Весна в Карелии
Приглашаем посетить Карелию в праздничные майские дни, насладиться пейзажами и вдохнуть чистый карельский воздух! Вы увидите Горный парк Рускеала, остров Кижи, водопад Кивач, питомник ездовых собак породы хаски.
Вас ждет:
Программа тура
07:50 Прибытие в Петрозаводск, встреча с гидом на жд вокзале.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы «Питер Инн», сдача вещей в камеру хранения гостиницы.
Загородная поездка в горный парк «Рускеала».
Дорога проходит по живописным местам Карелии, вы увидите: часовню Рождества Пресвятой Богородицы в Маньге, архипелаг скалистых островов – Ладожские шхеры, самый красивый среди Тохминских водопадов – Ахвенкоски, название которого переводится с финского языка как «окуневый порог».
Жемчужиной парка является мраморный каньон с прозрачной изумрудной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора. В парке работает кафе с аутентичной карельской кухней.
20:00 Возвращение в Петрозаводск, размещение в гостинице Питер Инн ****.
Завтрак в ресторане отеля.
Приглашаем на дополнительную программу – поездку на остров «Кижи» от 5 500 рублей.
Вы проедете по живописному, старинному краю, знаменитому на весь мир шедеврами русской деревянной архитектуры, рукодельными творениями заонежских мастериц и, конечно, былинной традицией!
Увидите села Шуньга и Толвуя, некогда гремевшие своими ярмарками, расположенные на берегах прекрасных заливов. Кстати, именно в Шуньге добывали всемирно известный минерал шунгит. Сейчас Загожинское месторождение шунгита располагается чуть дальше, вы также будете проезжать его.
Посетите Царицын ключ, из которого пила воду сама инокиня Марфа, после чего она, по преданию, излечилась.
Познакомитесь с архитектурным ансамблем Кижского погоста, особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционными крестьянскими усадьбами, древнейшими деревянными храмами России.
Вовзращение в Петрозаводск. Свободное время.
Завтрак в ресторане отеля.
Приглашаем на дополнительную программу – поездку на остров «Кижи» от 5 500 рублей.
Вы проедете по живописному, старинному краю, знаменитому на весь мир шедеврами русской деревянной архитектуры, рукодельными творениями заонежских мастериц и, конечно, былинной традицией!
Увидите села Шуньга и Толвуя, некогда гремевшие своими ярмарками, расположенные на берегах прекрасных заливов. Кстати, именно в Шуньге добывали всемирно известный минерал шунгит. Сейчас Загожинское месторождение шунгита располагается чуть дальше, вы также будете проезжать его.
Посетите Царицын ключ, из которого пила воду сама инокиня Марфа, после чего она, по преданию, излечилась.
Познакомитесь с архитектурным ансамблем Кижского погоста, особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, традиционными крестьянскими усадьбами, древнейшими деревянными храмами России.
Вовзращение в Петрозаводск. Свободное время.
Завтрак, освобождение номеров.
Загородная поездка на водопад Кивач и в питомник хаски.
Вы побываете в гостях у карельской березы и увидите алмазную россыпь водных брызг водопада Кивач.
Настало время насладиться удивительной красотой карельской природы в питомнике хаски и оленей, где вас ждут 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Посещение первого российского курорта, основанный в XVIII веке по указу Петра I, где вы попробуете целебную воду из трех источников.
18:00 Возвращение в Петрозаводск.
Не забудьте приобрести традиционные подарки из Карелии: сувениры из карельской березы, варенье из морошки, черники, клюквы и брусники, соленую и копченую форель, карельский чай, бальзам, сладкие настойки на лесных ягодах.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в двухместных номерах отеля Питер Инн 3 дня/2 ночи
- питание по программе 3 завтрака
- автобусная экскурсия в горный парк «Рускеала»
- экксурсия на водопад Кивач
- экксурсия в Марциальные Воды
- экскурсия в питомник хаски
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- входные билеты в горном парке «Рускеала» 350 руб./чел.
- входые билеты заповеднике «Кивач» 200 руб./чел.
- экскурсия на остров «Кижи» от 5 500 руб./чел.
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