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Зима в Верховье: всё включено

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Тур "Зима в Верховье: все включено" - полностью оправдывает свое название. В программу тура включено комфортное проживание на загородной базе, 3-х разовое питание и интересные экскурсии.

Вы проведете 4 дня в уютном загородном отеле "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. Номера в отеле выполнены в эко-стиле, ландшафтный дизайн на территории, русская баня, беседки.

Продегустируете карельскую кухню! Вкуснейшие завтраки в отеле, вечер у костра с приготовленными на гриле деликатесами, дегустационный сет в ресторане "Карельская горница", чаепитие в зоопарке.

Побываете в интересных местах центральной Карелии! Посетим заповедник и одноименный водопад Кивач, погуляем по набережной Петрозаводска и съездим в зоопарк на берегу одного из красивейших озер Карелии - Сямозеро. В программе также авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма".

Тур отлично подходит для семей с детьми. Заезды каждый четверг! Групповые заявки от 5 человек.

Программа тура

День 1
Зоопарк "Три медведя"
Встреча на жд вокзале г.Петрозаводска. Вас будет ждать сопровождающий с табличкой "Верховье".

Трансфер в загородный отель. По прибытии завтрак.

Размещение в номерах. Отдых.

Отправляемся в поездку к живописному карельскому озеру Сямозеро. Нас ждет увлекательная экскурсия в зоопарке "Три медведя".

Знакомиться с животными можно часами напролёт. Так, главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю, проживающую в «Трёх медведях» уже четыре года. В одном из домиков обитает пара уморительных енотов-полоскунов, очень ласковых и любопытных. Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.

Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею. Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.

После экскурсии особенно приятно устроить чаепитие на берегу озера.

Возвращение в отель "Верховье.

Отдых. Есть время попариться в жаркой баньке или устроить прогулку на снегоступах.

Вечером нас ждет вечер знакомств и посиделки у костра. В это время шеф-повар приготовит ужин на гриле из мясных деликатесов.

День 2
Заповедник и водопад Кивач
Завтрак в отеле.

Сегодня мы посетим визитную карточку Карелии - водопад Кивач и одноименный заповедник. На территории комплекса осмотрим сам водопад - осенью он будет особенно шумным, прогуляемся по дендропарку с карельской березой, зайдем в музей Природы.

Возвращение в отель "Верховье.

Отдых. Есть время попариться в жаркой баньке или просто подышать морозным сосновым воздухом, укутавшись в плед.

Ужин в отеле.

День 3
Кинерма-Сортавала-Рускеала
Ранний завтрак в отеле.

Авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма".

Выезд из отеля - 8.00

Этнодеревня Кинерма – старинная карельская деревня, которой уже более 500 лет. Реликтовые ели и древние дома, сохранившие уклад карелов ливвиков. В 2016 году деревня удостоилась звания самой красивой деревни России.

Сортавала – европейский город с уникальной финской архитектурой. Мы пройдемся по старому городу и после посещения крестьянской Кинермы насладимся городским бытом Финляндского княжества в составе России. Мы посетим в центре города старинный парк и заберемся на гору Кухавуори. Отсюда откроется панорамный вид на Ладожское озеро, исторический центр города Сортавала и его окрестности.

Обед в пути.

И наконец, Рускеала – венец нашего путешествия. Горный парк Рускеала – это заполненный грунтовыми водами мраморный карьер. Рускеала – жемчужина Северного Приладожья. Волшебный мрамор "цвета белых ночей" навсегда стал украшением Санкт-Петербурга. На ломках карьера добывали мрамор, пошедший на облицовку символа Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор.

Возвращение в отель – 23:00.

Ужин в отеле.

День 4
Прогулка по Петрозаводску + дегустация карельской кухни в ресторане

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Сегодня мы проведем день в столице Карелии. Прогуляемся по Петрозаводску под рассказы гида о прошлом и настоящем города. Обязательно заглянем на набережную Онежского озера. Ведь это самый настоящий музей под открытым небом. Долгие годы города-побратимы Петрозаводска дарят городу современные скульптуры. Здесь есть и огромный кошелек, и пирамида, и даже дерево желаний.

После прогулки мы отправимся в ресторан "Карельская горница" - старейший ресторан карельской кухни. Попробуем дегустационные сеты: калитки, слабосоленую рыбу, копченую ряпушку и многое другое. 

Трансфер на жд вокзал.



Стоимость

Загородный отель Верховье

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Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
24 500 ₽
Взрослый на доп.месте
20 300 ₽
Ребенок на доп.месте
17 500 ₽
"Верховье" находится всего в 20 км от Петрозаводска. В самом отеле уютно и тихо – он расположен в лесу среди вековых сосен. К услугам гостей: благоустроенные таунхаусы со всеми удобствами; настоящая баня на дровах; бесплатная охраняемая автостоянка; wi-fi на всей территории.

Включено в стоимость

  • проживание в загородном отеле "Верховье" (3 ночи)
  • 3-х разовое питание
  • дегустайция блюд карельской кухни
  • транспортное обслуживание по программе
  • авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма"
  • прогулка по Петрозаводску с посещением набережной Онежского озера
  • поездка в зоопарк "Три медведя"
  • посещения заповедника и водопада Кивач

Оплачивается отдельно

  • авиа- и жд билеты до Петрозаводска и обратно
  • дополнительные услуги отеля 

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