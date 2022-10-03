В Карелию на выходные! весна

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале.

Завтрак «шведский стол» в ресторане города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Размещение в гостинице.

В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться Спа процедурами в оздоровительном центре отеля Карелия SPA4* или посвятить время для самостоятельного изучения города .

В Spa-центре отеля можно провести время с пользой для души и тела, позаботиться о красоте лица и совершенстве фигуры, восстановить силы и обрести душевное равновесие. Spa-центр предлагает различные relax-программы, профессиональный тайский массаж, массаж вулканическими камнями, аюрведический и классический массажи, восточные ритуалы в хаммаме, омолаживающие косметологические процедуры, бассейн, сауну, услуги парикмахера. Spa-центр работает ежедневно, с 8:00 до 22:00. Гости отеля могут воспользоваться скидкой 50% на посещение бассейна, инфракрасной или финской сауны в любое время дня (пожалуйста, не забудьте записаться заранее).