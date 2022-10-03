Тур на 1 Мая «Карельский ПервоМай!»
Обзорная экскурсия по Петрозаводску– Национальный музей РК - Горный парк Рускеала*– Вулкан Гирвас- Водопад Кивач.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом на ж/д вокзале города Петрозаводска по прибытию поезда № 18 у 9 вагона. Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский парк.
Экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Путешествие в мир загадочного камня – шунгит. Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Обед в кафе города.
Размещение в выбранной гостинице. Свободное время.
Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы.
За дополнительную плату предлагается:
- 1. «В гостях у Хаски» (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость – 4500 руб/чел.). Встреча с представителем фирмы. Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник - единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера! Обед в Гостевом чуме. Возвращение в Петрозаводск, ориентировочно к 16:00.
- 2. Экскурсия в Рускеальский горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. Стоимость: взрослые – 3500 руб., школьники – 3000 руб.). Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. Обед в пути. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов» На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир». Возвращение в г.Петрозаводск, ориентировочно в 21:00.
Завтрак шведский стол в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Осмотр обнажившейся части кратера Вулкана Гирвас. Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд.лет...
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза- дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Пикник на водопаде с ухой+шашлыком из свинины+овощная нарезка+чай+выпечка.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра, будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:30 ч.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание в гостинице - 2 ночи
- Питание по программе - 3 завтрака, 1 обед, 1 пикник
- Трансфер
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Экскурсия в Дом Куклы
- Экскурсия в центр по производству шунгита
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия на вулкан Гирвас
- Входные билеты
- Работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- Экскурсия в питомник Хаски, стоимость - 4500 руб./взр., 3000 руб./дети до 12 лет
- Экскурсия в Рускеальский горный парк с обедом, стоимость - 3500 руб./взр., 3000 руб./школьник
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