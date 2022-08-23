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Рускеала в Карелию : 10

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Карелия 2022 г.2023 г.

Зима по-карельски в Верховье: всё включено

3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Гуляй, Москва, в Карелии! зима

Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 21950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Колоритный Новый год в самой веселой деревне

Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 22550 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зима в Верховье: всё включено

Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 4 дня зима

Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...

Ближайший заезд:

c 22 декабря по 25 декабря

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

В Карелию на 5 дней зима

За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 30500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Зимние хиты Карелии

Экскурсионный экспресс-тур в Приладожье и Прионежье на 3 дня в с заездом по пятницам. Тур подходит семьям с детьми от 6 лет. Содержит 1 длительный переезд из Сортавалы...

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 18 декабря

3 дня 2 ночи

от 39700 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Волшебная Карелия зима

Насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии. 4-х дневная программа для всей семьи. С проживанием в загородном эко-комплексе. Тур начинается и...

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 43000 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(2)

Новогодний бум в Карелии + Кижи

Новогодний и Рождественский тур в Карелию на 4 дня с посещением главной достопримечательности Карелии - острова Кижи. Новогодний банкет в лучших ресторанах города. Насы...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 44600 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Легенды Карелии зима

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.

Ближайший заезд:

c 16 декабря по 20 декабря

5 дней 4 ночи

от 49300 ₽

Прошедшие Рускеала в Карелию : 5

Карелия

Гран-тур Вся Карелия осень

3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...

Ближайший заезд:

c 30 ноября по 02 декабря

3 дня 2 ночи

от 15750 ₽

Карелия

Осень по-карельски в Верховье: всё включено

Семейный экскурсионный тур на 3 дня в удобные дни заезда - по пятницам с размещением в загородном отеле Верховье. Всё включено - 3-х разовое питание, комфортабельное ра...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия

Осень в Верховье: все включено

Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...

Ближайший заезд:

c 24 ноября по 27 ноября

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия

В Карелию на 5 дней осень

Экскурсионный тур на 5 дней, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур подойдёт для первого знакомства с Карелией, семьям с детьми школьного возраста, гру...

Ближайший заезд:

c 30 ноября по 04 декабря

5 дней 4 ночи

от 30500 ₽

Карелия

Легенды Карелии осень

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 29 ноября

5 дней 4 ночи

от 49300 ₽

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