Весенние туры в Карелию : 1
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Выходные в Карелии зимой
Экскурсионный тур выходного дня в Карелию зимой. Удобные заезды по пятницам и главные достопримечательности Карелии. Проводится в составе сборной группы от 2 до 10 чело...
Ближайший заезд:
c 03 февраля по 05 февраля
3 дня 2 ночи
от 23900 ₽
Прошедшие Весенние туры в Карелию : 2
Выходные в Карелии весна 2022
Трёхдневный тур на выходные дни в Карелию, который совмещает интересные экскурсии и активные развлечения. В программе тура - самые посещаемые достопримечательности: зап...
Ближайший заезд:
c 22 апреля по 24 апреля
3 дня 2 ночи
от 14900 ₽
Ближайший заезд:
c 23 апреля по 25 апреля
3 дня 2 ночи
от 27500 ₽
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