Зима в Верховье: всё включено
Вы проведете 4 дня в уютном загородном отеле "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. Номера в отеле выполнены в эко-стиле, ландшафтный дизайн на территории, русская баня, беседки.
Продегустируете карельскую кухню! Вкуснейшие завтраки в отеле, вечер у костра с приготовленными на гриле деликатесами, дегустационный сет в ресторане "Карельская горница", чаепитие в зоопарке.
Побываете в интересных местах центральной Карелии! Посетим заповедник и одноименный водопад Кивач, погуляем по набережной Петрозаводска и съездим в зоопарк на берегу одного из красивейших озер Карелии - Сямозеро. В программе также авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма".
Тур отлично подходит для семей с детьми. Заезды каждый четверг! Групповые заявки от 5 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Трансфер в загородный отель. По прибытии завтрак.
Размещение в номерах. Отдых.
Отправляемся в поездку к живописному карельскому озеру Сямозеро. Нас ждет увлекательная экскурсия в зоопарке "Три медведя".
Знакомиться с животными можно часами напролёт. Так, главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю, проживающую в «Трёх медведях» уже четыре года. В одном из домиков обитает пара уморительных енотов-полоскунов, очень ласковых и любопытных. Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею. Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.
После экскурсии особенно приятно устроить чаепитие на берегу озера.
Возвращение в отель "Верховье.
Отдых. Есть время попариться в жаркой баньке или устроить прогулку на снегоступах.
Вечером нас ждет вечер знакомств и посиделки у костра. В это время шеф-повар приготовит ужин на гриле из мясных деликатесов.
Сегодня мы посетим визитную карточку Карелии - водопад Кивач и одноименный заповедник. На территории комплекса осмотрим сам водопад - осенью он будет особенно шумным, прогуляемся по дендропарку с карельской березой, зайдем в музей Природы.
Возвращение в отель "Верховье.
Отдых. Есть время попариться в жаркой баньке или просто подышать морозным сосновым воздухом, укутавшись в плед.
Ужин в отеле.
Авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма".
Выезд из отеля - 8.00
Этнодеревня Кинерма – старинная карельская деревня, которой уже более 500 лет. Реликтовые ели и древние дома, сохранившие уклад карелов ливвиков. В 2016 году деревня удостоилась звания самой красивой деревни России.
Сортавала – европейский город с уникальной финской архитектурой. Мы пройдемся по старому городу и после посещения крестьянской Кинермы насладимся городским бытом Финляндского княжества в составе России. Мы посетим в центре города старинный парк и заберемся на гору Кухавуори. Отсюда откроется панорамный вид на Ладожское озеро, исторический центр города Сортавала и его окрестности.
Обед в пути.
И наконец, Рускеала – венец нашего путешествия. Горный парк Рускеала – это заполненный грунтовыми водами мраморный карьер. Рускеала – жемчужина Северного Приладожья. Волшебный мрамор "цвета белых ночей" навсегда стал украшением Санкт-Петербурга. На ломках карьера добывали мрамор, пошедший на облицовку символа Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор.
Возвращение в отель – 23:00.
Ужин в отеле.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Сегодня мы проведем день в столице Карелии. Прогуляемся по Петрозаводску под рассказы гида о прошлом и настоящем города. Обязательно заглянем на набережную Онежского озера. Ведь это самый настоящий музей под открытым небом. Долгие годы города-побратимы Петрозаводска дарят городу современные скульптуры. Здесь есть и огромный кошелек, и пирамида, и даже дерево желаний.
После прогулки мы отправимся в ресторан "Карельская горница" - старейший ресторан карельской кухни. Попробуем дегустационные сеты: калитки, слабосоленую рыбу, копченую ряпушку и многое другое.
Трансфер на жд вокзал.
Стоимость
Загородный отель Верховье
Включено в стоимость
- проживание в загородном отеле "Верховье" (3 ночи)
- 3-х разовое питание
- дегустайция блюд карельской кухни
- транспортное обслуживание по программе
- авторская экскурсия "Рускеала, Сортавала, Кинерма"
- прогулка по Петрозаводску с посещением набережной Онежского озера
- поездка в зоопарк "Три медведя"
- посещения заповедника и водопада Кивач
Оплачивается отдельно
- авиа- и жд билеты до Петрозаводска и обратно
- дополнительные услуги отеля
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