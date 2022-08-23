Карельский экспресс-4 осень
Краткие преимущества и особенности тура:
- Вся природа Карелии в одном туре; живописные водопады, заповедники, озера, Мраморный каньон
- Все самые известные достопримечательности вокруг Ладожского озера за 4 дня
- Размещение в лучших отелях Карелии в историческом центре или на берегу озера
Вас ждет:
Программа тура
08:30 – Завтрак (за доп. плату на месте (по желанию) в ресторане Паулайнер при отеле PITER INN (шведский стол)
09.00 - сбор группы у отеля Piter
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Вас встретит свежесть раннего утра и удобный автобус, в котором вы послушаете обзорную экскурсию и узнаете об истории столицы Карелии. Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные с американскими рыбаками из Дулута.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас
В парке Гирвас расположен древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра. От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы. Образуется мощный, в клочьях пены, водоворот, и создается впечатляющий шум.15:00 – Обед в туркомплексе Чална
Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после прогулок на свежем воздухе. Оплачивается на месте, по желанию (350 руб.)
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.16:00 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме. Свободное время
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир.
Вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика».18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Заселение в отель. Свободное время
По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих живописных мест.14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство». Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов. Как и другие подобные водопады, они становятся бурными весной и осенью. Особые виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров - здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир».
Вы не пожалеете, если пройдете по экологическому маршруту «Аллея сказок», глядя сверху вниз на бурлящие воды с высоты протянутых над ними подвесных верёвочных мостов. Среди деревьев прячутся фигурки персонажей карельских мифов, легенд и знаменитого эпоса «Калевала».
При желании за доплату вы сможете пройтись над водой в поисках красивых кадров на свой фотоаппарат.
14:45 – Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
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«Подземная Рускеала» - новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
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Тайные тропы земли Калевала - это интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
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Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
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Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал – главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух! А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
17:30 – Отправление ретро-поезда из Рускеала
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
!Внимание! Билеты на ретро-поезд вы приобретаете самостоятельно на сайде РЖД. В высокий сезон билеты на ретро-поезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Те, кто не отправился в Сортавалу поездом, доедут до города на автобусе. Группы встретятся на вокзале, после чего мы развезем всех к отелю.18:10 - Размещение в отеле. Свободное время, отдых
08:00 – Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам для тех путешественников, которые приобрели экспедицию к лесным водопадам Карелии. Свободная первая половина дня у остальной группы.
09:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии
В глубоком лесу, вдалеке от трасс, находится одно из чудес карельской природы: стремительная река Кулисмайоки распадается здесь на два рукава на расстоянии 30 метров друг от друга и ниспадает шумными водопадами Белые Мосты 1 и Белые Мосты 2. Когда-то финны построили здесь мост, сейчас от него остались лишь руины, но от этого моста и происходит название Юканкоски. Высота падения воды составляет почти 20 метров!
Местные реки настолько своенравны, что даже совсем небольшие из них то и дело образуют пороги. Водопада здесь также два, и только один из них рукотворный. Высота падения воды уже не такая, но сила течения впечатляет!
А в завершении экскурсии будет сделана остановка около заброшенного месторождения полудрагоценного камня гранат. С помощью молотка или кирки, которые выдадут на месте, вы сможете самостоятельно добыть себе памятный сувенир.
15:00 – Сортавала. Свободное время во второй половине дня или поездка на скоростном катере по Ладожским шхерам (оплачивается отдельно).
У вас остается еще половина дня для досуга на ваш вкус. Предлагаем совершить прогулку на катере по Ладожским шхерам. Они уже сами по себе являются природным памятником. Невероятной красоты скалистая береговая линия, покрытая густой растительностью, изрезана, будто норвежские фьорды, проливами, островами, мысами. О желании прокатиться по шхерам сообщите менеджеру при бронировании.
Также при прогулке по Сортавале рекомендуем обратить внимание на музей художника по дереву Кронида Гоголева. Искусно вырезанные полотна лучше всего передают дух эпоса “Калевала”. Здесь можно приобрести этно-тематические сувениры.
08:00 – Завтрак в отеле
09:00 – Отправление Метеора на остров Валаам (для путешественников, которые приобрели услугу при покупке тура)
Летом в высокий сезон ежедневно отправляется несколько рейсов Метеоров в разное время. Мы подберем для вас наиболее удобный.
Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от заполняемости Метеоров. Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе. По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о. Валаам.
10:00 – Экскурсия по острову Валаам
На гору Фавор к центральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от нее к Святым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь. Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери. Дополняют благостный облик обители келейные и хозяйственные постройки. Продолжительность экскурсии: 2,5 часа.
12:30 – Остановка на обед в монастырской трапезной
Отведайте пищи настоящих монахов. Обед включен в стоимость экскурсии. В свободное время вы можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
13:30 – Продолжение экскурсии. Вторая часть - 2 часа.
Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту. Путь отсюда будет пролегать по местности, носящей названия, заимствованные на Святой Земле, поэтому вся она зовется «Новым Иерусалимом». Воскресенский скит по своему внутреннему устройству подобен Храму Гроба Господня в Израиле, он завораживает своей тишиной и таинством. Маршрут продолжится по лесной дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной резной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии – это возвышенность над Ладогой, откуда открывается вид на озеро, как будто созданный для кисти художника.
16:00 – Возвращение в Сортавала. Свободное время
Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам расскажет наш гид.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. В центре Вы увидите памятник Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города - Храм Николая Чудотворца.
После насыщенной прогулки на свежем воздухе у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы отдохнуть, купить сувениров и попробовать карельскую кухню. Пройдясь по центральным улицам Вы также можете приобрести сувениры, рыбную продукцию, знаменитую карельскую настойку, варенье из шишек.18:45 - Отправление в Санкт-петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43) 18:20 - Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16)
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Проживание в отеле выбранной категории в городе Сортавала (2 ночи)
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Посещение водопада Кивач
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Входные билеты в заповедник Кивач
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк Вотчина Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия
- Входные билеты в горный парк “Рускеала”
- Экскурсия Мраморный каньон по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Оплачивается отдельно
- Оплачивается самостоятельно до начала тура: Ж/Д билеты на поезд:
- до Петрозаводска
- из Сортавала до нужного вам пункта (СПб, Москва и др.)
- «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р./взр. Оплачивается по желанию при заказе тура:
- Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы (возможна отмена по погодным условиям): 3850 р./взр., 1925 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2021, а так же для туров с отправлением на Валаам 13.06.2021: 4300 р./взр., 2150 р./дети до 12 лет включительно, бесплатно - дети до 6 лет включительно
- Прогулка на катере по Ладожским шхерам – 1600 р./чел.
- Экспедиция к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня гранат: 1600 р./взр., 1100 р./дети до 14 лет.
- Для тура с отправлением 02.09 ПО ЖЕЛАНИЮ в момент бронирования оплачивается: 1. Входной билет на фестиваль “Рояль в каньоне”: 750 р./взр., 450 р./ студ., пенс., 300 р./шк., льготные категории граждан - бесплатно (ветераны ВОВ, инвалиды I-й степени, дети - инвалиды). 2. Трансфер отель - горный парк “Рускеала” - отель: 750 руб./взр., 500 руб./дети до 12 лет включительно. Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350-450 р.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб./чел
- Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
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