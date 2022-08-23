Дорога к Ладоге 2022

Активный отдых в Карелии для любителей путешествовать на велосипедах, сплавляться по рекам и кататься на мотолодках – тур Дорогак Ладоге. Проживание в полевых условиях...

✈ Велотуры в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы