение в Петрозаводск. Свободное время.