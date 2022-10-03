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Тур на 1 Мая «Карельский ПервоМай!»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Обзорная экскурсия по  Петрозаводску– Национальный музей РК - Горный парк Рускеала*– Вулкан Гирвас- Водопад Кивач.

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Дом куклы. Загадочный мир шунгита.

Встреча с гидом на ж/д вокзале города Петрозаводска по прибытию поезда № 18 у 9 вагона. Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк.

Экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Обед в кафе города. 

Размещение в выбранной гостинице. Свободное время.

День 2
Экскурсии на выбор.

Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы. 

За дополнительную плату предлагается:

  • 1. «В гостях у Хаски» (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость – 4500 руб/чел.). Встреча с представителем фирмы. Выезд на экскурсионную программу в  загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.  Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе  2 км.  Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!  Обед в Гостевом чуме. Возвращение в Петрозаводск, ориентировочно к 16:00.
  • 2. Экскурсия в Рускеальский горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость: взрослые – 3500 руб., школьники – 3000 руб.). Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению  место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. Обед в пути. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир». Возвращение в г.Петрозаводск, ориентировочно в 21:00.
День 3
Вулкан Гирвас. Водопад Кивач.

Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Осмотр обнажившейся части кратера Вулкана Гирвас. Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд.лет...     

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и  дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза- дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Пикник на водопаде с ухой+шашлыком из свинины+овощная нарезка+чай+выпечка.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра, будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:30 ч.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Проживание в гостинице - 2 ночи
  • Питание по программе - 3 завтрака, 1 обед, 1 пикник
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия в Дом Куклы
  • Экскурсия в центр по производству шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Экскурсия на вулкан Гирвас
  • Входные билеты
  • Работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
  • Экскурсия в питомник Хаски, стоимость - 4500 руб./взр., 3000 руб./дети до 12 лет
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк с обедом, стоимость - 3500 руб./взр., 3000 руб./школьник
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