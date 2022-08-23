Рускеала в Карелию : 10
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Зима по-карельски в Верховье: всё включено
3-дневный тур в Карелию для всей семьи. Зимняя сказка с проживанием в загородном отеле Верховье. Экскурсионная программа и карельская кухня. Заезды каждую пятницу.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Гуляй, Москва, в Карелии! зима
Программа с небольшим количеством экскурсий и расслабляющим отдыхом на турбазе на берегу Онежского озера. Идеальный вариант, если вы хотите просто расслабиться и отдохн...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 21950 ₽
Колоритный Новый год в самой веселой деревне
Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 22550 ₽
Зима в Верховье: всё включено
Зимний тур в Карелию на 4 дня для всей семьи. Проживание в уютном загородном отеле Верховье. Интересные экскурсии и карельская кухня. Заезды каждый четверг.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
В Карелию на 4 дня зима
Экскурсионный тур на 4 дня зимой в Карелию в группе до 10 человек. Комфортабельное размещение в отеле 4*. Тур подойдёт людям всех возрастов, семьям с детьми от 7 лет. В...
Ближайший заезд:
c 22 декабря по 25 декабря
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
В Карелию на 5 дней зима
За 5 дней Вы познакомитесь с главными красотами Карелии. Вас ждёт обзорная экскурсия по столице республики - Петрозаводску, путешествие в мир загадочного камня - шунгит...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Зимние хиты Карелии
Экскурсионный экспресс-тур в Приладожье и Прионежье на 3 дня в с заездом по пятницам. Тур подходит семьям с детьми от 6 лет. Содержит 1 длительный переезд из Сортавалы...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 18 декабря
3 дня 2 ночи
от 39700 ₽
Волшебная Карелия зима
Насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии. 4-х дневная программа для всей семьи. С проживанием в загородном эко-комплексе. Тур начинается и...
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 43000 ₽
Новогодний бум в Карелии + Кижи
Новогодний и Рождественский тур в Карелию на 4 дня с посещением главной достопримечательности Карелии - острова Кижи. Новогодний банкет в лучших ресторанах города. Насы...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 44600 ₽
Легенды Карелии зима
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней. Тур начинается в Петрозаводске, заканчивается в г. Сортавала.
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 20 декабря
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽
Прошедшие Рускеала в Карелию : 5
Гран-тур Вся Карелия осень
3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...
Ближайший заезд:
c 30 ноября по 02 декабря
3 дня 2 ночи
от 15750 ₽
Осень по-карельски в Верховье: всё включено
Семейный экскурсионный тур на 3 дня в удобные дни заезда - по пятницам с размещением в загородном отеле Верховье. Всё включено - 3-х разовое питание, комфортабельное ра...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 27 ноября
3 дня 2 ночи
от 21800 ₽
Осень в Верховье: все включено
Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...
Ближайший заезд:
c 24 ноября по 27 ноября
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
В Карелию на 5 дней осень
Экскурсионный тур на 5 дней, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур подойдёт для первого знакомства с Карелией, семьям с детьми школьного возраста, гру...
Ближайший заезд:
c 30 ноября по 04 декабря
5 дней 4 ночи
от 30500 ₽
Легенды Карелии осень
Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...
Ближайший заезд:
c 25 ноября по 29 ноября
5 дней 4 ночи
от 49300 ₽
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