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Весенние туры в Карелию : 1

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Карелия 2023 г.

Выходные в Карелии зимой

Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...

Ближайший заезд:

c 03 февраля по 05 февраля

3 дня 2 ночи

от 23900 ₽

Прошедшие Весенние туры в Карелию : 2

Карелия

Выходные в Карелии весна 2022

Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: зап...

Ближайший заезд:

c 22 апреля по 24 апреля

3 дня 2 ночи

от 14900 ₽

Карелия

В Карелию на выходные! весна

Ближайший заезд:

c 23 апреля по 25 апреля

3 дня 2 ночи

от 27500 ₽

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